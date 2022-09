Les joueuses espagnoles frappent Vack à la RFEF après une demande de démission

Plusieurs membres de l’équipe féminine d’Espagne ont publié vendredi une déclaration critiquant la fédération espagnole de football (RFEF) pour avoir affirmé qu’elle avait décidé de se retirer de ses fonctions internationales et pour avoir rendu publics les détails d’un e-mail qu’elle avait envoyé.

Tard jeudi, la RFEF a publié une déclaration laissant entendre que 15 joueurs menaçaient de ne pas jouer à moins que l’entraîneur Jorge Vilda ne soit limogé, les critiquant et disant qu’ils ne seraient plus considérés pour la sélection à moins qu’ils ne s’excusent et n’admettent leur erreur.

Cependant, les joueurs, ainsi que la gagnante du Ballon d’Or 2021 Alexia Putellas, qui n’aurait pas été parmi ceux qui ont envoyé l’e-mail initial à la RFEF, ont répondu en disant qu’ils n’avaient pas pris leur retraite.

“En aucun cas nous n’avons démissionné de l’équipe nationale espagnole comme le souligne la RFEF dans son communiqué officiel”, lit-on dans la lettre publiée par les joueurs sur les réseaux sociaux.

“Nous avons maintenu et continuerons à maintenir un engagement incontestable envers l’équipe nationale espagnole.

“C’est pourquoi nous avons demandé, dans notre communication envoyée à la RFEF, de ne pas être appelés jusqu’à ce que les situations changent et affectent notre état émotionnel et personnel, nos performances, et par conséquent les résultats de l’équipe nationale et pourraient causer des blessures indésirables.”

Les joueurs ont également nié avoir demandé le renvoi de Vilda comme l’insinuait le communiqué de la RFEF.

“Nous comprenons que notre travail n’est pas de choisir qui occupe cette position, mais d’exprimer de manière constructive et honnête ce que nous considérons comme pouvant améliorer les performances du groupe”, ont ajouté les joueurs.

Le désaccord a été accueilli de différentes manières, la première page de Marca vendredi matin qualifiant les actions des joueuses de “chantage”, tandis que l’ancienne double vainqueur de la Coupe du monde féminine avec les États-Unis, Megan Rapinoe, a soutenu les joueuses avec un message sur Instagram.

“Vous avez un 16e (joueur) debout avec vous aux États-Unis”, a écrit Rapinoe.

«Ces nombreux joueurs ensemble comme celui-ci sont si puissants. Nous devrions tous écouter.

