Les Journées de la culture de la Colombie-Britannique se déroulent du 20 septembre au 13 octobre et offrent de nombreuses choses à voir et à faire – Vernon News

Photo : Journées culturelles

Les Journées de la culture de la Colombie-Britannique sont de retour cet automne avec de nombreuses choses à voir et à faire.

Présentant une programmation de plus de 50 événements musicaux gratuits et payants, des ateliers artistiques, des studios ouverts, des expositions et plus encore dans l’Okanagan du 20 septembre au 13 octobre.

Célébrant aujourd’hui ses 15 ans, Journées de la culture continue de rendre l’art, la créativité et la culture accessibles à tous partout au Canada.

Les participants peuvent désormais planifier à l’avance à l’aide de nouveaux outils Web pour parcourir et préinscrire des activités, définir des rappels et ajouter des favoris à leurs favoris.

Pendant trois semaines, les communautés de Vernon, Kelowna, West Kelowna, Summerland, Armstrong, Enderby et Salmon Arm pourront se connecter avec des groupes artistiques et culturels locaux, des conseils des arts, des créateurs, des artisans et des entreprises grâce aux activités pratiques et interactives des Journées de la culture.

Le festival des arts et de la culture de Sundog Le festival Polson Park de Vernon est de retour pour la deuxième année consécutive. Inspiré des Journées de la culture, ce festival est un événement communautaire auquel chacun dans le nord de l’Okanagan peut participer à sa manière.

Le festival débutera par un week-end plein d’énergie et de musique, suivi de dizaines d’activités gratuites au Vernon Arts Centre, au Caetani Centre, à la bibliothèque de Vernon, à Cardiff et au Miller Art Warehouse et d’autres attractions artistiques et culturelles locales.

« Nous sommes ravis d’annoncer un festival Sundog encore meilleur, avec une programmation diversifiée de musiciens de toute la province et une plus grande participation de la communauté. Cet événement de lancement des Journées de la culture dans le nord de l’Okanagan est une célébration des cultures locales dynamiques et continue de renforcer notre sentiment d’unité et de connexion », a déclaré Shawna Patenaude, directrice générale du Conseil des arts du nord de l’Okanagan.

Dans tout le centre et le sud de l’Okanagan, le public peut s’attendre à des activités amusantes et familiales, notamment un Jazz Jam au Rotary Centre for Arts, une démonstration de forge au musée Westbank et le Ryga Arts Festival à Summerland.

Sous le thème de cette année, la célébration interculturelle, les ambassadeurs des Journées de la culture de la Colombie-Britannique de toute la province présenteront une nouvelle série d’interactions interculturelles. Les participants découvriront et honoreront ensemble les différences culturelles et les expériences partagées, apprendront à connaître l’histoire individuelle et collective de chacun et créeront des liens communautaires précieux.

L’Okanagan sera l’hôte de deux Interaction interculturelle événements. Une tournée culturelle de croquis présentée par l’artiste visuelle et fondatrice du Okanagan Urban Sketchers Group, Shauna Kay (Armstrong et Kelowna), et un autre atelier de fabrication de peinture et de peinture collaborative présenté par l’artiste visuelle contemporaine et fondatrice du Creative Exchange, Mackenzie Perras (Kelowna).

Les Journées de la culture sensibilisent, facilitent l’accessibilité et favorisent la participation aux arts et à la culture partout au Canada.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Fêtedelaculture.ca/bc et suivez @BCCultureDays sur les réseaux sociaux pour plus d’informations.