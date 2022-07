Les joueurs vidéo sont de meilleurs décideurs

“Les jeux vidéo sont joués par l’écrasante majorité de nos jeunes plus de 3 heures par semaine, mais les effets bénéfiques sur les capacités de prise de décision et le cerveau ne sont pas exactement connus”, a déclaré le chercheur principal Mukesh Dhamala, PhD, de la Georgia State University Neuroscience. Institut, a déclaré dans un communiqué de presse.

Dans une étude qui associe l’imagerie cérébrale à une tâche de prise de décision, les étudiants qui jouent régulièrement à des jeux vidéo ont pris des décisions plus rapides et plus précises que leurs pairs qui jouent rarement à des jeux vidéo.

Les joueurs vidéo étaient plus rapides et plus précis dans leurs réponses que les non-joueurs. Les joueurs avaient également une activité plus forte dans certaines parties du cerveau.

“Cela n’a jamais été montré auparavant”, disent Dhamala et Jordan.

Des études antérieures d’imagerie cérébrale ont suggéré que les jeux vidéo pourraient avoir des avantages sur l’attention, la perception visuelle et la mémoire, mais une relation claire entre le comportement et le cerveau et les effets sur les processus de prise de décision faisaient défaut.

Jordan n’a pas été surpris par les résultats de l’étude.

Enfant, il avait une vision faible d’un œil. Dans le cadre d’une étude de recherche alors qu’il avait environ 5 ans, il a couvert son bon œil et joué à des jeux vidéo pour renforcer la vision du faible.

Jordan attribue à la formation aux jeux vidéo l’aide à développer une forte capacité de son cerveau à traiter ce qu’il a vu, lui permettant éventuellement de jouer à la crosse et au paintball.