Les joueuses de Man City Women se joignent à une recherche de pointe sur la santé des athlètes féminines | Actualités footballistiques

Manchester City Women s’est associé à des scientifiques de l’English Institute of Sport dans le cadre d’une collaboration de recherche « de classe mondiale » pour accélérer la compréhension de la santé des athlètes féminines.

Les joueurs de la première équipe, dont le capitaine Steph Houghton, ont utilisé des tests de salive simples qui peuvent fournir des informations précises sur les niveaux d’hormones en seulement 30 minutes.

Hormonix, fourni par l’Institut anglais du sport (EIS) et développé par les ingénieurs de Mint Diagnostics, permet aux athlètes et aux entraîneurs d’adapter l’entraînement, la nutrition et les périodes de repos aux cycles menstruels.

« Pour nous en tant qu’athlètes, il est tellement important que vous connaissiez votre propre corps », a déclaré Houghton. Sky Sports News.

« Tout le monde est différent d’abord et avant tout en ce qui concerne votre cycle menstruel et cela affecte les gens différemment. Pour moi personnellement, je suis probablement un peu plus fatigué à cette époque, vous avez un peu mal au dos, vous pourriez généralement être plus fatigué. ou pas aussi allumé que vous le seriez normalement.

« La façon dont le jeu se déroule, en particulier le football féminin, atteint ce niveau élevé où tous ces petits détails vont compter pour gagner des ligues et remporter des trophées et la Ligue des champions.

Certaines joueuses de l’équipe première de Man City Women ont utilisé la technologie fournie par EIS et développée par Mint Diagnostics, pour fournir des informations utilisables par toutes les parties impliquées.



« Je pense que nous devons essayer de nous éloigner du fait que c’était potentiellement un sujet tabou, nous voulons l’embrasser et l’utiliser pour améliorer nos performances sur et en dehors du terrain. »

Auparavant, les niveaux d’hormones devaient être testés à l’aide d’échantillons de sang qui sont ensuite envoyés à un laboratoire pour être analysés, les athlètes devant attendre plusieurs jours ou semaines pour recevoir leurs résultats.

Les cycles menstruels et les hormones peuvent avoir un impact potentiellement significatif sur les performances d’un athlète en compétition et à l’entraînement, ainsi que sur la susceptibilité aux blessures.

Certaines études américaines suggèrent que les femmes sont jusqu’à huit fois plus susceptibles de subir une lésion du LCA que les hommes et que les femmes sont plus à risque dans les jours précédant l’ovulation.

Le milieu de terrain d’Arsenal Jordan Nobbs a raté la Coupe du monde 2019 après avoir rompu son LCA et pense que ses règles ont été un « facteur important » dans la blessure.

On espère que la collaboration aura un impact réel sur la façon dont les athlètes féminines d’élite adaptent leur approche du jeu



On espère que l’implication de Manchester City dans le projet contribuera à faire de la prévalence de ce type de blessures une chose du passé.

Richard Burden, co-responsable de la santé des athlètes féminines à l’EIS, a déclaré Sky Sports News: « La société nous dit que nous devons mieux soutenir la santé des athlètes féminines.

« L’un des obstacles fondamentaux pour que nous puissions soutenir les athlètes est de comprendre le cycle menstruel féminin et les obstacles à la compréhension du cycle menstruel sont en fait de pouvoir comprendre les hormones suffisamment fréquemment pour brosser un tableau.

« Hormonix va complètement changer cela. Essentiellement, ce qu’il fait, c’est prendre un gros kit de laboratoire, le miniaturiser sur un bâton afin que nous puissions mesurer des échantillons d’hormones en temps réel de manière non invasive.

Le capitaine de Manchester City et de l’Angleterre, Steph Houghton, n’est que l’un des acteurs impliqués dans le projet avec l’English Institute of Sport (EIS)



« Les principales hormones du cycle menstruel – les œstrogènes, la progestérone – sous-tendent pratiquement tous les systèmes biologiques qui ont un impact sur la santé et les performances des femmes, elles sont donc vitales. »

Parallèlement à la collaboration avec Manchester City Women, l’EIS a testé la technologie sur 15 athlètes d’élite dans huit sports olympiques et paralympiques, dans le cadre du programme de haute performance de UK Sport.

La pentathlète britannique Jess Varley faisait partie de ceux qui ont participé à l’essai et pense enfin que comprendre son cycle menstruel a levé une énorme inquiétude.

« Les deux sports à moi qui sont les plus touchés sont la course à pied et l’escrime et pour des raisons totalement différentes. La course à pied, j’ai quelques jours où je me sens juste ballonné et atone, juste lourd je suppose.

« Et puis l’escrime, c’est plus un impact mental. Je trouve que ma prise de décision est un peu ralentie et quand tu es en pleine compétition d’escrime, ce n’est pas ce que tu veux.

« Depuis que j’utilise l’Hormonix, j’ai pu modifier mon alimentation en toute confiance pour minimiser les symptômes. Il y a six mois, mes symptômes étaient terribles, j’avais des crampes et des ballonnements ainsi que le côté mental et quelque chose d’aussi simple et facile que de changer le régime a signifié que je suis presque sans symptôme maintenant.

« Je peux m’entraîner tout le mois et je n’ai pas à me soucier du moment où une compétition tombe dans mon cycle. »

La santé des athlètes féminines est une priorité pour l’EIS depuis avant les Jeux olympiques de Rio en 2016 et le développement d’Hormonix fait suite au lancement de la campagne SmartHER en 2019, visant à ouvrir des conversations entre les athlètes et leurs entraîneurs sur le cycle menstruel et d’autres domaines de la femme. physiologie et psychologie.

La pandémie a interrompu le déploiement de la technologie à temps pour les Jeux de Tokyo, mais on l’espère pour les Jeux de Paris en 2024, elle fera partie du courant dominant – non seulement pour les athlètes mais aussi pour la population en général.

« Le sport d’élite est un peu comme un incubateur pour ce type de travail, mais la perspicacité et les connaissances que nous en tirons sont également transférables à la société au sens large », ajoute le Dr Burden.

« Le travail commence donc ici, mais j’espère qu’il filtrera et aura un impact sociétal général beaucoup plus large. »