Les journalistes de couleur durement touchés par les licenciements du LA Times

Dans une décision qui a secoué l’industrie du journalisme mardi, le Los Angeles Times, l’un des principaux journaux du pays, a licencié plus de 115 journalistes, une entaille qui touche plusieurs journalistes de couleur.

Près d’un quart des collaborateurs de sa rédaction ont été informés mardi que leurs derniers jours dans l’entreprise seraient en mars.

“La société est revenue sur ses promesses de diversifier ses rangs puisque les jeunes journalistes de couleur ont été touchés de manière disproportionnée”, a déclaré mardi le Los Angeles Times Guild dans un communiqué. « Les Caucus Noir, AAPI et Latino ont subi des pertes dévastatrices. Des rachats volontaires auraient pu contribuer à éviter une telle situation, mais ce n’est pas la voie que l’entreprise a choisie.»

L’équipe derrière De Los, une verticale que le Times a lancée en 2023 pour couvrir les 49 % de population latino de la ville, était vidé. Parc Jeongqui a été embauché pour couvrir Communautés américaines d’origine asiatique en 2022a également été licencié.

Kevin Merida, qui est noir, résigné ce mois-ci en prélude à ce qui allait arriver. Le propriétaire du Times, le milliardaire Patrick Soon-Shiong, a déclaré que le journal et Merida étaient « mutuellement convenus » de se séparer, mais l’annonce était stupéfiante.

Les rédactrices en chef Sara Yasin, qui est palestinienne américaine, et Shani Hilton, qui est noire, a également récemment démissionné.

Les rédacteurs et autres travailleurs de la Times Guild ont débrayé vendredi pour protester contre les réductions à venir, créant le premier arrêt de travail dans la salle de rédaction par le syndicat au cours des 143 années d’existence du Times.

Bientôt-Shiong a dit le journal perdait entre 30 et 40 millions de dollars par an. Il a déclaré avoir investi près d’un milliard de dollars dans le journal depuis son achat en 2018, « soulignant notre engagement à préserver son héritage et à assurer son avenir ».

« La décision d’aujourd’hui est douloureuse pour tous, mais il est impératif que nous agissions de toute urgence et prenions des mesures pour construire un journal durable et prospère pour la prochaine génération », a déclaré Soon-Shiong dans un communiqué publié par le Times. “Nous nous engageons à le faire.”

Les membres de la Los Angeles Times Guild lors d’un rassemblement vendredi devant l’hôtel de ville de Los Angeles lors d’une grève d’une journée contre des licenciements imminents « importants » au Times. Cette grève d’une journée a été le premier arrêt de travail dans une rédaction en 142 ans d’histoire. Mario Tama / Getty Images

Néanmoins, Matt Pearce, président de la Media Guild of the West, qui représente les journalistes de toute la Californie du Sud, du Texas et de l’Arizona, a décrit ce moment comme un « jour sombre ». Il a ajouté dans un communiqué que « de nombreux départements et clusters de la rédaction seront durement touchés. Ce total, bien que dévastateur, est néanmoins bien inférieur au nombre de mises à pied prévu par le comité de négociation la semaine dernière.

Le Times a une clause d’ancienneté, qui met les recrues les plus récentes sur le billot en premier lorsque des réductions devraient être effectuées. Après le meurtre de George Floyd par la police à Minneapolis en mai 2020, le journal – comme de nombreux médias – a investi dans la couverture des communautés marginalisées. Près de quatre ans plus tard, ces travailleurs figuraient parmi les embauches les plus récentes.

Des membres du personnel du bureau de Washington ainsi que des bureaux d’informations économiques et de dernière minute ont également été touchés.

Les suppressions surviennent une semaine après le réseau hispanophone Univision licencié plus de 200 employés, dont des talents à l’antenne.

Adrian Carrasquillo, journaliste politique national pour The Messenger qui écrit sur la politique latine en Amérique, dit le X: « L’une des plus grandes pertes de talent, d’expérience et de mémoire communautaire du journalisme latino-américain. C’est déchirant en tant que journaliste et en tant que personne soucieuse de couvrir la communauté.

La déclaration du syndicat indique également : « Nous croyons toujours au Los Angeles Times et au rôle important qu’il joue dans une démocratie dynamique. Mais un journal ne peut pas jouer ce rôle lorsque ses effectifs sont réduits au minimum. Los Angeles est une ville de premier ordre et a besoin d’une rédaction de premier ordre pour contrôler ses dirigeants, célébrer ses victoires et raconter l’histoire de ses habitants.

CORRECTION (23 janvier 2024, 23 h 35 HE) : Une version précédente de cet article indiquait de manière erronée qui était le premier rédacteur en chef noir du Los Angeles Times. C’était Dean Baquet, pas Kevin Merida.