Les journaux du monde réagissent à Brésil-Croatie et Argentine-Hollande

Le football de club a peut-être dépassé le football international dans le cœur et l’esprit de nombreux fans, mais aucun résultat dans un match national ne peut égaler l’effet qu’un résultat d’une équipe nationale peut avoir sur des millions de personnes.

Des profondeurs du désespoir aux sommets du bonheur, voici maintenant la réaction aux matchs dramatiques de vendredi entre le Brésil et la Croatie et l’Argentine et les Pays-Bas.

Chagrin d’amour brésilien

de Rio En plus mène avec le quelque peu optimiste « Time to Pick up the Pieces » :

Ô Dia capture l’ambiance d’une nation avec “The Dance is Over”:

Le visage angoissé de Neymar a beaucoup figuré dans la couverture médiatique brésilienne :

O Estado de Sao Paulo avec un titre poétique, « Tout ce qui reste, ce sont des larmes brésiliennes » :

Estado de Minas propose intelligemment un titre en croate qui se lit “Au revoir sixième titre”:

Extase croate

La Liste Večernji mène avec les mots du manager de la Croatie, et combien de fans doivent ressentir une autre incroyable course de la Coupe du monde croate “Mes joueurs ne sont pas normaux”:

Sportske Novosti mène avec « La Croatie est une merveille du monde. Nous sommes à nouveau en demi-finale » :

Liste Jutarnji canalise Montell Jordan avec “C’est comme ça que nous le faisons”:

Joie en Argentine

Clarin va de pair avec une fouille subtile chez les Hollandais comme on dit « Avec un cœur pur et des rêves » :

Journal populaire demande à leurs propres fans, et probablement aux Néerlandais, une réponse différente, car il proclame “Dis-moi ce que ça fait !” :

La Gaceta a un titre moins conflictuel de “Une joie sans fin”:

Le Libéral a le résumé parfait de l’expérience pour les fans de l’Argentine au cours du match de montagnes russes, “Suffer to Enjoy”:

La meilleure photo de couverture du jour revient à Rio Negro:

Angoisse hollandaise

Cela semble plus dramatique en néerlandais, mais Algemeen Dagblad dit “Si proche”:

de Volkskrant offre des accessoires polis aux fans argentins avec “Le football et la passion ne vont jamais aussi bien qu’en Argentine”: