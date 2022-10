Les joueuses irlandaises “s’excusent pour le mal causé” par une chanson faisant référence à l’IRA | Nouvelles du monde

L’association irlandaise de football et le manager de l’équipe féminine se sont excusés après que les joueuses aient chanté une chanson faisant référence à l’IRA tout en célébrant leur qualification pour la Coupe du monde.

Une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux les montrant en train de chanter la chanson après la victoire 1-0 de mardi soir contre l’Ecosse à Hampden Park.

Une déclaration de la Football Association of Ireland (FAI) s’est excusée “pour toute infraction causée” pour l’incident du vestiaire.

L’entraîneur Vera Pauw a déclaré : “Nous nous excusons du fond du cœur auprès de tous ceux qui ont été offensés par le contenu des célébrations d’après-match alors que nous venions de nous qualifier pour la Coupe du monde.

“Nous allons revoir cela avec les joueurs et leur rappeler leurs responsabilités à cet égard.

“J’ai parlé avec des joueurs ce matin et nous sommes désolés collectivement pour toute blessure causée, il n’y a aucune excuse pour cela.”

La vidéo montrait un groupe de joueurs sautant et chantant “Ooh, ah, up the RA” – un chant associé au soutien à l’Armée républicaine irlandaise (IRA).

L’ailier Aine O’Goran a déclaré à RTE Sport en Irlande: “Nous avons chanté 100 chansons hier soir et c’est celle qui est sortie. Nous voudrions juste présenter nos excuses à tous ceux qui ont été offensés.”

L’équipe a également été enregistrée en train de chanter Love Song de Taylor Swift et le favori de l’équipe écossaise Yes Sir, I can Boogie.

Irlande qualifiés pour leur première Coupe du monde après qu’Amber Barrett soit sortie du banc pour marquer le seul but du match à la 72e minute.