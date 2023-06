Les journaux intimes de Priyanka Chopra au Royaume-Uni : l’actrice lit un livre à sa fille Malti et embrasse son mari Nick Jonas sur des photos de vacances

Priyanka Chopra et son mari-chanteur Nick Jonas ont pris une pause dans leurs engagements professionnels respectifs, passant les étés au Royaume-Uni. Le couple est accompagné de leur fille, Malti Marie Chopra Jonas. La mère de Priyanka, Madhu Chopra, et la mère de Nick, Denise, les ont également rejointes, aux côtés de l’amie de PeeCee, Tamanna, et de sa famille. Le 25 juin, le mari de Tamanna, Sudeep Dutt, a sorti un montage vidéo de « l’été 2023 » mettant en scène tous les vacanciers. Mais ce sont les adorables moments de Malti capturés par la caméra qui ont volé nos cœurs.

Les vacances de Priyanka Chopra au Royaume-Uni avec sa famille et ses amis

« Été 2023 », lit-on dans la légende de la vidéo. Dans la compilation d’images intégrée à la vidéo, Priyanka a été vue avec tout le sourire, portant la petite Malti et son ami, le fils de Tamanna dans ses bras. L’actrice était vêtue d’un ensemble assorti vert, tandis que Malti avait l’air mignonne dans une robe jaune vif. Madhu Chopra a également fait une apparition sur la photo derrière PeeCee.

Les photos de Malti Marie, la fille de Priyanka Chopra

La photo suivante a capturé Priyanka, avec sa mère et son amie, debout sur un trottoir avec les deux enfants. Priyanka Chopra exsudait le mélange parfait de boss lady et de cool mum vibes, alors qu’elle portait Malti dans ses bras au clic suivant. Elle arborait une casquette blanche super cool et portait une simple chemise blanche, avec des manches retroussées et des joggeurs marron clair. Malti nous a fait partir aww, vêtue d’une robe imprimée avec un nœud sur la tête.

De profiter de promenades en croisière ensoleillées à Priyanka Chopra lisant un livre Pepa Pig au fils de Malti et Tamanna, l’actrice a semblé avoir le temps de sa vie à destination avec ses proches. Nous avons également repéré un aperçu instantané de Priyanka partageant un moment romantique avec Nick Jonas pendant le vol. Priyanka avait ses bras enroulés autour de son partenaire, tandis que Nick tenait affectueusement la main de sa femme.

Les fans réagissent aux clichés des vacances d’été de Priyanka Chopra

Les fans ont mis tout leur cœur dans les commentaires, admirant les images avec de jolis commentaires comme « Adorable », « mignon » et « doux ». « On dirait un été amusant. Belles photos ! » a réagi un internaute. « Summertime Funtime » a plaisanté un autre. D’autres sont allés tous les coeurs dans les commentaires.

Chronologie du film Priyanka Chopra

Côté travail, Priyanka Chopra a quelques films dans sa cagnotte. Elle a été encordée pour Jee Le Zaraa du réalisateur-acteur Farhan Akhtar, aux côtés d’Alia Bhatt et Katrina Kaif. Elle fait également partie d’un projet hollywoodien, intitulé Heads Of State. Dirigée par Ilya Naishuller, la comédie d’action met également en vedette John Cena et Idris Elba.