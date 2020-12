Les journaux de police ont révélé que des amis inquiets ont appelé le 911 à plusieurs reprises, exprimant leur inquiétude pour la sécurité de l’ancien PDG de Zappos, Tony Hsieh, dans les mois précédant sa mort suite à un incendie dans une maison.

Les enregistrements d’appels aux services d’urgence acquis par Business Insider ont également montré que Hsieh avait été transporté à l’hôpital fin juin, où un ami anonyme a demandé qu’il ne soit pas libéré car cela « poserait un problème ».

Hsieh, 46 ans, aurait été hospitalisé après avoir détruit son manoir de Park City, dans l’Utah, et menacé de se blesser.

Plusieurs semaines plus tard, un ami a appelé à nouveau la police pour signaler que Hsieh était « très paranoïaque » et a de nouveau exprimé des inquiétudes quant à sa sécurité.

Hsieh avait déménagé à Park City au début de l’été, organisant des fêtes et des feux de joie et détruisant huit maisons de plusieurs millions de dollars et un club privé avant de mourir à la fin du mois dernier.

Des amis inquiets auraient appelé le 911 à plusieurs reprises pour dire aux flics que l’ancien PDG de Zappos, Tony Hsieh, sur la photo, avait menacé de se blesser dans les mois précédant sa mort.

Les services d’urgence ont visité son domaine de l’Utah, photographié, à deux reprises au cours de l’été après les appels au 911 d’amis. Il a été hospitalisé après l’appel de juin, mais on ne sait pas pourquoi

Il a dépensé au moins 50 millions de dollars dans le cadre de son plan de déménagement dans le terrain de jeu des millionnaires.

Hsieh est décédé le 27 novembre à la suite d’un incendie suspect neuf jours plus tôt dans la maison de sa petite amie Rachael Brown à New London, Connecticut.

Il serait devenu plus fasciné par le feu et aurait inhalé des quantités croissantes de protoxyde d’azote avant sa mort.

Selon les journaux d’appels de la police récemment publiés, à au moins deux reprises au cours de l’été, les services d’urgence ont été appelés pour vérifier l’ancien PDG, rapporte Business Insider.

Les archives du bureau du shérif du comté de Summit ont révélé que le 10 juin, un ami anonyme a appelé le 911 pour signaler que Hsieh avait détruit son manoir et menacé de se blesser.

Les services d’urgence ont réussi à contacter Hsieh après l’appel et il a été hospitalisé. On ne sait pas où il a été emmené pour traitement.

Ce soir-là, un autre appel à la dépêche a exprimé la crainte que Hsieh ne soit à nouveau libéré.

«S’il est libéré, ce sera un problème», ont-ils déclaré, ajoutant qu’ils voulaient «s’assurer que le personnel de l’hôpital comprend pleinement la situation».

L’ancien PDG de Zappos, Tony Hsieh, 46 ans, est décédé des suites de l’inhalation de fumée à la suite d’un incendie dans une maison du Connecticut en novembre

Le 14 août, un autre ami anonyme a appelé un autre homme, se déclarant préoccupé par le fait que Hsieh était «très paranoïaque».

Ils ont affirmé que le personnel avait pris le téléphone de Hsieh et qu’ils avaient communiqué avec lui pour la dernière fois en juillet, lorsque l’homme d’affaires avait annoncé qu’il entreprenait une cure de désintoxication numérique.

Selon Business Insider, lors de cet appel, l’ami a fait référence à l’utilisation d’oxyde nitreux par Hsieh.

Le répartiteur a contacté l’un des proches de Hsieh après l’appel qui lui a dit que tout était sous contrôle, mais les services d’urgence ont quand même procédé à un contrôle de la maison.

À d’autres occasions depuis le déménagement de Hsieh dans l’Utah, des flics ont été appelés chez lui pour des plaintes de bruit, alors que les voisins fulminaient à cause des travaux de construction et de la musique forte.

En juin, les députés ont répondu à une plainte selon laquelle des travaux de construction avaient lieu pendant des heures de silence désignées, mais ont constaté que l’équipage avait un permis de travail à ce moment-là.

Le jour de la fête du Travail, ils ont également répondu à la « musique explosive » à 20h30 depuis le principal manoir de neuf chambres de Hsieh.

Le service d’incendie a également été appelé à la maison le lendemain après avoir signalé qu’une montgolfière tirait des flammes.

Hsieh aurait développé une fascination pour le feu au cours des derniers mois, ce qui a joué un rôle dans sa mort.

La nuit où il a été blessé, Hsieh, épris de bougies, a été enfermé dans un hangar devant la maison de sa petite amie dans le Connecticut à 3h30 du matin quand il a pris feu.

Les détails de l’incendie du hangar qui l’a tué ne sont toujours pas clairs, mais les autorités affirment qu’il est mort des suites d’une inhalation de fumée et que l’incendie était accidentel.

Hsieh, 46 ans, a été tiré inconscient d’un hangar en feu (photo) attaché à la maison au bord de l’eau appartenant à sa petite amie à New London, Connecticut, peu après 3h30 du matin le 18 novembre. Il est décédé à l’hôpital neuf jours plus tard des suites d’une inhalation de fumée, selon la police.

Il n’a fallu que quelques minutes aux pompiers pour entrer de force et faire sortir Hsieh, il était trop tard pour le sauver. « Une victime est maintenant tirée du feu – sans réponse », a déclaré un pompier à peine huit minutes et demie après l’appel. L’incendie a été signalé comme sous contrôle quelques instants plus tard

Hsieh a soudainement quitté Zappos en août après avoir continué à le diriger pendant une décennie après avoir vendu le vendeur de chaussures en ligne à Amazon pour 214 millions de dollars. Sa richesse estimée au moment de sa mort était de 840 millions de dollars.

Après son déménagement dans l’Utah, des amis avaient averti Hsieh qu’il vivait dangereusement et qu’il était connu pour abuser constamment de drogues et d’alcool.

Hsieh aurait finalement fini par admettre que sa dépendance était devenue incontrôlable et avait accepté qu’il avait besoin d’aide.

Juste avant de mourir, il prévoyait d’entrer dans une clinique de réadaptation la nuit même avant sa mort, a rapporté le Wall Street Journal.

Le multimillionnaire avait expérimenté les champignons psychédéliques et l’ecstasy.

Il serait également devenu « obsédé » par ce dont il pourrait vivre sans et se mourrait de faim jusqu’à ce qu’il pèse moins de 100 livres.

Il a essayé de ne pas uriner et s’est privé d’oxygène.

Des amis disent qu’il était dans une «spirale descendante» depuis des mois et qu’il s’était entouré d’hommes «oui» alors qu’il augmentait lentement sa consommation de drogue et d’alcool.

Trois mois avant sa mort, il a reçu une lettre de Jewel, chanteur et ami de longue date de Hsieh.

La lettre, obtenue par Forbes, avertissait que Hsieh risquait d’être considéré comme un toxicomane et non comme le visionnaire technologique qu’il était.

Elle a écrit que ses choix de vie actuels le mettaient en danger de passer de «l’excentrique à la folie».

Hsieh était allé dans le Connecticut pour être avec des amis et leur avait dit de le surveiller toutes les cinq minutes quand il était dans le hangar. On ne sait pas pourquoi, mais il avait apporté un radiateur là-bas pour abaisser les niveaux d’oxygène à l’intérieur.

Bien qu’il ait apparemment dit à ses amis de le surveiller, il s’était barricadé à l’intérieur.

Une bande d’expédition du 911 obtenue par DailyMail.com a révélé qu’il était toujours « barricadé » à l’intérieur du hangar au moment de l’incendie.

«Le mâle est barricadé à l’intérieur et ne répond pas à la porte», dit le répartiteur. «Tout le monde est à l’extérieur de la maison.

«Ils essaient de le convaincre de s’ouvrir.

Des flics ont toujours été appelés au domicile de Hsieh dans l’Utah après sa mort.

Business Insider déclare que samedi, il y a eu une effraction dans l’une des maisons en construction près de son manoir principal. On ne sait pas si quelque chose a été volé.