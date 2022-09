Les joueuses espagnoles nient avoir demandé le limogeage de l’entraîneur, disent qu’elles ne reviendront pas tant qu’un “projet professionnel” n’aura pas été mis en place

Un groupe de joueurs espagnols a démenti les affirmations de la FA espagnole selon lesquelles ils auraient demandé le licenciement de l’entraîneur de l’équipe, mais ont réaffirmé leur souhait de ne pas être sélectionnés tant qu’il n’y aura pas d’engagement dans un “projet professionnel”.

Jeudi, la Fédération espagnole de football (RFEF) a déclaré que 15 joueuses de l’équipe nationale féminine avaient menacé de démissionner si le patron Jorge Vilda n’était pas limogé, citant leur état de santé et leur état émotionnel.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Mais vendredi, des joueurs, dont Alexia Putellas – le milieu de terrain de Barcelone et vainqueur du Ballon d’Or qui ne faisait pas partie du groupe initial à signer la déclaration – ont publié un déclaration commune sur les réseaux sociaux en réponse à la RFEF.

Les joueurs ont reproché à la RFEF d’avoir « rendu publique, de manière partielle et intéressée, une déclaration privée » et ont nié avoir renoncé à l’équipe nationale, estimant que leur engagement était « indiscutable ».

“Nous voulons un engagement ferme envers un projet professionnel dans lequel tous les aspects sont pris en charge pour obtenir les meilleures performances d’un groupe de joueurs qui, selon nous, peuvent atteindre des objectifs plus nombreux et meilleurs”, ont déclaré les joueurs.

“Nous n’avons jamais demandé le renvoi du dirigeant comme cela a été dit. Nous comprenons que notre travail n’est en aucun cas de choisir ce rôle, mais c’est d’exprimer de manière constructive et honnête ce que nous estimons pouvoir améliorer les performances du groupe.

“Est-ce que quelqu’un pourrait croire qu’à huit mois d’une Coupe du monde, un groupe de joueurs de niveau maximum, ce que nous nous considérons, prendrait cette décision sur un coup de tête ou comme une forme de chantage, comme cela a été le cas suggéré publiquement ?

“En demandant à ne pas être sélectionnés, nous pénalisons notre carrière professionnelle, notre situation économique et bien sûr continuer à construire quelque chose d’important dans le football féminin. Parce qu’être arrivé là où nous en sommes maintenant a coûté des années d’efforts à beaucoup de gens. Et il y a encore beaucoup de choses à améliorer, comme cela a été démontré récemment.

S’exprimant plus tôt vendredi, le chef du football féminin de la RFEF a déclaré que la fédération respecterait la demande des joueuses et ne les appellerait pas pour les prochains matchs contre la Suède et les États-Unis.

“Jorge Vilda établira une liste dans laquelle ces 15 joueurs ne seront pas inclus, comme c’est leur souhait, pour les raisons qu’ils ont données”, a déclaré Alvarez.

“Le travail du groupe de direction va au-delà de ces 15 joueurs. En Espagne, nous avons des talents de très haut niveau, avec plus, autant ou moins d’expérience.”

La déclaration signée par les joueurs instables et envoyée par e-mail à la RFEF jeudi indique qu’ils “renoncent” à jouer pour l’équipe nationale car la situation affecte fortement leur santé et leur état émotionnel.

Les joueurs n’ont pas indiqué de raisons spécifiques pour leur demande de remplacement de Vilda, ni explicitement appelé à son départ. Selon des sources proches du dossier, les joueurs sont mécontents de la gestion des blessures, de l’ambiance dans le vestiaire, de la sélection de l’équipe de Vilda et de ses entraînements.

La liste des joueurs comprenait le troisième capitaine de l’équipe, Patri Guijarro ; la gardienne Sandra Panos et la milieu de terrain Aitana Bonmati.

L’e-mail disait: “La situation générale de l’équipe nationale espagnole générée par les événements récents, les événements qui [the federation] est conscient, affecte grandement mon état émotionnel et donc ma santé.”

“Pour cette raison, je ne me considère pas actuellement comme disponible pour notre équipe nationale et demande donc à ne pas être appelé jusqu’à ce que cette situation change.”

L’e-mail a également souligné “l’engagement total du joueur envers l’équipe dans le passé, le présent et le futur”.

La RFEF a déclaré qu’elle ne céderait à la pression d’aucun joueur concernant les questions sportives et a qualifié leurs actions de “loin d’être exemplaires et en dehors des valeurs du football et du sport”.

“Si nous devons jouer avec des joueurs plus jeunes et moins expérimentés, nous le ferons parce que l’équipe nationale est au-dessus de tout”, a déclaré Alvarez. “C’est très, très grave et ne s’est jamais produit auparavant, donc c’est inattendu.”

Alvarez a déclaré que Vilda, qui est en charge depuis 2015 et est sous contrat jusqu’en 2024, bénéficie du plein soutien de la fédération.

“Jorge Vilda est comme nous tous”, a-t-elle déclaré. “Je lui ai parlé. Cette situation n’est pas agréable.

“Vilda veut continuer et c’est sûr que nous voulons qu’il continue.”

L’Espagne affrontera la Suède le 7 octobre avant d’affronter les États-Unis quatre jours plus tard. Angel Martinez/Getty Images

L’entraîneur espagnol Luis Enrique a qualifié la situation de “totalement anormale”.

“C’est une situation totalement anormale, difficile à gérer”, a déclaré Enrique. “Je ne doute pas que la fédération s’en occupera de la meilleure façon possible.”

Tout en disant qu’elle ne remettait pas en question la détresse émotionnelle des joueurs, Alvarez a déclaré qu’il n’y avait eu aucun rapport d’abus verbaux ou sexistes similaires à ceux qui ont été commis par d’anciens joueurs contre le prédécesseur de Vilda, Ignacio Quereda, que Vilda a remplacé en 2015.

Bien que les trois capitaines de l’équipe nationale – Irene Paredes, Jenni Hermoso et Guijarro – aient nié le mois dernier avoir demandé la démission de Vilda, la tension monte entre les joueurs espagnols et leur entraîneur.

“Ils [players] ont décidé de franchir cette étape ferme », a déclaré Alvarez. « C’est leur décision et cela a été noté. S’ils ne veulent pas venir et qu’ils ne s’engagent pas à ce moment-ci, c’est ce qu’il en sera. Nous n’allons pas nous demander ce que ressentent les joueurs. Ils l’ont déjà dit de manière très claire via un communiqué.”

La fédération espagnole de football a déclaré que les joueurs ne seraient pas autorisés à revenir tant qu’ils n’auraient pas “demandé pardon”.

L’attaquante américaine Megan Rapinoe a apporté son soutien aux joueuses espagnoles instables.

Rapinoe a déclaré dans un post Instagram: “Vous avez un 16e rang avec vous aux États-Unis. Ces nombreux joueurs réunis comme celui-ci sont si puissants. Nous devrions tous écouter.”

Le gouvernement espagnol, quant à lui, espère que la situation sera résolue.

Le conseil sportif espagnol a déjà dû agir en tant que médiateur au début du mois après que des arbitres féminines se soient mises en grève pour exiger de meilleures conditions lors de la première saison d’une ligue féminine entièrement professionnelle en Espagne.

Le président du conseil, Jose Manuel Franco, qui a qualifié de “honteuse” la menace de départ des joueurs. a déclaré à l’émission de radio espagnole COPE: “Le football féminin espagnol acquérait une importance vitale et unique en Europe.

“Nous ne pouvons pas nous permettre ce type de situation. Représenter votre pays dans n’importe quel sport est le maximum auquel un Espagnol peut aspirer.”

L’Espagne a deux matches amicaux à venir, d’abord contre la Suède le 7 octobre et les États-Unis quatre jours plus tard.

Vilda a guidé l’Espagne jusqu’aux quarts de finale de l’Euro 2022 avant de perdre dans le temps supplémentaire face aux éventuels vainqueurs, l’Angleterre.

Les informations de l’Associated Press ont contribué à ce rapport.