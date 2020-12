Les journalistes de CNN sont critiqués pour avoir révélé leur parti pris en disant que l’administration de Biden ne nécessitera pas le niveau de couverture de Trump.

Dans un article de mardi de l’Atlantique intitulé « La rupture de la résistance avec les médias est proche », des critiques quasi constants de Trump comme Daniel Dale et Jim Acosta de CNN suggèrent que leur travail sera beaucoup plus facile sous une présidence Biden.

« Je ne pense pas que la presse devrait essayer de dynamiser la présidence de Biden et de la transformer en télévision incontournable de manière artificielle », Acosta a déclaré à l’Atlantic, qui a rapporté que les « fans » ne devraient pas s’attendre à ce que Acosta « Style croisade » sous Trump pour continuer l’année prochaine.

Trump, selon Acosta, avait besoin d’une réponse non-stop et provocante de la part des journalistes, car ses attaques verbales contre la presse constituaient un «Urgence nationale sans interruption.»

« Si être à la Maison Blanche n’est pas une expérience qui pourrait mériter une prime de risque, » l’auteur libéral a dit, « Alors peut-être que cela sera abordé différemment. »

Dale, un « vérificateur de faits » pour CNN qui vérifie principalement les faits des républicains et du président, a également affirmé que Biden avait besoin de moins de couverture que Trump parce qu’il ment moins.

« Ce ne sera pas un travail de 24 heures, sept jours sur sept pour vérifier les faits de Biden, » il a dit.

Bien que Dale et Acosta aient dit beaucoup dans le passé qui les ont conduits à être considérés comme des militants au-dessus des journalistes et extrêmement biaisés contre les conservateurs, c’est la nature de leurs commentaires sur l’Atlantique qui suscitent désormais les critiques. Ils accusent les stars de CNN d’admettre être plus sévères avec Trump pour des raisons politiques, tout en reculant sur Biden parce qu’il représente un changement par rapport au président actuel.

« J’adore cet argument de leur part – ce n’est pas qu’ils sont biaisés en faveur de Joe Biden, c’est juste que Joe Biden est si grand que l’équité exige qu’ils aillent plus facilement avec lui, » Jerry Dunleavy du Washington Examiner tweeté.

🚨🚨🚨🚨🚨 Des journalistes de CNN admettant qu’ils ne couvriront pas Biden aussi fiévreusement que Trump !! https: //t.co/5Hn07iBtG0 pic.twitter.com/DxcMVWgEnO – Confortablement suffisant (@ComfortablySmug) 29 décembre 2020

"Daniel Dale continuera à rechercher uniquement les mensonges racontés par la droite" – Kyle Smith (@rkylesmith) 29 décembre 2020

Biden * est le président et maintenant Acosta dit bien qu’il soulage l’acte «Je suis réprimé» et Dale dit qu’il passe aux mèmes et tout ça. Ce que ces hack-clowns absolus n’obtiennent pas, c’est à quel point c’est évident pour tout le monde avec une impulsion. – Stephen L. Miller (@redsteeze) 29 décembre 2020

