2020 a vu la pandémie COVID-19 se propager dans le monde entier et des verrouillages ont été imposés. Les événements, tournois, rassemblements sociaux et toute autre activité de plein air ont été interrompus en raison du virus potentiellement mortel. Alors que la majorité des gens se sont révoltés contre les verrouillages imposés, pour les joueurs, c’était le meilleur moment de leur vie. La Fédération de football internationale (FIFA) a subi des pertes massives en raison de l’arrêt des ligues, des tournois et du football international en raison du virus, mais cela n’a pas empêché les joueurs de jouer et a pratiquement aidé la FIFA à lever plus de 100 millions de livres en jouant simplement.

Pour 2020, les Coupes du monde U-20 et U-17 devaient être organisées avec la Coupe du monde des clubs et la Coupe du monde de futsal, mais l’indignation sévère du virus a entraîné le report des tournois indéfiniment. Alors que les joueurs avaient tout le temps de rester à la maison et de jouer, via des achats dans le jeu et d’autres activités en ligne et des tournois en ligne, la FIFA et divers autres diffuseurs ont vu des revenus générés grâce aux droits de licence, qui sont générés par le jeu et ont vu 115 millions de livres généré.

La FIFA avait partagé un rapport et déclaré que les parts de revenus générées provenaient des droits de licence, en particulier des licences de marque utilisées dans les jeux vidéo. Dans le rapport, la FIFA a déclaré que ce sont les jeux vidéo qui ont contribué à générer des revenus. Réagissant en voyant le jeu en ligne dominer le monde pendant les verrouillages, la FIFA a créé cinq tournois électroniques avec au moins 70 000 livres collectées sous forme de prix en argent.

Au fur et à mesure que les tournois électroniques se déroulaient, de nombreux footballeurs professionnels se sont également joints pour sensibiliser le public aux compétitions, permettant aux joueurs de participer de n’importe quelle partie du monde. EA Sports FIFA compte environ 35 millions de joueurs uniques et environ 150 millions de joueurs enregistrés sur différentes plates-formes.

EA Sports est partenaire de la FIFA et ce depuis 2013. Elle détient les droits exclusifs de la FIFA, qu’elle utilise dans son jeu vidéo jusqu’au 31 décembre 2022. Le plus grand e-tournoi qui s’est déroulé en 2020 était la FIFA eClub World Cup , dans lequel les Nord-Américains Complexity Gaming avaient remis une défaite 2-1 aux Ellevens de Gareth Bale lors d’une séance de tirs au but et remporté un prix de 31 000 livres.

Divers joueurs ont participé aux tournois électroniques tels que l’attaquant brésilien de Zezinho, Ribero, Manchester City et Argentine Sergio Aguero, Liverpool et le portugais Diogo Jota, le défenseur de Chelsea et espagnol Cesar Azpilicueta et divers autres joueurs ont pris part aux compétitions en ligne.

Adrian Rolli, responsable de l’eFootball à la FIFA, a déclaré que le conseil mise sur les plates-formes en ligne et trouve de nouveaux moyens pour que la communauté FIFAe continue de participer et de s’engager dans les jeux en ligne.

C’est par le jeu en ligne que les joueurs de football anglais s’étaient battus lors d’un FIFA eTournament pour collecter des fonds pour le National Emergencies Trust au milieu de la pandémie en cours. Des joueurs tels que Marcus Rashford, Callm Hudson-Odoi, Alexander-Arnold, Mason Mount, Jadon Sancho, Callum Willson et d’autres joueurs avaient participé pour sensibiliser.

Outre les eTournaments, la sortie de FIFA 21 est considérée comme le lancement le plus réussi de tous les temps, qui a vu des gens acheter et télécharger le jeu en ligne et participer à des eTournaments.