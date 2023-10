NEW YORK (AP) — Un nombre limité de journalistes à Gaza tentent de couvrir la guerre avec Israël tout en étant confrontés aux mêmes problèmes que la population palestinienne assiégée – se demandant où vivre, où trouver de la nourriture et de l’eau et comment rester. sûr.

Les conséquences de l’explosion de mardi qui a tué des centaines de personnes dans un hôpital de la ville de Gaza sont le dernier exemple en date de la façon dont cette réalité entrave la capacité du monde à avoir une image complète de ce qui arrive à la population palestinienne à Gaza.

Les journalistes étrangers n’ont pas pu entrer à Gaza depuis l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre. Le seul point d’entrée pour les journalistes, le terminal israélien d’Erez, a été attaqué lors du carnage et reste fermé. Une poignée d’organismes de presse avaient maintenu une présence régulière dans leurs bureaux, notamment l’Associated Press, la BBC, Reuters, l’Agence France-Presse et Al-Jazeera, avec un réseau d’intervenants aidant les autres.

L’ordre donné par Israël aux Palestiniens d’évacuer la partie nord de Gaza a conduit les journalistes de l’AP et de l’AFP, par exemple, à abandonner leurs bureaux dans la ville de Gaza et à se diriger vers le sud.

« Travailler à Gaza en ce moment est extrêmement difficile et cela est dû en grande partie au fait que notre personnel couvre l’actualité et s’inquiète pour sa propre sécurité et celle de sa famille », a déclaré Julie Pace, rédactrice en chef et vice-présidente principale d’Associated Press. .

Le personnel de l’AP a fait des réserves d’eau en bouteille et d’autres fournitures avant d’abandonner son bureau de la ville de Gaza, qui a remplacé un bureau détruit par les bombes israéliennes en 2021.

Même avec une alimentation électrique limitée, les membres du personnel de l’AP ont fourni des photos, des vidéos et d’autres reportages chaque jour depuis le début de la guerre, a déclaré Pace. Pas de chance pour une caméra laissée sur le balcon du bureau qui diffusait en direct la ligne d’horizon ; le générateur est probablement tombé en panne de carburant.

Les neuf journalistes de l’Agence France-Presse à Gaza se sentent coincés entre le désir de travailler et celui de prendre soin de leur famille, a déclaré Phil Chetwynd, directeur de l’information mondiale. Les gestionnaires soulignent l’importance de la sécurité avant tout, a-t-il déclaré.

« Il s’agit d’une population qui, au fil des années, a été habituée à des situations assez extrêmes, mais je pense qu’ils diraient tous que c’est à une échelle bien plus grande », a déclaré Chetwynd, faisant référence aux quatre guerres précédentes entre Israël et le Hamas.

Au moins 19 journalistes ont été tués depuis le début de la guerre, dont 15 à Gaza, a indiqué mercredi le Comité pour la protection des journalistes. Déjà, plus de journalistes ont été tués à Gaza au cours des deux dernières semaines que dans le territoire depuis 2001, a déclaré Sherif Mansour, coordinateur du CPJ pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Sur CNN, le journaliste Ibrahim Dahman a parlé du voyage qu’il a effectué avec sa femme et ses deux fils, âgés de 7 et 11 ans, pour se mettre en sécurité. Un fils a demandé plaintivement lorsqu’ils ont trouvé une chambre : « Ils ne frappent pas les hôtels, n’est-ce pas ?

«Je ressens une peur intense», a déclaré Dahman. « Je m’inquiète pour moi, ma femme et mes enfants. »

La famille du photojournaliste de l’AP Adel Hana a fui vers la ville de Deir al-Balah, au centre de Gaza, en dessous de la ligne d’évacuation, pour s’abriter chez un cousin près de l’hôpital local. Mais une série d’explosions a secoué le bâtiment, tuant au moins sept membres de la famille et ensevelissant des femmes et des enfants sous les décombres, a-t-il déclaré.

« Cela n’a aucun sens », a déclaré Hana. « Nous sommes allés à Deir al-Balah parce que nous pensions que nous y serions en sécurité. »

Marwan al-Ghoul, qui travaille pour CBS News, se dirigeait également vers le sud avec sa famille à Gaza. Lorsqu’il a découvert les conséquences d’un attentat à la bombe dans une zone résidentielle, il est sorti pour filmer des scènes de corps enterrés sous les décombres et d’enfants en pleurs traversant le site de l’attentat.

La nécessité de témoigner, ont expliqué les journalistes, est survenue après une semaine de concentration intense sur les attaques en Israël, où les médias travaillent librement. Les organes de presse sont conscients de la nécessité de montrer qu’il y a des souffrances des deux côtés.

Même avec moins d’agences de presse opérant à Gaza, il existe là-bas une riche tradition journalistique, a déclaré Andrew Roy, chef du bureau de CBS News à Jérusalem. Grâce aux progrès technologiques, de nombreuses personnes sont capables d’emporter des caméras sur des scènes remarquables, a-t-il déclaré.

Ce fut le cas après l’explosion de mardi à l’hôpital al-Ahli. « Vous pouvez souvent montrer aux gens des choses que vous n’auriez pas pu montrer dans le passé », a déclaré Roy.

Même sans un membre du personnel à temps plein à Gaza, le New York Times a publié mercredi sur son site Internet un graphique détaillant l’enceinte de l’hôpital, une photo aérienne de la scène de l’explosion montrant des voitures incendiées et une vidéo décrivant les conséquences enflammées de l’explosion. l’explosion, prise à quelque distance à travers une clôture. Le Times a déclaré avoir vérifié de manière indépendante l’exactitude de la vidéo.

Toutefois, ce matériel ne remplace pas les journalistes professionnels capables de se rendre rapidement sur place et d’interviewer les gens.

« Les témoignages oculaires sont ce qu’il y a de mieux, car ils sont capables de rapporter ce que vous voyez », a déclaré Luke Baker, chef du bureau de Reuters à Jérusalem entre 2014 et 2017. Les journalistes expérimentés sont également plus susceptibles de connaître des sources sur lesquelles ils peuvent compter pour obtenir des informations véridiques, a-t-il déclaré.

Au lendemain de l’explosion de l’hôpital al-Ahli, les journalistes ont dû passer au crible les accusations concurrentes pour déterminer quelle partie était à blâmer. « La vérité compte », a déclaré Rachel Maddow à propos des dépassements de MSNBC. « C’est la seule chose que nous avons ici. »

Lors des conflits passés à Gaza, Internet était une source utile d’informations et de vidéos. Mais cette fois-ci, la propagation de la désinformation en ligne a rendu celle-ci beaucoup moins fiable, et vérifier des documents fiables prend énormément de temps, a déclaré Chetwynd.

Au fur et à mesure que l’histoire avance, les agences de presse cherchent des moyens de compenser les obstacles auxquels sont confrontés les journalistes à Gaza. L’AP, par exemple, a chargé une équipe de journalistes arabophones de mener des interviews et de surveiller l’activité en ligne.

Pour ceux qui restent à Gaza, Pace a déclaré qu’il y avait une inquiétude quant au moment où les fournitures pourraient s’épuiser sans renforts, y compris en électricité.

« Ce n’est pas constant et ce n’est pas fiable », a-t-elle déclaré.

Mansour du CPJ a déclaré qu’il espère que les Nations Unies maintiendront le bien-être des journalistes à l’ordre du jour, y compris la sécurité du passage hors du pays pour ceux qui en ont besoin.

« Les gens qui vivent ici n’ont pas pris la décision de vivre dans une zone de guerre », a déclaré Chetwynd.

David Bauder, Associated Press