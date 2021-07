Les journalistes ne sont pas des espions. Emprisonnez-nous et qui reste-t-il pour VOUS dire ce que nos dirigeants cachent ?

Pouvez-vous imaginer un monde où seuls les ministres du gouvernement peuvent décider lesquels de leurs secrets et scandales embarrassants doivent être rendus publics ?

Vous ne le penseriez pas dans une démocratie comme la nôtre.

Dans le cadre de réformes radicales, les journalistes pourraient être envoyés en prison pour avoir écrit ou publié des articles qui leur ont été remis par des dénonciateurs tels que l’affaire Matt Hancock Crédit: News Group Newspapers Ltd

Mais c’est exactement ce qui est proposé par les responsables du ministère de l’Intérieur – déterminés à dissimuler tout ce qui est potentiellement criminel ou humiliant qu’ils ne veulent pas que VOUS sachiez.

Dans le cadre de réformes radicales de la loi sur les secrets officiels, les journalistes pourraient être envoyés en prison pour avoir écrit ou publié des articles qui leur sont remis par des dénonciateurs.

Et les dénonciateurs eux-mêmes pourraient également être exposés à des sanctions sévères s’ils ont été assez courageux pour risquer leur travail – ou parfois même leur vie – pour transmettre des informations vitales aux médias.

CROYANCE DES MENDIANTS

Cela signifierait que des rédacteurs comme moi – ou de n’importe quel journal, télévision ou organisation de radio – pourraient être traités comme des espions étrangers et condamnés à une longue peine de prison si nous traitons des informations divulguées.

Des histoires comme l’exposé de The Sun sur Matt Hancock enfreignant ses propres règles de distanciation sociale seraient considérées comme une fuite criminelle d’un secret officiel – quelque chose que le public n’avait pas le droit de savoir.

Nos journalistes, moi-même et les courageux dénonciateurs seraient emprisonnés.

La Commission des lois a raisonnablement soutenu qu’une défense d’intérêt public qui protégerait les journalistes et les dénonciateurs devrait être incluse.

Cela a été rejeté par le ministère de l’Intérieur.

Je peux voir pourquoi le gouvernement et Matt Hancock en particulier auraient préféré que cette histoire ne soit pas publiée – il aurait pu continuer à inscrire la nation à toutes les lois strictes qu’il aimait sans avoir à les suivre lui-même.

Cela fait croire à une démocratie comme la nôtre que le ministère de l’Intérieur envisage même cette législation, qui est plus en phase avec une dictature autoritaire.

J’ai été choqué et consterné la semaine dernière lorsque des fonctionnaires ont perquisitionné les domiciles de deux personnes qu’ils soupçonnaient d’avoir divulgué l’information au Sun.

Le raid a été mené par une organisation quango créée pour défendre les droits à l’information dans l’intérêt public.

Son mandat n’est pas de criminaliser les véritables lanceurs d’alerte apportant aux médias des informations que le public a le droit de connaître.

Même cette histoire pourrait tomber sous le coup des nouvelles mesures proposées pour modifier la Loi sur les secrets officiels. Ils prétendent, bien sûr, que la politique est nécessaire pour protéger la nation contre les cyberattaques dangereuses des États voyous et des ennemis. C’est un scandale qu’ils menacent de mettre les journalistes et les dénonciateurs dans la même catégorie que les espions et les États ennemis.

Cela n’aura qu’un seul résultat, et c’est d’empêcher quiconque de présenter à l’avenir des informations vitales que nous devons TOUS connaître.

Cela peut aller de la révélation d’une dissimulation de la mort de personnes dans un hôpital à la révélation de la façon dont notre armée est envoyée au combat sans le bon équipement.

Pensez-vous avoir le droit de connaître ce genre d’histoires ?

Bien sûr, toute personne sensée le dirait.

C’est ce qu’a également déclaré le Premier ministre la semaine dernière lorsqu’il a défendu le journalisme d’intérêt public comme étant essentiel pour demander des comptes aux puissants.

Un dossier divulgué en 2009 a révélé un abus généralisé du système de dépenses par les députés, mais la police a jugé que les fuites étaient dans l’intérêt public

Boris Johnson lui-même a défendu le journalisme d’intérêt public comme étant essentiel pour demander des comptes aux puissants Crédit : AFP

VÉRITÉS CACHÉES

Alors pourquoi ce gouvernement envisage-t-il même d’introduire un régime qui signifierait que les dénonciateurs ne peuvent signaler les actes répréhensibles qu’à l’État lui-même – le même État qui, bien sûr, commet les actes répréhensibles en premier lieu ?

Vous pouvez imaginer comment cela se passera – des dissimulations partout dans les organes de l’État, les gouvernements locaux et nationaux. N’importe où dans la vie publique, en fait.

La réalité est que de nombreuses histoires diffusées par la BBC et Channel 4, ou publiées par toutes sortes de marques de journaux, sont basées sur des fuites potentielles – ou des violations d’informations confidentielles.

Et sans défense d’intérêt public, les journalistes ne pourraient jamais aller devant les tribunaux pour faire valoir que VOUS aviez le droit d’en savoir quoi que ce soit.

Ce que nous essayons de faire en tant que journalistes, c’est de révéler d’importantes vérités cachées au grand public.

Traitez-nous comme des espions et ce sont les gens ordinaires qui en souffriront – avec des scandales de vie ou de mort jamais exposés et des politiciens laissés libres d’abuser de votre confiance et de votre argent sans craindre d’être pris au dépourvu.

Traitez-nous comme des espions et ce sont les gens ordinaires qui en souffriront, les politiciens étant libres d’abuser de votre confiance et de votre argent sans craindre de se faire prendre Crédit : LE SOLEIL

QUELQUES HISTOIRES QUE VOUS NE CONNAISSEZ JAMAIS D’INNOMBRABLES scandales ont été exposés par de courageux lanceurs d’alerte s’adressant à la presse – mais cela serait interdit en vertu des nouvelles règles du ministre de l’Intérieur. Grant Rollings se penche sur certaines des histoires que vous n’auriez jamais apprises si Priti Patel avait fait ce qu’elle voulait. AFFAIRE MATT HANCOCK : TOUT EN disant au public de maintenir une distance sociale et de ne serrer dans ses bras personne, le secrétaire à la Santé Matt Hancock s’est engagé dans une liaison secrète avec un collègue de travail. La révélation par le Sun de cette hypocrisie était dans l’intérêt public et le secrétaire à la Santé a démissionné le mois dernier.

TOUT EN disant au public de maintenir une distance sociale et de ne serrer dans ses bras personne, le secrétaire à la Santé Matt Hancock s’est engagé dans une liaison secrète avec un collègue de travail. La révélation par le Sun de cette hypocrisie était dans l’intérêt public et le secrétaire à la Santé a démissionné le mois dernier. SCANDALE DES DÉPENSES DES DÉPUTÉS : Un dossier divulgué en 2009 a révélé un abus généralisé du système des dépenses par les députés. Six députés et deux Lords ont été condamnés, plusieurs autres ont démissionné et le système a été réformé. Les autorités ont tenté de s’en prendre à la source, mais la police a déclaré que les fuites étaient dans l’intérêt public.

Un dossier divulgué en 2009 a révélé un abus généralisé du système des dépenses par les députés. Six députés et deux Lords ont été condamnés, plusieurs autres ont démissionné et le système a été réformé. Les autorités ont tenté de s’en prendre à la source, mais la police a déclaré que les fuites étaient dans l’intérêt public. PÉNURIES DE L’ARMÉE DE GUERRE IRAKIENNE : Le regretté journaliste en chef du Sun, John Kay, a utilisé ses contacts militaires pour révéler une série de scandales au sein de nos forces armées. Ils comprenaient une pénurie de gilets pare-balles pour les soldats en Irak et d’autres défaillances d’équipements vitaux. En 2015, il a été blanchi de payer la source de l’information.

Le regretté journaliste en chef du Sun, John Kay, a utilisé ses contacts militaires pour révéler une série de scandales au sein de nos forces armées. Ils comprenaient une pénurie de gilets pare-balles pour les soldats en Irak et d’autres défaillances d’équipements vitaux. En 2015, il a été blanchi de payer la source de l’information. DÉCÈS DE BÉBÉS À BRISTOL : LE MÉDECIN Stephen Bolsin a remarqué des taux de mortalité élevés chez les bébés subissant une chirurgie cardiaque à l’infirmerie royale de Bristol dans les années 1990. Ses préoccupations ont été largement ignorées. Aller à la presse a conduit à une enquête sur les pratiques laxistes et le secret, et finalement de meilleurs taux de survie pour les bébés.

LE MÉDECIN Stephen Bolsin a remarqué des taux de mortalité élevés chez les bébés subissant une chirurgie cardiaque à l’infirmerie royale de Bristol dans les années 1990. Ses préoccupations ont été largement ignorées. Aller à la presse a conduit à une enquête sur les pratiques laxistes et le secret, et finalement de meilleurs taux de survie pour les bébés. SCANDALE DU MILIEU DU PERSONNEL : QUAND l’infirmière Helene Donnelly a déposé près de 100 plaintes contre l’hôpital Stafford au milieu des années 2000, elle a été menacée par des collègues. Sa détermination à dire la vérité sur les soins choquants au Mid Staffs NHS Trust a conduit à une enquête et promet de faciliter la dénonciation.