Les journalistes du New York Times et les travailleurs en grève de 24 heures pour une «meilleure salle de rédaction»

Des centaines de journalistes et d’autres employés du New York Times ont entamé une grève de 24 heures, la première grève de ce type au journal depuis plus de 40 ans.

Les employés de la salle de rédaction et d’autres membres de The NewsGuild of New York – le syndicat des professionnels de l’information dans la capitale des médias des États-Unis – ont déclaré qu’ils en avaient assez des négociations qui traînent depuis l’expiration de leur dernier contrat en mars 2021.

Le syndicat a annoncé la semaine dernière que plus de 1 100 employés organiseraient un arrêt de travail de 24 heures à partir de jeudi après minuit, à moins que les deux parties ne parviennent à un accord contractuel.

La NewsGuild a tweeté jeudi matin que les travailleurs “sont désormais officiellement en arrêt de travail, le premier de cette ampleur dans l’entreprise depuis quatre décennies”.

“Ce n’est jamais une décision facile de refuser de faire un travail que vous aimez, mais nos membres sont prêts à faire ce qu’il faut pour gagner une meilleure salle de rédaction pour tous”, a-t-il déclaré.

Des négociations ont eu lieu mardi et mercredi, mais les parties sont restées très éloignées sur des questions telles que les augmentations de salaire et les politiques de travail à distance.

Mercredi soir, le syndicat a déclaré via Twitter qu’aucun accord n’avait été conclu et que le débrayage était en cours.

Le syndicat a ajouté :

Nous étions prêts à travailler aussi longtemps qu’il le faudrait pour parvenir à un accord équitable, mais la direction a quitté la table avec cinq heures à faire. Nous savons ce que nous valons.

La porte-parole du New York Times, Danielle Rhoades Ha, a déclaré dans un communiqué qu’ils étaient toujours en négociation lorsqu’ils ont appris que la grève avait lieu.

“Il est décevant qu’ils prennent une mesure aussi extrême alors que nous ne sommes pas dans une impasse”, a-t-elle déclaré.

On ne savait pas comment la couverture de jeudi serait affectée, mais les partisans de la grève comprennent des membres du bureau de nouvelles en direct au rythme effréné, qui couvre les dernières nouvelles pour le journal numérique.

Les employés prévoyaient un rassemblement cet après-midi-là devant les bureaux du journal près de Times Square.

Rhoades Ha a déclaré à l’Associated Press que la société avait “des plans solides en place” pour continuer à produire du contenu, notamment en s’appuyant sur des reporters internationaux et d’autres journalistes non syndiqués.

Dans une note envoyée au personnel représenté par la guilde mardi soir, le rédacteur en chef adjoint Cliff Levy a qualifié la grève prévue de “déroutante” et de “moment troublant dans les négociations sur un nouveau contrat”.

Il a déclaré qu’il s’agirait de la première grève de l’unité de négociation depuis 1981 et “survient malgré les efforts intensifiés de l’entreprise pour progresser”.

Mais dans une lettre signée par plus de 1 000 employés, la NewsGuild a déclaré que la direction “traîne des pieds” dans les négociations depuis près de deux ans et que “le temps presse pour parvenir à un contrat équitable” d’ici la fin de l’année.

La NewsGuild a également déclaré que l’entreprise avait dit aux employés qui envisageaient de faire grève qu’ils ne seraient pas payés pendant la durée du débrayage. Les membres ont également été invités à travailler des heures supplémentaires pour faire le travail avant la grève, selon le syndicat.

Le New York Times a vu d’autres débrayages plus courts ces dernières années, y compris une manifestation d’une demi-journée en août par un nouveau syndicat représentant les travailleurs de la technologie qui a dénoncé des pratiques de travail déloyales.

Lors d’une percée que les deux parties ont qualifiée d’importante, la société a renoncé à sa proposition de remplacer un régime de retraite ajustable existant par un régime de retraite bonifié.

Le Times a plutôt proposé de laisser le syndicat choisir entre les deux. La société a également accepté d’étendre les avantages du traitement de la fertilité.

Levy a déclaré que l’entreprise avait également proposé d’augmenter les salaires de 5,5 % lors de la ratification du contrat, suivis de hausses de 3 % en 2023 et 2024. Ce serait une augmentation par rapport aux augmentations annuelles de 2,2 % du contrat expiré.

Stacy Cowley, journaliste financière et représentante syndicale, a déclaré que le syndicat demandait des augmentations de salaire de 10% lors de la ratification, ce qui, selon elle, compenserait les augmentations non reçues au cours des deux dernières années.

Elle a également déclaré que le syndicat souhaite que le contrat garantisse aux employés la possibilité de travailler à distance une partie du temps, si leurs rôles le permettent, mais que l’entreprise souhaite le droit de rappeler les travailleurs au bureau à temps plein.

Cowley a déclaré que le Times avait exigé que son personnel soit au bureau trois jours par semaine, mais beaucoup se sont présentés moins fréquemment lors d’une manifestation informelle.