Les journées chaudes et la méthamphétamine forment désormais un mélange plus mortel

PHÉNIX — Au cours d’une seule journée étouffante du mois de juin le plus chaud jamais enregistré à Phoenix, un homme de 38 ans s’est effondré sous un pont d’autoroute et une femme de 41 ans a été retrouvée affalée devant une entreprise. Tous deux avaient consommé de la méthamphétamine avant de mourir d’un mélange de plus en plus dangereux de températures élevées et de stimulants.

La méthamphétamine apparaît plus souvent comme un facteur décès de personnes décédées de causes liées à la chaleur aux États-Unis, selon une analyse d’Associated Press des données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Les certificats de décès montrent qu’environ un décès sur cinq lié à la chaleur ces dernières années impliquait de la méthamphétamine. En Arizona, au Texas, au Nevada et en Californie, les autorités ont détecté le médicament dans près d’un tiers des décès dus à la chaleur en 2023.

Le méthamphétamine est plus fréquent dans les décès liés à la chaleur que le fentanyl, un opioïde mortel. En tant que stimulant, il augmente la température corporelle, altère la capacité du cerveau à réguler la chaleur corporelle et rend plus difficile au cœur de compenser une chaleur extrême.

Si le temps chaud a déjà fait augmenter la température corporelle d’une personne, la consommation d’alcool ou d’opioïdes peut exacerber les effets physiques, « mais la méthamphétamine serait celle qui vous préoccuperait le plus », a déclaré Bob Anderson, chef de l’analyse statistique au Centre national de la santé. Statistiques.

Cette tendance est apparue alors qu’une drogue synthétique fabriquée au sud de la frontière par les cartels de la drogue mexicains a largement remplacé la version nationale de la méthamphétamine fictive dans la série télévisée « Breaking Bad ». Généralement fumée dans une pipe en verre, une dose unique peut coûter aussi peu que quelques dollars.

En même temps, changement climatique d’origine humaine a rendu beaucoup plus facile la mort de causes liées à la chaleur dans des endroits comme Phoenix, Las Vegas et le désert du sud-est de la Californie. Cela a été celui de la Terre l’été le plus chaud enregistré.

Phoenix cuit à une température à trois chiffres pendant 113 jours consécutifs et a atteint 117 degrés Fahrenheit (47,2 Celsius) fin septembre – ce qui est inhabituel même pour une ville synonyme de chaleur. Les trois chiffres se sont poursuivis jusqu’en octobre – cette semaine, le National Weather Service a de nouveau mis en garde contre une chaleur excessive.

« Mettre une veste peut augmenter la température corporelle dans une chambre froide. S’il fait chaud dehors, nous pouvons enlever la veste », a expliqué Rae Matsumoto, doyen du Daniel K. Inouye College of Pharmacy de l’Université d’Hawaï à Hilo. Mais les personnes utilisant ce stimulant dans la chaleur extérieure « ne peuvent pas enlever leur veste de méthamphétamine ».

Ces décès sont particulièrement fréquents dans le Sud-Ouest, où les surdoses de méthamphétamine ont globalement augmenté depuis le milieu des années 2000.

Dans le comté de Maricopa, la grande zone métropolitaine la plus chaude des États-Unis, des substances telles que des drogues illicites, de l’alcool et certains médicaments sur ordonnance pour des troubles psychiatriques et le contrôle de la tension artérielle étaient impliqués dans environ les deux tiers, soit 419 des cas. 645 décès liés à la chaleur documenté l’année dernière. Le méthamphétamine a été détecté dans environ les trois quarts de ces cas de drogue et était souvent la principale cause de décès, selon les données de santé publique. Du fentanyl a été retrouvé dans un peu moins de la moitié d’entre eux.

Dans le comté de Pima, qui abrite Tucson, la deuxième ville la plus peuplée de l’Arizona, la méthamphétamine était un facteur dans un quart des 84 décès liés à la chaleur signalés jusqu’à présent cette année, a indiqué le bureau du médecin légiste.

Dans la région métropolitaine de Las Vegas, la chaleur a été un facteur dans 294 décès sur lesquels a enquêté l’année dernière par le bureau du coroner du comté de Clarket 39 % impliquaient des drogues illicites et sur ordonnance et de l’alcool. Parmi ceux-ci, de la méthamphétamine a été détectée dans les trois quarts.

La Drug Enforcement Administration des États-Unis note dans son rapport 2024 Évaluation nationale de la menace liée aux drogues que 31 % de tous les décès liés à la drogue aux États-Unis sont désormais causés par des stimulants qui accélèrent le système nerveux, principalement la méthamphétamine. Aux États-Unis, plus de 17 000 personnes sont mortes d’overdoses mortelles et d’empoisonnements liés aux stimulants au cours du premier semestre 2023, selon les données préliminaires du CDC.

Bien que les surdoses soient davantage associées aux opiacés comme le fentanyl, les professionnels de la santé affirment qu’une surdose de méthamphétamine est possible si une grande quantité est ingérée. Une pression artérielle plus élevée et une accélération du rythme cardiaque peuvent alors provoquer une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

« Toutes vos façons physiologiques normales de faire face à la chaleur sont compromises par l’utilisation de méthamphétamines », a déclaré le Dr Aneesh Narang, médecin urgentiste au centre médical de l’université Banner, au centre-ville de Phoenix.

Narang, qui siège à un comité qui examine les décès par surdose, a déclaré que la « grande majorité » des patients victimes d’un coup de chaleur vus au service des urgences de son hôpital cet été avaient consommé des drogues illicites, le plus souvent de la méthamphétamine.

En raison de sa proximité avec la frontière américano-mexicaine, Phoenix est considérée comme une « ville source » où de grandes quantités de méthamphétamine nouvellement introduite en contrebande sont stockées et conditionnées en doses relativement minuscules pour être distribuées, a déclaré le dét. Matt Shay, un enquêteur chevronné en matière de stupéfiants au bureau du shérif du comté de Maricopa.

«C’est une somme incroyable qui arrive constamment chaque jour», a déclaré Shay. « C’est aussi très bon marché. »

Les douanes et la protection des frontières américaines ont saisi environ 164 000 livres (environ 74 000 kilogrammes) de méthamphétamine à la frontière américano-mexicaine au cours du dernier exercice financier se terminant le 30 septembre, contre 140 000 livres (environ 63 500 kilogrammes) capturées au cours des 12 mois précédents.

Et les vendeurs ciblent souvent les sans-abri, a déclaré Shay.

« Il s’agit d’une clientèle facile à trouver et à exploiter », a déclaré Shay. « Si vous êtes un jeune trafiquant de drogue entreprenant, tout ce dont vous avez besoin c’est d’un moyen de transport et vous vous contentez de vous promener et ils envahissent votre voiture. »

Jason Elliott, un machiniste au chômage de 51 ans, a déclaré avoir entendu parler de plusieurs décès liés à la chaleur impliquant de la méthamphétamine au cours de ses trois années dans les rues de Phoenix.

« C’est assez typique », a déclaré Elliot, soulignant que les stimulants permettent aux gens de rester éveillés et alertes pour éviter d’être volés dans les abris ou à l’extérieur. « Que peux-tu faire d’autre ? Vous avez des trucs ; tu t’endors, tu te réveilles et tes affaires ont disparu.

Le Dr Nick Staab, directeur médical adjoint du département de santé publique du comté de Maricopa, a déclaré que des brochures avaient été imprimées cet été et distribuées dans des centres de refroidissement pour faire connaître les risques liés à l’utilisation de stimulants et de certains médicaments sur ordonnance en cas de chaleur extrême.

Mais on ne sait pas exactement combien de personnes sont touchées. Les personnes qui consomment des drogues peuvent ne pas être accueillies dans certains centres de refroidissement. Une meilleure solution, selon Stacey Cope, directrice du renforcement des capacités et de l’éducation pour l’organisation à but non lucratif de réduction des risques Sonoran Prevention Works, consiste à réduire les barrières à l’entrée afin que les personnes les plus à risque « ne soient pas censées s’abstenir de consommer des drogues, ou qu’elles ne le soient pas ». devrait partir pendant la partie la plus chaude de la journée.

Wildeman a rapporté de Hartford, Connecticut.