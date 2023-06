Les joueuses de la Coupe du monde féminine font face à de grandes disparités salariales – FIFPRO

Le chemin vers la Coupe du monde féminine a été très inégal pour les équipes qui se rendront en Australie et en Nouvelle-Zélande le mois prochain.

Un rapport publié mardi par la FIFPRO, le syndicat mondial des joueurs, a souligné la disparité des normes et des conditions de qualification des équipes qui se disputaient les 32 places du tournoi, qui commence le 20 juillet.

Le rapport indique que 29% des joueurs n’ont pas été payés pour avoir participé à des tournois de qualification. Lorsque les joueurs étaient payés, ils étaient souvent basés sur leurs performances lors des matchs. Seuls 40 % des joueurs se considèrent comme des athlètes professionnels.

De plus, 66% des joueurs ont déclaré avoir dû prendre des congés sans solde ou des jours de vacances pour participer à des événements de qualification.

La quasi-totalité des joueurs, 93% des 362 joueurs interrogés, estimaient qu’ils n’étaient pas assez payés.

« En soulignant ces conditions et le statut des joueurs à travers le monde, la FIFPRO appelle fermement l’industrie à examiner de plus près les processus de qualification dans chacune des six confédérations », exhorte la FIFPRO dans le rapport.

« C’est pour que nous puissions tous nous engager à apporter des changements significatifs qui tiennent compte des opportunités globales que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA peut offrir à un plus grand nombre de joueuses que celles qui n’apparaissent qu’au tournoi final en juillet et août de cette année. »

Le rapport a également révélé un manque de garanties importantes pour les athlètes, 54 % déclarant qu’ils n’avaient pas subi d’examen médical avant la qualification.

Trente-trois pour cent ont déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de temps de récupération entre les matchs. Une majorité a également estimé que les salles de sport et les installations de récupération étaient médiocres ou n’existaient pas, et 32% ont déclaré que les stades et les terrains n’étaient pas conformes aux normes.

L’enquête a inclus des joueuses du tournoi de qualification 2022 des six confédérations, dont la Coupe d’Asie féminine (AFC), la Coupe d’Afrique des Nations (CAF), le Championnat Concacaf W, la Copa America Feminina (CONMEBOL), la Coupe des Nations féminine (OFC) et le Championnat d’Europe féminin (UEFA).

L’UEFA était la seule confédération à disposer d’un processus de qualification autonome. Les autres étaient aussi des championnats de la confédération.

Dans la Concacaf et la CONMEBOL, les tournois de qualification ont également servi de qualification olympique.

Le rapport exhorte les confédérations à adopter une norme et une structure de qualification avec un processus autonome pour la Coupe du monde. Cela ouvrirait la voie à plus d’opportunités pour les femmes de jouer.

Le rapport a souligné la disparité au sein du football féminin dans le monde.

Les États-Unis, actuellement classés n ° 1 mondial et double champion en titre de la Coupe du monde, ont négocié avec succès un contrat garantissant l’égalité de traitement et de rémunération avec l’équipe nationale masculine.

En revanche, l’équipe nationale jamaïcaine s’est récemment inquiétée du fait que sa fédération ne préparait pas l’équipe avec des camps et des matches d’exhibition en vue de la Coupe du monde. Les joueurs ont également noté qu’ils n’avaient pas été payés pour les qualifications.

La FIFA a augmenté le prix en argent de la Coupe du monde féminine de cette année à 110 millions de dollars, contre 30 millions de dollars que l’instance dirigeante a versés lors du tournoi 2019 en France.

Plus récemment, la FIFA s’est engagée à ce que chaque joueur participant au tournoi gagne au moins 30 000 $. Le salaire augmente si les équipes réussissent, chaque joueur de l’équipe gagnante gagnant 270 000 $.

« La Coupe du monde est l’apogée du football de l’équipe nationale, mais les voies vers le tournoi définissent les conditions des joueurs sur une très longue période. Par conséquent, assurer les meilleures conditions possibles ici est vital », a déclaré le secrétaire général de la FIFPRO, Jonas Baer-Hoffmann, dans un communiqué. déclaration.

« Nous sommes prêts à travailler avec la FIFA et les confédérations pour améliorer les conditions de qualification à la Coupe du monde et remédier aux inégalités et à la fragmentation actuelles. »