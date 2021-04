Les journalistes américains se considèrent comme des croisés de la vérité, de la transparence et du petit bonhomme. Mais lorsque le public ne l’achète pas, il se met sur la défensive, comme l’a récemment prouvé Margaret Sullivan du Washington Post.

Selon Sullivan, il y a un « Déconnexion troublante » entre «Valeurs journalistiques fondamentales» – surveillance, transparence, factualité, mise en lumière des actes répréhensibles et « Voix aux sans voix » – et le public américain.

Citant une nouvelle étude de l’American Press Institute, Sullivan a déploré mercredi le fait que ces valeurs ne semblent tout simplement plus résonner avec le public. Seul 1 Américain sur 10 soutient ces cinq valeurs, et lorsque les chercheurs de l’API ont divisé le public en quatre groupes – les soi-disant « Défenseurs, loyalistes, moralistes et partisans du journalisme » – seulement 2 sur 10 appartenaient à ce dernier groupe.

Face à la baisse de confiance dans les médias – de 70% dans les années 1970 à 40% l’année dernière – Sullivan pense que les journalistes ne font rien de mal, mais sont toujours obligés de le faire. « Expliquez à un public méfiant que » nous ne sommes pas biaisés, nous faisons juste notre travail « » selon les mots du directeur de l’API Tom Rosenstiel.

Sullivan estime que les journalistes doivent « pense differemment » sur la façon d’atteindre les 8 Américains sur 10 qui ne soutiennent pas pleinement leur mission, mais suggèrent seulement de modifier les titres en fonction de leurs goûts comme solution.

Pour certains de ses lecteurs, le problème n’était pas que la surveillance, la transparence et la factualité soient des concepts insensés pour commencer. C’est que Sullivan et ses collègues journalistes ne sont pas à la hauteur de ces nobles idéaux.

« Cela doit être une parodie, » tweeté Le sénateur républicain Ted Cruz (Texas), déclarant que la presse ne suit que ses propres valeurs directrices «Quand cela aide les démocrates.»

Bien sûr, blâmez le public américain pour la faute professionnelle du journalisme américain. Pourquoi pas? – Noam Blum 🦉 (@neontaster) 14 avril 2021

Il est clair que les médias établis voient largement «le public» dans ce sens comme un groupe de connards qui doivent être reprogrammés et bousculés jusqu’à ce qu’ils se soumettent. https://t.co/F73wXVl0zA – James Poulos (@jamespoulos) 14 avril 2021

Ce n’est pas qu’ils ne partagent pas vos valeurs. Vous prétendez épouser des valeurs que vous n’avez pas réellement. Votre industrie met les gens en valeur. Le fait que vous n’ayez pas couvert les citations de CNN signifie que vous n’êtes pas vraiment sérieux dans la compréhension de la cause profonde. @Sulliviewhttps://t.co/0whicZxsHg – James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) 14 avril 2021

Peut-être ont-ils un point. Rien que la semaine dernière, un directeur technique de CNN a admis que le réseau avait fait tout ce qu’il pouvait l’année dernière pour «Faire démettre Trump de ses fonctions», et intentionnellement attisé la peur à propos de Covid-19 pour les cotes, et CBS «60 Minutes» a été surpris en train d’éditer sélectivement une histoire pour nuire au gouverneur de Floride, Ron DeSantis.

Mis à part ces dernières erreurs, l’année dernière, les reporters du câble ont déclaré des incendies criminels. «Fougueux, mais surtout pacifique» et le New York Times déclarent que quiconque décrit les émeutes « Black Lives Matter » qui ont eu lieu pendant l’été comme « violent » se répandait « désinformation, » pour ne citer que deux faux pas médiatiques largement moqués.





Mais peut-être que Sullivan a raison, et le public a juste besoin de meilleurs titres pour comprendre le travail vital des médias.

