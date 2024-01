Les journaux d’une ville du Colorado ont été volés après un article sur des accusations de viol au domicile du chef de la police

Presque tous les exemplaires d’un journal d’une petite ville du Colorado ont été volés dans des kiosques à journaux le même jour où le Ouray County Plaindealer a publié un article sur des accusations déposées pour des viols qui auraient eu lieu lors d’une soirée beuverie chez des mineurs au domicile du chef de la police alors que celui-ci dormait, a déclaré vendredi le propriétaire et éditeur.

Mike Wiggins a juré d’aller au fond des choses, postant jeudi sur X, anciennement Twitter : « Si vous espériez nous faire taire ou nous intimider, vous avez lamentablement échoué. Nous découvrirons qui a fait ça. Et une autre presse est imminente.

Le journal a publié l’histoire sur les réseaux sociaux et supprimé le paywall de son site Web afin que les gens puissent prendre connaissance des accusations d’agression sexuelle déposées contre trois hommes, dont un parent du chef de la police, pour des actions qui auraient eu lieu lors d’une fête en mai 2023 à Ouray où de la drogue et de l’alcool ont été consommés, selon les archives judiciaires. Les suspects étaient âgés de 17, 18 et 19 ans à l’époque, et la personne qui a signalé les viols avait 17 ans, selon les archives.

Jeudi soir, quelqu’un avait rapporté un sac poubelle rempli de journaux au Plaindealer, et les partisans avaient fait un don d’environ 2 000 $ au journal, ce que Wiggins a qualifié d’« extrêmement encourageant et humiliant ».

Environ 250 journaux ont rempli les rayons vendredi matin dans le comté d’Ouray, une région montagneuse du sud-ouest du Colorado qui abrite environ 5 000 habitants.

“Si quelqu’un essayait de faire en sorte que le public ne puisse pas lire cette histoire, nous allions faire en sorte de contrecarrer cela”, a déclaré Wiggins.

Un porte-journaux vide pour le Ouray County Plaindealer à Ouray, Colorado, jeudi. Mike Wiggins / Plaindealer du comté d’Ouray via AP

Le Ouray County Plaindealer est publié le jeudi et livré aux rayons mercredi soir. Les abonnés reçoivent le journal par la poste.

Le prix d’un hebdomadaire est de 1 $, donc quelqu’un a dépensé 12 $ pour ouvrir les étagères et retirer tous les journaux, a déclaré Wiggins. Ils ont raté un porte-journaux dans un café, ce qui a entraîné le vol d’environ 200 journaux. Wiggins était heureux que les racks eux-mêmes n’aient pas été endommagés.

Un porte-journaux vide pour le Plaindealer du comté d’Ouray est exposé le jeudi 18 janvier 2023 à Ouray, Colorado. Presque tous les exemplaires du journal de la petite ville du Colorado ont été volés dans les casiers le jour même où il a publié un article sur les accusations portées contre lui. déposée pour des viols qui auraient eu lieu lors d’une soirée beuverie chez des mineurs au domicile du chef de la police alors que celui-ci dormait. En réponse, le journal a publié l’article sur les réseaux sociaux, supprimé le paywall du site Web du journal et publié 250 exemplaires supplémentaires de l’édition de cette semaine. (Mike Wiggins/Plaindealer du comté d’Ouray)

Il croyait que la personne qui avait rendu les journaux était celle qui les avait pris et qu’une seule personne était impliquée dans le vol. Wiggins a refusé d’identifier la personne, mais il a signalé cette information à la police. Les agents disposaient également d’une vidéo de surveillance de certains des vols, a déclaré Wiggins.

Vendredi, le chef de la police d’Ouray, Jeff Wood, n’a pas répondu à un message téléphonique de l’Associated Press sollicitant des commentaires.

Le journal prévoit de publier dans l’édition de jeudi prochain un article sur le vol des journaux et éventuellement une chronique expliquant pourquoi ils ont pris cela si au sérieux et ont réimprimé le journal, a déclaré Wiggins.

“C’est étrange d’écrire sur nous-mêmes”, a déclaré Wiggins. “Nous travaillons très dur pour nous assurer que nous ne sommes pas l’histoire.”

Mike Wiggins et son épouse, Erin McIntyre, possèdent et publient le journal depuis près de cinq ans. La seule fois où quelque chose de similaire s’est produit, c’était il y a environ trois ans, lorsque McIntyre a écrit à propos d’un terrain de camping local qui faisait fi des restrictions d’hébergement mises en place en raison de la pandémie de COVID-19. Quelqu’un a collé du ruban adhésif sur la fente à monnaie du porte-journaux du terrain de camping et a recouvert la fenêtre en plexiglas d’une pancarte leur demandant de retirer le porte-journaux, a-t-il déclaré.