Les joueuses indigènes australiennes critiquent le financement de la Coupe du monde féminine

Les joueurs de football internationaux actuels et anciens de la communauté autochtone d’Australie ont critiqué le manque de financement hérité ciblant le football des Premières Nations alors que le pays accueille la Coupe du monde féminine.

L’Australie co-organise le tournoi avec la Nouvelle-Zélande, mais les signataires ont déclaré mardi qu’ils voyaient peu de preuves de financement pour augmenter la participation des Autochtones au plan » Legacy ’23 » de 291 millions de dollars australiens (196,98 millions de dollars) pour développer le jeu dans le pays.

La lettre, adressée à Football Australia et à la FIFA, a déclaré que « la culture, le symbolisme, les cérémonies et les installations traditionnelles indigènes omniprésents » utilisés lors du tournoi indiquaient la « valeur centrale » de la culture indigène pour le football.

« [But] pas un seul dollar du programme d’héritage n’a été engagé dans des organisations dirigées et gérées par des autochtones et qui portent depuis longtemps le fardeau des Premières Nations dans le jeu australien », a-t-il poursuivi.

« Sans soutien à la communauté autochtone et à ses programmes, nous considérons ce symbolisme comme vide. »

Le brassard de capitaine « Unite For Indigenous Peoples » est vu lors du match de la coupe du monde féminine de la FIFA entre l’Australie et l’Irlande. Maddie Meyer – FIFA/FIFA via Getty Images

En réponse, Football Australia a souligné une série de programmes ciblant la communauté autochtone, y compris le programme d’héritage de 10 millions de dollars australiens de la Nouvelle-Galles du Sud qui avait un élément spécifique aux Premières Nations.

« L’affirmation selon laquelle il y a eu un manque de financement pour les programmes de football indigènes de base dans le cadre de l’initiative ‘Legacy’ 23′ n’est pas exacte », a-t-il déclaré.

« Nous voulons qu’il soit clair que le soutien et l’avancement des programmes de football autochtones font partie intégrante de notre engagement. »

La FIFA a déclaré qu’elle s’engageait à « un engagement significatif et authentique avec les communautés des Premières Nations et des Maoris » et sa responsable du football féminin, Sarai Baremen, née en Nouvelle-Zélande et d’origine samoane/néerlandaise, a souligné une série d’initiatives tout au long du tournoi.

Celles-ci comprenaient une signalisation binationale à tous les événements de la FIFA, des noms de lieux traditionnels de marque pour les villes hôtes et les sites d’entraînement, l’utilisation de drapeaux des Premières Nations dans les stades, un panel culturel des Premières Nations et des Maoris spécifique au tournoi et une intégration significative du protocole culturel dans les cérémonies d’ouverture, de clôture et d’avant-match et les accueils VIP.

Dans une mesure plus pratique, la FIFA a également mis l’accent sur l’appartenance à des réseaux de fournisseurs commerciaux des Premières Nations et des Maoris pour étendre et diversifier les modèles d’approvisionnement durables, y compris les projets de cadeaux, de restauration, de mobilier, de création et de biodiversité.

Les peuples autochtones d’Australie habitent le continent depuis des dizaines de milliers d’années, mais ont fait face à des siècles de discrimination et de négligence depuis la colonisation par la Grande-Bretagne en 1788.

Les droits des autochtones sont au centre des préoccupations en Australie, le pays devant voter cette année lors d’un référendum pour décider de les reconnaître ou non dans sa constitution pour la première fois.

Les signataires de la lettre comprenaient Jada Whyman, Gema Simon et Travis Dodd, tous membres actuels et anciens des équipes nationales de football masculines et féminines.

La lettre a été organisée par la Fondation Moriarty, dont le fondateur, John Moriarty, a été le premier footballeur autochtone à représenter l’Australie au football.

« Les joueurs autochtones doivent se battre encore plus dur pour avoir les mêmes opportunités que les joueurs non autochtones », a-t-il déclaré.

« Et ceux qui vivent dans des communautés éloignées et régionales sont également confrontés à des désavantages financiers extrêmes, à un taux de chômage élevé et à des problèmes de logement. »

La Fondation Moriarty a lancé une campagne de financement participatif via GoFundMe pendant la Coupe du monde pour collecter des fonds pour tout, des bottes aux bourses d’études pour les garçons et les filles autochtones.