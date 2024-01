Les journalistes de Bollywood de la semaine : la raison du divorce de Sania Mirza et Shoaib Malik révélée ; Bande-annonce de Deepika Padukone-Hrithik Roshan’s Fighter OUT

Un autre dimanche frais est là et cela signifie résumer toutes les principales nouvelles de Bollywood qui ont fait le buzz tout au long de la semaine. La bande-annonce très attendue de Fighter avec Deepika Padukone et Hrithik Roshan est déjà sortie. Shoaib Malik a épousé l’actrice pakistanaise Sana Javed après que Sania Mirza ait pris Khula et que la sœur du joueur de cricket ait révélé la raison de son divorce avec Sania. En dehors de cela, de nombreuses nouvelles sont arrivées dans la section « Hot » cette semaine. Jetons un coup d’œil rapide aux principales nouvelles de cette semaine.

Voici les 7 meilleurs journalistes Bollywood de la semaine

1. Sortie de la bande-annonce de Deepika Padukone et Hrithik Roshan pour Fighter

La bande-annonce officielle de Fighter a été publiée sur Internet le 15 janvier. La bande-annonce de plus de trois minutes est remplie de plusieurs séquences d’action à indice d’octane élevé…