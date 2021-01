Les Australiens Sam Stosur et Daria Gavrilova ont eu des fortunes contrastées lors de leurs premiers matches à domicile après de longues absences dimanche lors du premier tour de la Yarra Valley Tennis Classic à Melbourne Park.

Stosur, disputant son premier match de compétition depuis mars et maintenant classée 112, a perdu 6-2, 6-0 à la 16e tête de série tchèque Marie Bouzkova en un peu plus d’une heure.

La championne de l’US Open 2011 a fait une pause dans le tennis en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et de la naissance de son premier enfant. Elle n’a pas frappé de balle pendant deux mois et demi avant de retourner sur le terrain d’entraînement en septembre, commençant à travailler pour l’Open d’Australie les mois suivants.

Stosur n’a pas fait de plans fermes pour l’année à venir, mais a déclaré qu’elle espérait jouer les quatre tournois du Grand Chelem.

Il s’agit de traverser l’été australien et ensuite, c’est difficile à savoir, étant donné que nous allons encore devoir mettre en quarantaine si nous voulons rentrer à la maison », a déclaré Stosur. Il est difficile d’établir un horaire compte tenu de la situation familiale actuelle.

«Il y a dix ans, je sautais dans un avion et je ne reviendrais pas avant un an, mais je ne suis pas en mesure de le faire pour le moment.

Gavrilova classée 451 et jouant comme wildcard, a remporté son premier match à domicile depuis 2019, devançant la Slovaque Viktoria Kuzmova 6-2, 6-0.

Le joueur de 26 ans a fait un retour au niveau WTA lors de l’Open de France de l’année dernière après avoir raté une année complète en raison d’une blessure. Elle affrontera Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, au deuxième tour après que Williams eut un congé au premier tour.

Je l’ai vue s’entraîner sur Instagram, a déclaré Gavrilova dans une interview devant le tribunal. Elle n’a pas du tout l’air rouillée.

La n ° 1 mondiale d’Australie, Ashleigh Barty, a eu un laissez-passer au premier tour en simple, mais s’est associée à Jennifer Brady, des États-Unis, pour remporter son premier match en double.

L’ancienne demi-finaliste de l’Open d’Australie Danielle Collins, des États-Unis, a terminé 13e, a battu la Belge Ysaline Bonaventure 6-3, 6-3 en un peu plus de 75 minutes. L’américaine Shelby Rogers a rejoint Collins au deuxième tour avec une victoire 6-2, 7-5 sur la tête de série n ° 12 Fiona Ferro.

Le Yarra Valley Classic et le Gippsland Open, disputés simultanément à Melbourne Park, sont les premiers tournois WTA de la saison pour la plupart des joueurs qui viennent de sortir de la quarantaine avant l’Open d’Australie.

Plus de 1000 joueurs et officiels ont été mis en quarantaine de deux semaines à partir du 14 janvier lorsque le premier des 17 vols affrétés par Tennis Australia a atterri à Melbourne et Adélaïde.

AVANCES OSTAPENKO

La championne de Roland-Garros 2017, Jelena Ostapenko, de Lettonie, classée 13e tête de série, a battu Sara Errani, d’Italie, 4-6, 6-3, 6-1, lors d’un match de premier tour entre d’anciens joueurs classés parmi les 5 premiers du Gippsland Trophy.

Ostapenko, actuellement classée 45e et l’une des quatre champions du Grand Chelem au tirage au sort, a eu besoin d’une heure et 46 minutes pour remporter son premier match de la saison. Elle a également publié sa première victoire contre Errani qui cherchait sa première victoire sur un joueur du top 50 depuis avril 2018. Errani, désormais classée 131, a battu Ostapenko lors de leur seule rencontre précédente à l’US Open 2015.

Ostapenko a pris le temps d’ajouter de la précision à son jeu de puissance, mais a finalement atteint 56 gagnants.

Caroline Garcia, de France, tête de série 12e, a lancé sa saison avec une victoire de 6-3 et 6-4 sur la wildcard australienne Arina Rodionova.

«C’était beaucoup d’émotions de revenir sur le terrain, enfin, a déclaré Garcia. J’ai essayé de rester très calme et de jouer un point à la fois et je pense que je me suis amélioré pendant le match, c’est donc ce qu’il y a de plus positif aujourd’hui.

Kaia Kanepi, d’Estonie, a riposté au bord de la défaite pour battre un autre wildcard australien, Astra Sharma, 1-6, 7-5, 6-2 après avoir été à deux points de la défaite à 1-6, 3-5.