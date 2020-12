Le compte Twitter de l’ancien écrivain Intercept et ThinkProgress Zaid Jilani a été verrouillé après avoir apparemment eu une dispute avec Nikole Hannah-Jones du « tristement célèbre » projet 1619 « du New York Times, défendant un professeur noir.

Le compte de Jilani a été « temporairement restreint » jeudi et ceux qui souhaitaient le voir devaient cliquer sur un avis. Comme d’habitude, Twitter n’a donné aucune raison ou explication de l’action. Le lock-out a été remarqué par les anciens collègues de Jilani Intercept Lee Fang et Glenn Greenwald.

Les gens qui ont fait campagne pour la censure de la Silicon Valley – à commencer par les journalistes de NBC, CNN et l’unité technologique du NYT, puis ceux qui ont rejoint, pensant que cela ne serait fait qu’aux personnes qu’ils n’aiment pas – ont fait plus pour détruire la liberté sur Internet que quiconque. https://t.co/RyWCNQ2kfc – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 10 décembre 2020

L’ancien écrivain d’opinion du Times, Bari Weiss, s’est également opposé, appelant Jilani «L’un des journalistes les plus indépendants, intéressants, curieux et pointus ici.»

Zaid Jilani est l’un des journalistes les plus indépendants, intéressants, curieux et avisés ici. Pourquoi a-t-il été restreint, @jack, @Twitter? https://t.co/vy5lh3NHGp – Bari Weiss (@bariweiss) 10 décembre 2020

Alors que le message le plus récent sur le compte de Jilani est un retweet sur l’enquête sur les relations commerciales de Hunter Biden avec la Chine – quelque chose que Twitter avait réprimé avant les élections alors que les médias grand public et les démocrates insistaient, à tort, c’était «Désinformation russe» – son lock-out peut plutôt être lié à une dispute avec Hannah-Jones.

«J’ai examiné cela plus en détail et je pense simplement que ce n’est pas vrai que Glenn Loury, qui a grandi dans le sud de Chicago dans les années 1960, aurait peur de mettre les pieds à Brownsville en 2020», Jilani a déclaré mercredi soir, en réponse à un tweet désormais supprimé de l’écrivain du Times.

J’ai examiné cela plus en détail et je pense simplement que ce n’est pas vrai que Glenn Loury, qui a grandi dans le sud de Chicago dans les années 1960, aurait peur de mettre les pieds à Brownsville en 2020. https://t.co/3lJaiyV0eZ – Zaid Jilani (@ZaidJilani) 10 décembre 2020

Hannah-Jones avait apparemment critiqué Loury – qui est devenu le premier professeur d’économie afro-américain titulaire à Harvard et enseigne actuellement à l’Université Brown – pour ses remarques sur la violence entre noirs dans les villes américaines.

Loury a répondu indirectement jeudi, louant un livre de Peter Wood intitulé « 1620: une réponse critique au projet 1619 » pour exposer le «Les objectifs idéologiques de ce morceau particulier de journalisme militant et le modus operandi manipulateur de ses praticiens.»

Voici un livre digne de votre attention: "1620: Une réponse critique au projet 1619." L’auteur Peter Wood expose, définitivement, les objectifs idéologiques de ce morceau particulier de journalisme activiste, et le modus operandi manipulateur de ses praticiens. – Glenn Loury (@GlennLoury) 10 décembre 2020

«Ce livre est un superbe exemple de recherche historique sobre et équilibrée. En tant que tel, il contraste fortement avec la propagande fastueuse, superficielle, tendancieuse et sophomorique qui a été infligée à notre peuple – et en particulier à nos enfants – par le New York Times ». il ajoutée.

Hannah-Jones a reçu le prix Pulitzer pour son essai phare en tête d’affiche du «Projet 1619» plus tôt cette année, du nom de l’année où les premiers esclaves africains ont atteint les côtes américaines. Plus tard, elle est revenue sur son affirmation que c’était celui de l’Amérique «Véritable fondateur», tandis que le Times éditait furtivement la série à la suite de critiques.

Même ainsi, le projet est toujours promu dans de nombreuses écoles américaines, au nom de l’équité raciale et de la justice.

