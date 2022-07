Les joueuses de la série amicale Canada-États-Unis à Thunder Bay espèrent que ce sera une victoire pour le baseball féminin

Le baseball international de niveau élite revient dans le nord de l’Ontario cette semaine alors que Thunder Bay accueille une série amicale de cinq matchs entre les équipes nationales féminines du Canada et des États-Unis.

Il s’agit de la première compétition internationale pour les deux équipes depuis les Championnats panaméricains féminins COPABE 2019 au Mexique, où les Américaines ont remporté l’or. Le Canada et les États-Unis sont dans les cinq premiers du classement mondial.

Les joueuses recherchent des victoires sur et en dehors du terrain, car elles espèrent également sensibiliser davantage le baseball féminin.

“Quand tu es plus jeune, c’est comme, ‘Oh, tu passes au softball, non?’ Comme, ‘Les filles jouent au softball, n’est-ce pas ?’ Non. Nous sommes ici pour montrer que nous jouons au baseball », a déclaré Zoe Hicks, qui est au troisième but pour sa première fois avec l’équipe nationale canadienne, sous la direction d’Ashley Stephenson, une ancienne joueuse de hockey et de baseball de l’Ontario.

Hicks a grandi en jouant au softball et a concouru dans une équipe universitaire, mais lors d’un voyage à la maison un été, elle s’est retrouvée dans l’équipe senior masculine de son ancien lycée.

Les joueuses de l’équipe canadienne de baseball féminin participent à des exercices sur un terrain à Thunder Bay, où la série amicale féminine de cinq matchs se déroulera jusqu’à lundi. (Marc Doucette/CBC)

“A partir de là, j’en suis tombé amoureux”, a déclaré Hicks à propos du baseball.

Elle a été recrutée pour jouer avec l’équipe du Manitoba avant de faire partie de l’équipe nationale féminine.

Hicks a déclaré qu’il est important de montrer aux jeunes filles qu’elles peuvent choisir de jouer au baseball.

“Je pense que c’est important d’être des représentations de ce que les petites filles veulent être et de leur montrer que c’est possible et que c’est une opportunité qui va leur être offerte.”

Attente sociale que les femmes jouent au softball

Lors d’un entraînement le matin avant le premier match jeudi, Malaika Underwood a crié des encouragements du premier but à ses coéquipières américaines.

À 41 ans, Underwood est le joueur le plus âgé de l’équipe américaine et joue avec l’équipe nationale depuis 2006.

“Quand je grandissais à San Diego, je pensais que j’étais la seule fille au monde à jouer. J’ai joué dans la Petite Ligue”, a déclaré Underwood. “Je me suis battu pour jouer au lycée. J’ai abandonné le baseball – du moins je le pensais – quand je suis allé à l’université”,

Sans équipe féminine de baseball à l’université, elle a décidé de jouer au volleyball à la place.

Ce n’est qu’en 2006, des années après avoir obtenu son diplôme universitaire, qu’Underwood est tombé sur des essais ouverts pour l’équipe nationale féminine de baseball des États-Unis, qui n’avait été créée que deux ans plus tôt, en 2004.

Malaika Underwood, au centre, qui joue au premier but de l’équipe nationale féminine des États-Unis, écoute ses entraîneurs lors d’un entraînement à Thunder Bay avant la série internationale contre le Canada. (Logan Turner/CBC)

Elle a déclaré qu’au cours des années qui ont suivi sa première intégration dans l’équipe nationale, le niveau de talent et les opportunités pour les filles et les femmes de jouer au baseball ont continué de croître. Mais encore, a-t-elle dit, des barrières subsistent.

“Je ne peux pas vous dire combien de fois quand je dis que je joue au baseball, les gens me corrigent et disent : ‘Oh, tu veux dire le softball ?'”, a ajouté Underwood. “La vérité est que je sais à quel jeu je joue, et c’est le baseball. Il y a toujours cette attente sociale selon laquelle les garçons jouent au baseball et les filles au softball, nous avons donc beaucoup de travail à faire pour changer cela.”

“Je m’en tiens au baseball”

Sa coéquipière, Alana Martinez, la plus jeune joueuse de l’équipe américaine à tout juste 16 ans, a accepté.

« J’ai d’abord été mis au softball quand j’ai commencé, et je n’aimais pas ça. La compétition n’était tout simplement pas pour moi. Je voulais jouer au baseball », a déclaré Martinez.

“Encore à ce jour, je suis poussé. Mais je ne me nourris pas. Je continue juste à travailler et je m’en tiens au baseball.”

De retour dans son État d’origine, la Floride, Martinez est la seule femme de son équipe de baseball itinérante car il n’y a pas d’équipes entièrement féminines. C’est quelque chose qu’elle espère voir changer dans les années à venir.

Alana Martinez, 16 ans, est la plus jeune joueuse de l’équipe nationale féminine de baseball des États-Unis. Elle dit qu’elle a subi des pressions pour jouer au softball au lieu du baseball, mais qu’elle a résisté à cause de son amour pour le baseball. (Logan Turner/CBC)

Underwood a déclaré qu’il y a plus d’opportunités maintenant qu’il y a 15 ans, “mais je pense que nous avons encore beaucoup de travail à faire pour ouvrir ces opportunités, à la fois au niveau local et à un niveau supérieur”.

Elle a déclaré que davantage de ressources pour que les femmes jouent au baseball à tous les âges – en particulier au lycée et au collège – seront importantes pour développer le sport, tout comme une plus grande couverture médiatique.

“Plus nous pouvons couvrir le jeu au plus haut niveau … c’est important non seulement pour inspirer les filles qui pourraient vouloir jouer, mais aussi pour briser ce moule afin que les gens sachent que les femmes jouent au baseball à un niveau très élevé.”

La série entre les rivaux nord-américains se déroule jusqu’à lundi, avec des matchs tous les jours au terrain de baseball Baseball Central à Thunder Bay.