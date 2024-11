Les journaux sont attaqués et disparaissent à notre détriment

Peu importe qui gagnera le jour du scrutin, les journalistes du pays se retrouveront perdants.

Mes sœurs et frères du Quatrième Pouvoir ont été brutalement battus en ces temps politiques traîtres. Les agences de presse et les journalistes sont blâmés pour tout, depuis l’incitation aux tentatives d’assassinat jusqu’à la fabrication de « fausses nouvelles », en passant par le bouleversement de l’élection présidentielle du 5 novembre.

Nous sommes méprisés, méfiés et ridiculisés à chaque instant. En conséquence, nos médias traditionnels s’effondrent.

Les journaux américains disparaissent à un rythme alarmant, selon une étude récemment publiée par la Medill School of Journalism de l’Université Northwestern.

Les recherches menées par l’école Initiative de nouvelles locales de Medill a révélé que 127 journaux ont fait faillite l’année dernière, soit plus de deux par semaine. Le pays a perdu 3 200 journaux, soit plus d’un tiers, depuis 2005. Cette tendance a inspiré davantage de « déserts d’information », c’est-à-dire des communautés qui souffrent de l’absence de source locale d’information.

L’étude a révélé qu’il existe 208 comtés à travers le pays sans aucune source d’information, contre 204 l’année dernière, selon la recherche. 1 563 autres comtés ne disposent que d’une seule source d’information. Au total, cela signifie que près de 55 millions de personnes aux États-Unis ont un accès limité, voire inexistant, aux informations locales.

Et plus de 7 000 emplois dans la presse ont disparu entre 2022 et 2023, contre quelques centaines l’année précédente. Les médias audiovisuels perdent également des audiences à cause des coupures massives de câbles et de la folie du streaming.

Pendant ce temps, les éléments traditionnels tels que l’approbation du comité de rédaction, autrefois recherchés par les candidats et appréciés par les consommateurs d’informations, sont mis de côté.

La semaine dernière, les propriétaires du Washington Post et du Los Angeles Times ont déclenché la colère des lecteurs lorsqu’ils ont décidé que les comités de rédaction de leur journal ne soutiendraient pas un candidat à l’élection présidentielle de 2024 pour la première fois depuis des décennies.

Cette décision a incité plus de 200 000 lecteurs du Washington Post à annuler leur abonnement numérique. Ce chiffre « représente environ 8 % du tirage payant du journal, qui compte 2,5 millions d’abonnés, ce qui inclut également les imprimés », selon NPR.

Plusieurs rédacteurs du Post ont démissionné en signe de protestation. Beaucoup pensent que les propriétaires de ces journaux à tendance démocrate ont esquivé leurs soutiens par crainte de représailles de la part de Trump.

Il semble que les propriétaires de journaux milliardaires soient intimidés par le pouvoir présumé d’un second mandat de Trump.

Pour autant, je ne résilie pas mon abonnement. Je n’ajouterai rien au déluge d’agressions contre ma profession. Nous devons reconstruire, pas démolir.

Il y a eu une longue perte de crédibilité dans ma profession. La confiance a été brisée.

La course à la présidentielle a aggravé le péril, selon un rapport publié le 1er octobre, intitulé « Ce que les élections américaines pourraient signifier pour les journalistes et la liberté de la presse dans le monde ». le Comité pour la protection des journalistes.

Des entretiens avec des journalistes, des avocats et des défenseurs de la liberté de la presse ont révélé que « les travailleurs des médias sont confrontés à des défis qui incluent un risque accru de violence, d’arrestation, de harcèlement en ligne et hors ligne, des batailles juridiques et la criminalisation », écrit l’auteur du rapport Katherine Jacobsen.

Elle cite d’autres préoccupations : « La polarisation politique, l’héritage de l’assaut du 6 janvier contre le Capitole et le manque de responsabilité de la police quant au traitement réservé aux journalistes sont apparus comme des causes supplémentaires de préoccupation. »

« C’était un signal d’alarme sur la fragilité de notre démocratie et la confiance dans les institutions – comme le journalisme, comme le gouvernement – qui s’érodent depuis très longtemps », a déclaré la photojournaliste Amanda Andrade-Rhoades.

Les agressions contre des journalistes aux États-Unis montent en flèche, augmentant de plus de 50 % cette année par rapport à 2023, selon le US Press Freedom Tracker, un site d’information non partisan et une base de données qui surveille de tels incidents.

La diabolisation sombre et colérique des médias en politique, gracieuseté de Trump et de ses alliés, en est l’un des principaux instigateurs.

« Je dis d’emblée, ouvertement et fièrement, que lorsque je remporterai la présidence des États-Unis, eux et d’autres membres du média LameStream seront minutieusement scrutés pour leur couverture sciemment malhonnête et corrompue des personnes, des choses et des événements », a-t-il déclaré. » l’ancien président a écrit le mois dernier dans un article de Truth Social.

Il a attaqué l’émission emblématique du magazine CBS « 60 Minutes » pour avoir modifié l’une des réponses de Harris dans une interview, bien que ce soit une pratique courante et acceptée. Lors d’un récent rassemblement électoral en Arizona, Trump a ressuscité une attaque de sa campagne de 2016, lorsqu’il avait accusé les journalistes d’être « les ennemis du peuple ».

ABC News a cité Trump déclarant devant une foule « moqueuse » : « Ils sont les ennemis du peuple. Ils sont. On m’a demandé de ne pas dire cela. Je ne veux pas le dire. Et un jour, ils ne seront plus les ennemis du peuple, j’espère.

Lorsque les agences de presse tentent de vérifier leurs mensonges lors de discours, de débats et de rassemblements, Trump et son colistier américain, le sénateur JD Vance, se plaignent amèrement.

La comparution de Trump en juillet devant l’Association nationale des journalistes noirs à Chicago a débuté avec plus d’une heure de retard, apparemment parce que la campagne ne lui permettrait pas de monter sur scène à moins que le groupe de journalistes n’accepte de s’abstenir de vérifier ses commentaires. Le NABJ a tenu bon et s’est préparé à annuler l’événement, jusqu’à ce que la campagne Trump cède.

En cette année électorale, la désinformation et la méfiance l’emportent sur les faits, les chiffres, la réalité et la vérité. Les réseaux sociaux et les campagnes de désinformation intentionnelles attisent ces flammes.

Gagnant ou perdant, le mouvement MAGA de Trump poursuivra ses efforts pour discréditer et menacer les journalistes du monde entier.

Les menaces contre les médias sont omniprésentes et elles n’affectent pas seulement mes collègues et l’agence de presse pour laquelle ils travaillent ; ils menacent également votre liberté, notre démocratie et tout ce que vous appréciez.

Combien de temps encore les journalistes seront-ils là pour riposter ?

Laura Washington est commentatrice politique et journaliste de longue date à Chicago. Ses chroniques paraissent dans la Tribune chaque mercredi. Écrivez-lui à [email protected].

Envoyez une lettre de 400 mots maximum à l’éditeur ici ou par courrier électronique à [email protected].