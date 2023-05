Les journaux de Chris Mullin révèlent la colère contre Keir Starmer suite à l’expulsion de Jeremy Corbyn du Labour

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer a été accusé de « lâcheté morale » suite à l’expulsion de Jeremy Corbyn lors d’une attaque personnelle dévastatrice par une autre personnalité travailliste.

L’ancien ministre du Travail Chris Mullin affirme que la décision de Sir Keir d’expulser Corbyn du parti pour cause d’antisémitisme était une tentative « cynique » pour « apaiser la foule ».

Certains des détracteurs de Corbyn n’étaient « pas aptes à attacher ses lacets », dit Mullin.

EXCLUSIF : JOURNAL DE CHRIS MULLIN Chris Mullin, qui a été député travailliste pendant plus de 20 ans et ministre sous Tony Blair, a remporté des applaudissements pour les trois premiers volets de ses journaux politiques, décrits comme « méchamment indiscrets » et « un régal à savourer ». L’indépendant est en train de sérialiser exclusivement le quatrième volume.

Dans une pique provocatrice distincte, Mullin décrit la décision de Starmer d’apparaître à côté du drapeau syndical dans les vidéos travaillistes comme du « patrie » et du « faux patriotisme ».

Le terme « patrie » fait référence au pays d’origine d’une personne, mais il est plus étroitement associé à l’Allemagne hitlérienne.

Les affirmations sont contenues dans les derniers mémoires de Mullin, N’étiez-vous pas Chris Mullin ?qui est sérialisé exclusivement dans L’indépendant.

Le chroniqueur, romancier et ancien député de 75 ans a joué un rôle clé dans la libération des Six de Birmingham, des Irlandais condamnés à tort à la réclusion à perpétuité pour les attentats à la bombe dans les pubs de Birmingham en 1974.

Mullin, qui a servi dans le gouvernement de Tony Blair, se dit tellement dégoûté par le traitement de Corbyn par Starmer qu’il a envisagé de quitter le Labour.

Il loue Corbyn pour avoir fait preuve de «dignité» face à «l’extraordinaire quantité de merde» qui lui a été lancée alors qu’il était chef.

Chris Mullin a été député travailliste de Sunderland South jusqu’en 2010 (PENNSYLVANIE)

Sur la décision de Starmer de ne pas réadmettre Corbyn au Parti travailliste, Mullin dit : « Cela peut apaiser la foule, mais c’est un acte de lâcheté morale. »

Il dit qu’il soutient l’affirmation de Corbyn selon laquelle les allégations d’antisémitisme au sein du Parti travailliste sont exagérées.

« Ça me bouleverse de le voir cyniquement jeté aux loups. Pour la première fois en plus de 50 ans, étant resté avec le Parti travailliste contre vents et marées, je commence à me demander si j’y appartiens toujours.

Mullin dit que Corbyn « et ses partisans aveuglés » portent une grande partie de la responsabilité de la défaite du Labour aux élections de 2019. Mais il poursuit : « Jeremy s’est comporté avec dignité tout au long, malgré l’extraordinaire quantité de merde qui s’est abattue sur lui, en grande partie de la part de personnes indignes de nouer ses lacets. »

Mullin méprise également la décision de Starmer d’utiliser une toile de fond de drapeau syndical dans une vidéo officielle du parti dans le but de faire appel aux électeurs du cœur de la classe ouvrière du Labour.

« Keir Starmer devant un union jack (pouah), ce que j’ai compris est connu dans les cercles de relations publiques sous le nom de ‘patrie’. Pourquoi ne pouvons-nous pas laisser le faux patriotisme aux conservateurs ? »

On pense que le terme a été inventé par le député travailliste corbynite Clive Lewis en 2021 après qu’il est apparu que Starmer prévoyait de se concentrer sur le patriotisme pour reconquérir les électeurs.

M. Lewis a alors déclaré: « Ce n’est pas patriotique, c’est de la patrie – il existe un meilleur moyen de renforcer la cohésion sociale que de suivre la voie de la droite nativiste. »

Mullin dit également que les députés se moquent des électeurs en travaillant une semaine de deux jours à la Chambre des communes.

Il dit que la semaine de travail typique d’un député moderne à Westminster commence vers midi le lundi – et se termine à la même heure le mercredi.

Il écrit : « Pour le reste de la semaine, la chambre est presque morte. Si les députés ne prennent pas le Parlement au sérieux, pourquoi quelqu’un d’autre devrait-il le faire ? »

Mullin révèle également qu’il a déjà été harcelé par une militante qui a écrit des messages obscènes et est restée dans sa chambre d’amis.

Et il critique de manière controversée le Great Ormond Street Hospital for Children pour avoir rendu 2 millions de livres sterling à des sponsors caritatifs après avoir affirmé que des serveuses avaient été harcelées sexuellement par des hommes d’affaires qui avaient assisté à un événement.

« Je sais que je vais avoir des ennuis pour avoir même pensé cela à haute voix », écrit Mullin, « mais dans quel genre de monde vivons-nous lorsque les intérêts des enfants chroniquement malades et démunis sont balayés par une vague d’indignation féministe? »

Il s’agit d’une référence à l’événement notoire du Presidents Club à Mayfair en 2016, où un film secret a révélé des irrégularités sexuelles lors d’un somptueux événement caritatif auquel ont participé des personnalités du monde des affaires et de la politique.

Mullin s’en prend également à un certain nombre d’autres politiciens travaillistes.

Il qualifie l’ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown de « bizarre » et l’accuse de « rages volcaniques et d’indécision chronique ».

Et il qualifie l’ancien député travailliste Owen Smith, qui a tenté en vain de déposer M. Corbyn, un « escroc ».