Les journalistes du New York Times organisent une grève historique de 24 heures après l’échec de la direction et du syndicat à parvenir à un accord

Une grève de 24 heures au New York Times, une manifestation historique à laquelle plus de 1 100 employés devraient participer, a débuté jeudi à minuit, après que la direction et le syndicat représentant les employés n’ont pas réussi à s’entendre sur un nouveau contrat après plus d’un an. an et demi de négociations.

“Il est décevant qu’ils prennent des mesures aussi drastiques, étant donné l’engagement clair dont nous avons fait preuve pour négocier un contrat qui offre aux journalistes du Times des augmentations de salaire substantielles, des avantages sociaux à la pointe du marché et des conditions de travail flexibles”, Meredith Kopit Levien , président et chef de la direction du Times, a déclaré dans un e-mail à la société mercredi soir.

La NewsGuild de New York, qui représente les journalistes et d’autres membres du personnel du Times, a déclaré dans un communiqué que le débrayage était « dû à l’incapacité de l’entreprise à négocier de bonne foi, à conclure un accord contractuel équitable avec les travailleurs et à répondre à leurs demandes. ”

L’acte de protestation, qui n’a pas été organisé par les employés du journal officiel depuis des décennies, laissera bon nombre de ses principaux bureaux vides de leur personnel, créant un défi pour l’organisation de presse sur laquelle des millions de lecteurs comptent.

Un cadre du Times, qui a requis l’anonymat pour parler franchement, a reconnu mercredi à CNN que l’arrêt de travail créerait certainement des difficultés. Mais, a déclaré l’exécutif, la direction s’est préparée pour le moment et pourrait compter sur les autres ressources du journal, telles que son personnel international qui ne fait en grande partie pas partie du syndicat, pour combler les vides.

Joe Kahn, rédacteur en chef du Times, a déclaré dans une note au personnel : « Nous produirons un rapport solide jeudi. Mais ce sera plus difficile que d’habitude.

Kopit Levien a ajouté dans son e-mail à la société que le Times a “des plans en place pour s’assurer que nous remplissons notre obligation envers nos lecteurs et le grand public en rapportant les nouvelles aussi complètement que possible en cas de perturbation causée par une grève”.

Mais certains membres du personnel du Times sont allés jusqu’à mercredi pour exhorter les lecteurs à ne pas consommer le contenu du point de vente pendant le débrayage.

“Nous demandons aux lecteurs de ne s’engager dans aucune [New York Times] plateformes demain et soutenez-nous sur la ligne de piquetage numérique !”, a écrit Amanda Hess, critique générale du journal, sur Twitter. « Lisez les nouvelles locales. Écoutez la radio publique. Faites quelque chose à partir d’un livre de cuisine. Cassez votre séquence Wordle.

La grève intervient alors que la Grey Lady et la NewsGuild de New York restent en désaccord sur un certain nombre de questions, en particulier les salaires, dans un contexte de licenciements et de coupes dans l’industrie des médias.

Ces dernières semaines, CNN a licencié des centaines d’employés, la chaîne de presse Gannett a supprimé 200 employés, NPR a déclaré qu’elle devra trouver 10 millions de dollars d’économies et d’autres organes de presse ont exploré la nécessité de réduire les budgets et de geler les embauches.

Le Times a soutenu qu’il avait offert à la guilde des “augmentations significatives”, mais le syndicat a rétorqué que la direction du journal avait “souvent déformé ses propres propositions”.

L’Union Times, un bulletin publié par la NewsGuild, a qualifié mercredi les concessions salariales du Times de « dérisoires » et a déclaré que la direction avait « à peine bougé » sur la question.

Les deux parties négocient depuis l’expiration du dernier contrat en mars 2021. Vendredi dernier, la NewsGuild a informé le Times de son intention d’organiser un débrayage, une décision visant à faire pression sur la direction pour qu’elle offre des concessions supplémentaires dans les négociations.

Le syndicat a demandé au Times de se réunir au milieu sur les augmentations de salaire, mais le journal pense que le syndicat est parti d’une position extrême, ce qui en fait un non-partant.

Les deux parties ont travaillé toute la semaine pour éviter la grève de 24 heures. Mais cela n’a servi à rien.

La direction du Times est devenue frustrée par la façon dont la NewsGuild a cherché à mener des négociations et a en partie blâmé le manque de progrès.

“Ils refusent de se rencontrer en personne”, a déclaré l’exécutif à CNN. « C’est un point très important. Je ne saurais trop le souligner. Nous avons des négociations sur Zoom. Il y a environ huit personnes de la direction, jusqu’à 18 personnes du comité de négociation de la NewsGuild et jusqu’à 200 membres du syndicat qui regardent en tant qu’« observateurs ».

“Les négociations sont essentiellement publiques”, a poursuivi l’exécutif. « Et cela change toute la dynamique des négociations. Cela devient très performatif et très théâtral. C’est vraiment difficile de faire avancer les choses. C’est comme un spectacle. Et nous avons besoin de négociations productives pour parvenir à un accord.

Susan DeCarava, présidente de la NewsGuild de New York, a répondu : « La démocratie syndicale est cruciale pour le pouvoir syndical. C’est pourquoi nous ne faisons pas de négociations à huis clos, ce que la direction continue d’exiger.

«Tous les membres qui seront touchés par la décision prise à la table de négociation devraient être au courant de ces discussions», a ajouté le représentant. “Lorsque la direction du Times arrive à la table de négociation avec ses offres insultantes et irrespectueuses, elle doit l’expliquer devant une salle remplie de ses propres employés – et elle déteste ça. Le résultat des actions publiques de la direction est la puissante grève qui se produit demain.