Les journaux de propagande montrent comment la Russie a promu l’annexion à Kharkiv

“The Red Star”, numéro du 15 juin, un journal de propagande russe distribué dans les territoires occupés d’Ukraine. (Wojciech Grzedzinski/Pour le Washington Post)

IZYUM, Ukraine – Au fil des mois, les troupes russes ont occupé cette ville du nord-est de l’Ukraine, les autorités fantoches ont régulièrement distribué des journaux de propagande aux habitants, poussant un récit de normalité et d’unité alors même que les maisons et les infrastructures étaient démolies, les magasins pillés et les civils luttaient pour trouver des provisions de base survivre. Un trésor de journaux en langue russe, fourni au Washington Post par un résident qui a déclaré les avoir gardés «pour l’histoire», dépeint une version surréaliste des événements sur le terrain en contradiction presque totale avec le récit du gouvernement ukrainien à Kyiv , et aux témoignages d’habitants qui ont survécu à la violente prise de contrôle de la ville en mars.

Les forces ukrainiennes ont repris Izyum lors d’une contre-offensive surprise au début du mois, épargnant la ville d’un référendum organisé pour tenter de justifier l’annexion russe, comme ceux qui ont commencé vendredi dans certaines parties des régions de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia.

Mais les journaux de propagande montrent comment les forces russes ont tenté de profiter du vide d’information de la ville pendant l’occupation, lorsque les services de téléphonie mobile et Internet ont été pour la plupart coupés. Les journaux cherchaient à évoquer chez les civils la nostalgie de l’ère soviétique, à dresser les habitants contre les forces ukrainiennes et à promouvoir des liens historiques et culturels profonds avec la Russie, apparemment en vue de l’annexion.

Les publications comprennent deux journaux, The Izyum Telegraph et Kharkiv Z, dont le premier a poussé des récits selon lesquels les soldats russes aidaient à reconstruire les zones détruites par les forces de Kyiv alors que la communauté travaillait vers un avenir meilleur. Kharkiv Z a utilisé un langage plus familier – et parfois agressif – similaire à d’autres organes de propagande russes actuels.

Les enfants de Kharkiv sont allés au camp d’été en Russie. Ils ne sont jamais revenus.

La rhétorique des deux publications reflétait le langage de la Seconde Guerre mondiale, utilisant le terme «forces alliées» pour désigner les troupes soutenues par la Russie de Lougansk et de Donetsk, et des mots tels que «nazi» et «fasciste» pour décrire les Ukrainiens. Le Red Star, un journal de propagande russe antérieur à l’invasion russe en février dernier, a également été distribué aux habitants.

Dans un numéro d’avril du Kharkiv Z, le journal a comparé la bataille russe pour le contrôle de la région du Donbass dans l’est de l’Ukraine à la bataille de Koursk de 1943 entre les armées de l’Union soviétique et de l’Allemagne nazie.

“Les citoyens locaux sont principalement déloyaux envers Kyiv”, a déclaré le journal. « Les gens ici pensent que les forces ukrainiennes sont des occupants et des nazis. Et les forces du [Luhansk and Donetsk People’s] Les républiques et la Russie sont leurs libérateurs.

La bataille serait difficile, a averti le journal, décrivant comment des «enseignants» de Londres et de Washington, DC aidaient les forces ukrainiennes.

“Il semble que la bataille de Donetsk sera également une compétition entre stratèges russes et américains”, indique le journal.

Plusieurs habitants d’Izyum ont déclaré avoir à peine reconnu les papiers lorsqu’ils ont été distribués, les utilisant plutôt comme du bois d’allumage pour cuisiner à l’extérieur ou se réchauffer. “Ils ont très bien brûlé”, a déclaré un habitant.

En première page du premier numéro de The Izyum Telegraph, daté du 25 mai, un article décrivait comment le nouveau maire de la ville nommé par la Russie, Vladislav Sokoliv, avait promis aux habitants que malgré les difficultés récentes, la situation s’améliorerait bientôt.

“Nous avons d’énormes projets et la Fédération de Russie nous aidera à les concrétiser, contrairement à l’Ukraine, qui veut complètement détruire nos territoires, ruiner les infrastructures et éliminer les gens”, a déclaré Sokoliv, cité par le journal.

Un article du même numéro dénonçait les civils pour ne pas avoir participé aux efforts de reconstruction de la région, où des villages entiers ont été bombardés et le centre-ville d’Izyum a été en grande partie détruit.

« Nous faisons tout pour reconstruire nos villes et nos villages. Mais nous ressentons un manque de main-d’œuvre et de gestionnaires expérimentés », indique l’article. “Je m’adresse à chacun d’entre vous : ARRÊTEZ DE VOUS ASSIS DANS LES SOUS-SOLS.”

Les habitants ont décrit au Washington Post comment ils ont dormi sous terre pendant des mois en raison de bombardements quasi constants, lors de batailles pour le contrôle de la ville. Des maisons, des immeubles d’habitation et des bâtiments gouvernementaux ont été détruits dans toute la ville et certaines personnes ont été tuées dans leur propre maison.

https://www.washingtonpost.com/world/2022/09/16/izyum-grave-ukraine-horrors-rape/

Dans le prochain numéro de The Izyum Telegraph, daté du 1er juin, le maire a ordonné que le russe soit la langue officielle de la ville et que ceux qui veulent vendre de l’alcool doivent demander un permis d’alcool.

En première page, un article intitulé “Nouvelles personnes, nouvelle ère” annonçait la naissance de 10 enfants entre le 24 février et le 30 mai – cinq garçons et cinq filles. Un médecin de l’hôpital principal d’Izyum a déclaré que seulement quatre enfants étaient nés dans son hôpital pendant toute la durée de l’occupation russe.

D’autres détails essayant de suggérer que la situation à Izyum occupée était tout à fait normale ont été disséminés dans le journal aux côtés de mises à jour sur la guerre. Les écoles de musique rouvriront d’ici le 1er septembre, selon le journal, grâce à l’aide des troupes russes “qui l’ont sauvée du vol”.

Sur une page, un article sur l’inscription d’enfants à un camp d’été en Russie était juxtaposé à côté d’un rapport selon lequel 47 corps avaient été récupérés dans un immeuble endommagé et que les forces russes enquêtaient sur le responsable présumé de l’attaque du côté ukrainien.

Quelque 200 enfants de la région de Kharkiv ont quitté leur domicile le 27 août pour l’un des camps annoncés dans les médias de propagande russes et ne sont toujours pas revenus, bloqués en raison du changement soudain du contrôle territorial. D’autres sont allés au camp et sont revenus plus tôt dans l’été.

Le journal a également encouragé les diplômés à poursuivre leurs études et a annoncé des études gratuites dans les universités russes.

Dans un numéro de mai du Kharkiv Z, un article rapportait que les forces russes progressaient lentement dans la capture du territoire parce qu’elles essayaient de protéger des vies civiles. L’article décrivait la quantité de territoire ukrainien dont la Russie s’était emparée en la comparant à l’équivalent de « cinq Crimées, 20 % de l’ensemble de l’Ukraine ».

Une illustration d’Alexander Suvorov, un célèbre général tsariste décédé en 1800, accompagnait l’article.

Le Kremlin organise des référendums par procuration alors que la Russie vise à s’emparer des terres ukrainiennes

Dans le troisième numéro de The Izyum Telegraph, publié en juin, le journal annonçait une “classe de cadets” où les enfants pourraient apprendre l’histoire de la région, développer leurs croyances religieuses chrétiennes orthodoxes et s’engager dans un entraînement physique.

À un autre moment, le journal a publié des avertissements pour que les habitants restent vigilants face aux saboteurs potentiels fidèles à l’Ukraine. “Faites attention, ne dites rien sur la destruction ou l’armée par téléphone”, a déclaré le journal.

Des annonces ont été faites selon lesquelles les autorités locales compilaient des listes de champs exploitables.

« Pour déminer un champ, vous devez faire une demande », indique le journal. Les mines restent monnaie courante dans tout Izyum et ses environs et au moins 10 victimes d’entre elles se sont rendues dans un hôpital d’Izyum dans les jours qui ont suivi la reprise de la ville par les forces ukrainiennes ce mois-ci.

Les responsables ont également publié des rappels pour éteindre les lumières la nuit et pour informer les responsables des tombes “fabriquées dans des endroits inappropriés”.

Après le retrait des troupes russes au début du mois, les responsables ukrainiens ont découvert un lieu de sépulture de masse dans la forêt près d’un cimetière officiel à Izyum, y compris une fosse commune contenant 17 soldats ukrainiens.

Des articles et des poèmes publiés dans les journaux répètent de diverses manières que les solutions aux problèmes des habitants “ne peuvent être trouvées que par l’armée russe”.

“Le soldat russe actuel est un ancêtre honorable de son père et de son grand-père”, a déclaré un article.

Le maire adjoint d’Izyum, Volodymyr Matsokyn, a ri en se rappelant avoir vu des extraits de journaux alors qu’il était loin de la ville pendant l’occupation.

“Il y a eu une annonce pour rejoindre la faculté de médecine”, a déclaré Matsokyn. “Mais ce collège n’a pas de toit.”

Le 16 septembre, moins d’une semaine après que les forces ukrainiennes ont repris Izyum, le propre journal de la ville, appelé Izyum’s Horizons, avait repris sa publication.

En première page : un article sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky hissant le drapeau national bleu et jaune sur la ville ainsi qu’un collage de photos de tous les bâtiments de la ville endommagés pendant la guerre.

Izyum’s Horizons présentait une analyse des journaux de propagande russes, une photo d’un collaborateur présumé et des accusations contre le maire nommé par la Russie, qui, selon le journal, avait révélé l’identité d’habitants membres des unités de défense territoriale ukrainiennes.

Mais peut-être dans un signe que les responsables ukrainiens pensent que la situation dans la ville revient vraiment à la normale, le bas de la dernière page présentait quelque chose de beaucoup plus routinier : les prévisions météorologiques pour la semaine à venir.

Anastacia Galouchka a contribué à ce rapport.