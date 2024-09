Les joueuses de la WNBA et de la WNBPA estiment que les commentaires de Cathy Engelbert sur la rivalité Clark-Reese étaient un « échec »

Plusieurs joueuses de la WNBA et la directrice exécutive de la WNBPA, Terri Jackson, ont critiqué mardi la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, pour les commentaires d’Engelbert plus tôt cette semaine sur la toxicité créée par la rivalité perçue entre Caitlin Clark et Angel Reese.

La réaction violente est survenue après qu’on ait demandé explicitement à Engelbert, lors d’une apparition sur « Power Lunch » de CNBC lundi, comment la WNBA essaie de « garder une longueur d’avance » ou d’agir lorsque les sentiments à l’égard de Clark et Reese impliquent des « choses très peu charitables à l’égard de l’autre », et en particulier sur les commentaires en ligne qui « ont pris une tournure plus sombre, une tournure plus menaçante, où la race a été introduite dans la conversation, où la sexualité est parfois introduite dans la conversation ».

« Ce qui est génial dans la ligue en ce moment, c’est que nous nous trouvons à l’intersection de la culture, du sport, de la mode et de la musique », a répondu Engelbert. « Les joueuses de la WNBA sont vraiment considérées aujourd’hui comme des icônes culturelles. Et quand vous avez ça, vous avez beaucoup d’attention sur vous. … C’est un peu ce moment Bird-Magic si vous vous souvenez, de 1979. Quand ces deux recrues sont arrivées après une grande rivalité universitaire, l’une blanche, l’autre noire. Et donc nous avons ce moment avec ces deux-là.

« Mais ce que je sais du sport, c’est qu’il faut de la rivalité. C’est ce qui pousse les gens à regarder. Ils veulent voir des matchs importants entre rivaux. Ils ne veulent pas que tout le monde soit gentil avec les autres. »

Cathy Engelbert, la commissaire de la WNBA, s’exprime sur la toxicité engendrée par la rivalité entre Caitlin Clark et Angel Reese. Il me semble que les médias de la WNBA qui ne cessent de critiquer les fans vont à l’encontre de ce que souhaite la commissaire. Dites-moi ce que vous en pensez. #WNBA #fièvre montante Complet… pic.twitter.com/N67HN0n6Vn — Ken Swift (@kenswift) 9 septembre 2024

Jackson a écrit dans une réponse aux commentaires d’Engelbert que le commissaire avait commis une erreur en ne fournissant pas de réponse plus définitive « à la question très claire concernant le racisme, la misogynie et le harcèlement subis par les joueurs ».

Jackson a déclaré qu’il n’y avait « absolument aucune place dans le sport – ou dans la vie – pour la haine vile, le langage raciste, les commentaires homophobes et les attaques misogynes » que les joueuses reçoivent sur les réseaux sociaux. « Il ne s’agit pas de rivalités ou de personnalités emblématiques qui se sentent considérées comme un modèle économique », a ajouté Jackson dans le communiqué de la WNBPA mardi. « Ce genre de fandom toxique ne devrait jamais être toléré ou laissé sans contrôle. »

En discutant des fans de Clark et Reese, Jackson a déclaré que « les fans devraient élever le jeu, et non démolir les personnes mêmes qui lui donnent vie ».

Mardi soir, Engelbert a clarifié ses propos sur CNBC dans un message sur X : « Pour être clair, il n’y a absolument aucune place pour la haine ou le racisme de quelque nature que ce soit dans la WNBA ou ailleurs. »

La déclaration de Jackson mardi était le dernier commentaire des personnalités clés de la WNBA sur les remarques d’Engelbert.

La gardienne du Connecticut Sun, DiJonai Carrington, a partagé un GIF sur X exprimant son mécontentement et a qualifié les commentaires d’Engelbert de « sorte d’erreur » lorsqu’elle a parlé aux journalistes avant le match du Sun mardi.

« Il y avait un plateau d’argent pour régler le problème », a déclaré Carrington. « Évidemment, vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens vont dire, ce qu’ils vont faire, ce qu’ils vont tweeter. Vous ne pouvez pas contrôler les réseaux sociaux. Mais cela n’a rien à voir avec ce que vous pouvez faire et utiliser votre voix et votre plateforme pour essayer de mettre un terme à cela.

« Ou pour dire simplement que ce n’est pas le genre de comportement que nous cautionnons en tant que ligue. Et en tant que commissaire qui compte probablement 90 pour cent de personnes noires ou de personnes qui s’identifient comme noires d’une manière ou d’une autre dans la ligue, je pense que c’était assez révélateur parce que les choses que nous avons tous vécues cette saison ont été assez écoeurantes. »

La joueuse de centre des Las Vegas Aces, Queen Egbo, a écrit sur X : « C’est comme… c’est impossible qu’elle ait dit ça ? »

D’autres membres des As ont également semblé faire part de leur déception sur les réseaux sociaux.

« Nous voulons que notre sport soit inclusif en termes de race, de genre et qu’il soit vraiment un endroit où les gens peuvent être eux-mêmes », a déclaré l’attaquante des New York Liberty Breanna Stewart. « Nous aurions donc évidemment souhaité que Cathy utilise sa plateforme d’une manière différente et qu’elle améliore un peu les choses, en disant simplement aux fans que c’est assez. »

La coéquipière de Reese, l’attaquante des Chicago Sky Brianna Turner, a écrit sur X : « Je m’oppose à toutes les formes de discrimination, de haine et de préjugés, en particulier en ce qui concerne le sport. L’intersection entre le racisme et le sport doit toujours être rejetée. Aucune plateforme n’est trop grande ou trop petite pour défendre la bonne cause. Aucune excuse. »

La WNBA a connu un regain d’intérêt cette saison, Clark et Reese ayant participé au match le plus regardé depuis plus de 20 ans. Les conversations autour des deux recrues se sont étendues bien au-delà de leur production sur le terrain cette saison. Des politiciens, des athlètes, des personnalités des médias et même des comités de rédaction ont donné leur avis sur l’une ou l’autre, ou les deux, des joueuses de première année.

La semaine dernière, Reese a déclaré qu’elle ne pensait pas que Clark avait de la haine envers elle, ni envers la star de Fever. Elle a cependant reconnu ressentir un manque de respect de la part de certains partisans de Clark. « Parfois, c’est très irrespectueux. Je pense qu’il y a beaucoup de racisme dans ce domaine », a déclaré Reese sur son podcast. « Et je ne crois pas qu’elle se prononce sur quoi que ce soit de tout cela. »

Plus tôt cette saison, Clark a dénoncé l’utilisation de son nom pour promouvoir des programmes de racisme et de misogynie, le qualifiant de « décevant » et « inacceptable ».

« Tout le monde dans notre monde mérite le même respect », a déclaré Clark en juin. « Les femmes de notre ligue méritent le même respect, donc les gens ne devraient pas utiliser mon nom pour promouvoir ces programmes. »

« J’ai grandi en admirant cette ligue et en voulant en faire partie. Certaines des femmes de cette ligue étaient mes plus grandes idoles et modèles pendant mon enfance et m’ont aidée à vouloir atteindre ce moment ici où je peux jouer chaque soir. Traiter chaque femme de cette ligue avec le même respect est un acte humain fondamental que tout le monde devrait faire. Traitez-les comme vous voudriez être traité. Je pense que c’est très simple. »

Clark et Reese ont toutes deux connu des saisons de recrue historiques. Clark a intégré la ligue en tant que premier choix de la draft WNBA 2024. Elle affiche une moyenne de 19,2 points par match, la meilleure pour une recrue cette saison, et elle se classe troisième au score (24,7) et première aux passes décisives (9,3) parmi toutes les joueuses depuis la pause des All-Star. Reese, le septième choix, a mené la ligue au rebond par match (13,1) avant de se blesser au poignet vendredi, ce qui l’obligera à manquer le reste de la saison.

L’AthlétiqueSabreena Merchant a contribué à cet article.

(Photo : Alex Slitz / Getty Images)