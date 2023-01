Les joueuses de l’USWNT se battent pour faire partie de la liste de la Coupe du monde féminine

Nous sommes en janvier d’une année de Coupe du monde, et l’équipe nationale féminine des États-Unis est sur le point de lancer le premier d’une série de matchs amicaux qui mèneront les Américaines au début du tournoi quadriennal.

Avant les Coupes du monde féminines 2019 et 2015, il s’agissait de voyages en France pour les États-Unis, qui se sont tous deux soldés par des défaites contre Les Bleues, alors qu’en 2011, il s’agissait d’un vol vers la Chine, où cette année a commencé par une défaite contre la Suède. Cette fois, cependant, les Américains se dirigent vers l’hémisphère sud pour un match double contre la Nouvelle-Zélande qui les verra jouer dans les deux sites de la phase de groupes dans lesquels ils participeront à la Coupe du monde cet été.

En effet, l’USWNT a tendance à sortir de sa routine normale de jouer à des jeux nationaux et à se rendre à l’étranger pour lancer une année de Coupe du monde – mais il y a une grande différence pour les États-Unis maintenant par rapport aux cycles précédents : peut-être plus que jamais auparavant, il y a sont des points d’interrogation sans fin autour de l’équipe américaine. La paire de matchs en Nouvelle-Zélande mardi et vendredi offrira deux chances de trouver des réponses.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lisez sur ESPN +: les signatures de janvier n’aideront pas Arsenal

Bien qu’il y ait toujours un certain degré d’anxiété chez les fans autour de l’USWNT lorsqu’une nouvelle année de tournoi se déroule, le pedigree de l’équipe reste sensiblement élevé, tout comme la compréhension tacite que l’équipe sera toujours l’une des plus fortes du tournoi. Malgré les nombreuses questions à l’époque de l’ancien entraîneur Jill Ellis, l’équipe a toujours réussi à livrer dans les moments clés et a remporté des Coupes du monde consécutives. Cependant, pendant le mandat de l’entraîneur actuel Vlatko Andonovski, de telles assurances ont été absentes.

Quand Ellis a réuni les joueurs pour les emmener aux matches amicaux d’avant la Coupe du monde en Europe en 2015 et 2019, c’était dans le but de les tester, de mettre en évidence les lacunes de l’équipe et de les corriger avant les longs étés – mais il y avait déjà un image assez claire de ceux qui en avaient fait assez pour mériter leur place à la Coupe du monde. Cette fois, cependant, cette clarté particulière manque et les joueurs se disputent une multitude de places qui semblent être à gagner.

Quelqu’un peut-il remplacer Julie Ertz au milieu de terrain ?

Aux États-Unis depuis plus de trois ans, Andonovski a presque exclusivement sorti une formation 4-3-3 qui a rarement échoué avec la milieu de terrain défensive Julie Ertz jouant à la base du losange du milieu de terrain – mais sans un Ertz apte à faire appel, les choses se sont souvent effondrées.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

À sa place, l’entraîneur a opté pour Lindsey Horan ou Andi Sullivan, et ni l’un ni l’autre n’a commandé le rôle comme l’a fait Ertz. En effet, il n’y a sans doute plus personne dans le groupe de joueurs américains qui puisse remplir ce rôle – pas même Ertz elle-même, qui est en congé depuis qu’elle a eu son premier enfant en août.

Bien qu’il soit probable qu’Horan sera dans l’avion cet été, le rôle qu’elle joue pour les États-Unis est toujours sujet à interprétation car le milieu de terrain est celui que vous voudriez idéalement plus haut sur le terrain, créant plutôt qu’annulant – ou tentant d’annuler. — l’opposition.

Avec seulement quatre sélections à son actif, Sam Coffey pourrait marquer son autorité sur le rôle de milieu de terrain défensif dans ce camp car elle est beaucoup plus adaptée au rôle défensif haussier au milieu de terrain que Sullivan. De retour de blessure, Emily Sonnett, qui a généralement joué comme arrière droite ou arrière centrale pour les États-Unis, pourrait sans doute jeter son propre chapeau sur le ring car elle a l’aptitude ainsi qu’une expérience polyvalente pour le rôle.

De gauche à droite : Alex Morgan, Mallory Pugh (maintenant Swanson), Andi Sullivan et Lindsey Horan discutent lors d’une victoire contre le Nigeria le 3 septembre 2022. Bill Barrett/ISI Photos/Getty Images

Tout cela en supposant qu’Andonovski continue avec son 4-3-3 préféré, avec la mise en garde que lors du deuxième match de l’USWNT contre l’Allemagne à la fin de l’année dernière, l’entraîneur a peaufiné son système pour permettre un flux plus offensif vers l’avant et soulager la pression. sa défense exposée.

Si l’entraîneur persiste dans cette approche, les fans peuvent s’attendre à voir plus de pression sur son attaque et sa défense alors que l’équipe continue d’être plus précipitée dans son jeu, plutôt que de laisser briller les vastes talents des joueurs disponibles.

Vétérans ou débutants à l’arrière ?

Alors que Sofia Huerta s’est approprié le rôle d’arrière droit alors que la vétéran Kelley O’Hara a été blessée l’année dernière, l’arrière gauche reste une zone d’incertitude pour Andonovski.

Crystal Dunn, Emily Fox et Hailie Mace sont toutes capables de jouer le rôle, même si Fox est la seule du trio à jouer le rôle pour son équipe de club, Racing Louisville. Bien que tous les trois soient également capables d’avancer et d’aider l’attaque, ils ont tous des capacités différentes en ce qui concerne les fonctions défensives qui seraient testées lors des dernières étapes d’une Coupe du monde. À cet égard, affronter une jeune équipe néo-zélandaise classée 24e au monde – qui aura probablement beaucoup d’inexpérience en attaque – pourrait ne pas être le meilleur test des forces défensives de l’USWNT.

L’équipe de l’USWNT participant à la Coupe du monde pourrait inclure des joueuses dans leur premier tournoi mondial, dont Naomi Girma (n° 12) et, à sa gauche, Trinity Rodman et Ashley Sanchez (n° 13). Tim Nwachukwu/Getty Images

Bien que les deux défenseurs centraux Alana Cook et Becky Sauerbrunn soient presque certains de faire partie de l’équipe qui se rendra à la Coupe du monde, avec les performances aléatoires des deux à la fin de l’année dernière, il reste à savoir qui commencera au cœur de la défense. Naomi Girma, qui entamera sa deuxième saison en tant que professionnelle cette année pour le San Diego Wave, semble avoir décroché l’une des deux places de départ en tant que défenseur central.

Plus loin en arrière, Casey Murphy pourrait se faire valoir pour être la gardienne de but partante de l’équipe avec l’entraîneur se déplaçant entre elle et la partante régulière Alyssa Naeher au cours de la dernière année environ. De même, si on lui donne le feu vert, Adrianna Franch pourrait se forcer à revenir en considération, ayant été le choix de l’entraîneur lors des Jeux olympiques de 2021 lorsque Naeher a été contraint de se blesser lors de leur avant-dernier match au Japon – mais elle est clairement tombée en disgrâce depuis ensuite.

Alors que les joueurs reviennent de blessure, l’attaque devient bondée

Pour la richesse du talent dont dispose Andonovski, ou tout entraîneur qui a déjà dirigé l’équipe nationale américaine, il n’y a pas de domaine où les Américains sont plus gâtés qu’en attaque.

Blessée depuis mars 2022, Lynn Williams fait un retour bienvenu dans l’équipe et s’est révélée être la favorite de son entraîneur, avec son travail désintéressé hors du ballon et ses courses incisives, un moment fort des années Andonovski. Mais Williams se retrouve dans une équipe dans laquelle Mallory Swanson (née Pugh), Trinity Rodman et Sophia Smith (non incluses dans cette liste en raison d’une blessure au pied) sont devenues des contributeurs réguliers.

En l’absence de Smith et de la vétéran Megan Rapinoe, Williams a les meilleures chances de démontrer sa valeur et sa considération envers son entraîneur. Mais après une mise à pied aussi longue, ce pourrait être son travail sur le terrain d’entraînement pendant le camp qui s’avérera plus important.

jouer 1:24 Foudy: le tirage au sort de la Coupe du monde de l’USWNT est très favorable Julie Foudy réagit aux adversaires du groupe de l’USWNT pour la Coupe du monde 2023.

La question plus large n’est pas de savoir si Andonovski emmènera Williams ou Smith à la Coupe du monde, mais plutôt quels joueurs constituent sa meilleure unité offensive, et qui peut bénéficier davantage de la créativité d’un milieu de terrain qui pourrait comporter n’importe quel mélange de Rose Lavelle, Horan, Ashley Sanchez, Taylor Kornieck, Kristie Mewis, Sullivan et Coffey.

En effet, il y a très peu de joueurs qui semblent s’être fermement enfermés dans les plans d’Andonovski pour cet été, et avec un retour potentiel pour Catarina Macario, qui continue de se remettre en forme après une blessure au LCA, les places sur la liste sont rares et fortes. les performances de l’équipe nationale avant la Coupe du monde pourraient faire la différence pour beaucoup d’appelés.

Au cours des cycles passés, les listes finales de la Coupe du monde avaient souvent un air d’inévitabilité, même lorsque les entraîneurs ont bricolé et testé les joueurs jusqu’au tournoi, mais Andonovski a de vraies questions sans réponses claires – et seulement six mois pour les trier jusqu’au début de la Coupe du monde.