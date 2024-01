Les joueurs vidéo pourraient risquer une perte auditive ou des acouphènes, selon une étude

Inscrivez-vous à la série de newsletters Adulthood, But Better de CNN. Notre guide en sept parties contient des conseils pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées en matière de finances personnelles, de carrière, de bien-être et de relations personnelles..





CNN

—



Lorsqu’il s’agit d’être exposé à des sons extrêmement forts lors de concerts, les chercheurs préviennent depuis longtemps sur les conséquences pour votre audition. Mais ces risques peuvent également venir du fait de jouer à des jeux vidéo, selon une nouvelle étude.

La recherche – qui est la première en son genre à examiner 14 études totalisant près de 54 000 adultes et enfants dans le monde – a révélé que lorsque les participants Jouait à des jeux vidéoles niveaux sonores moyens dépassent souvent presque ou dépassent les limites d’exposition sonore admissibles, dont les risques augmentent à mesure que les gens passent du temps à y être exposés.

La recherche a également révélé que « ceux qui jouent régulièrement, par rapport à ceux qui ne le font pas, sont plus susceptibles de souffrir d’acouphènes, d’une perte auditive mesurée dans les hautes fréquences et de difficultés auditives auto-perçues », a déclaré l’audiologiste et épidémiologiste Dr Lauren Dillard, première auteur du étude publiée mardi dans la revue BMJ Public Health, par courrier électronique. “Une étude a montré que les personnes qui jouent à des jeux vidéo pendant de longues périodes courent un risque plus élevé de développer une perte auditive ou des acouphènes.”

Les acouphènes font référence à une sensation interne de bourdonnement, de bourdonnement ou de rugissement dans une ou les deux oreilles. La question de l’audition affecte 10% à 25% des adultes.

Selon l’étude, le jeu est l’une des activités de loisirs les plus populaires au monde et ses fans jouent souvent pendant des heures à un volume sonore élevé. C’est pourquoi les auteurs de l’étude se sont demandé quel pourrait être le lien entre la perte auditive et les acouphènes, d’autant plus que de nombreux jeux émettent également des sons soudains et forts, tels que des coups de feu ou des moteurs en marche. L’écoute du son des jeux vidéo via des écouteurs, au lieu des haut-parleurs de l’appareil, est également courante, rapprochant les volumes forts des oreilles. Cette pratique est encore plus répandue dans les environnements où les joueurs peuvent augmenter le volume pour étouffer le bruit de la foule dans les centres de jeux.

“Cette étude est une révélation, mettant en lumière le problème souvent ignoré de la perte auditive induite par le son chez les jeunes, en particulier en ce qui concerne les jeux”, a déclaré le Dr De Wet Swanepoel, professeur au département d’orthophonie et audiologie à l’Université de Pretoria en Afrique du Sud, par courrier électronique. Swanepoel n’a pas été impliqué dans l’étude.

“Selon l’OMS, on estime que plus d’un milliard de jeunes dans le monde courent un risque de perte auditive en raison de habitudes d’écoute dangereuses”, a ajouté Swanepoel, également professeur adjoint au département d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie de la tête et du cou de l’école de l’Université du Colorado. de Médecine. « Même si les preuves continuent d’évoluer… (l’étude) constitue un ajout essentiel à notre compréhension des risques pour la santé auditive dans les modes de vie numériques modernes. »

L’exposition à des sons forts peut affecter l’audition en provoquant une fatigue des cellules sensorielles de l’oreille, a déclaré Dillard, consultant à l’Organisation mondiale de la santé. “Cela peut entraîner une perte auditive temporaire ou des bourdonnements d’oreilles”, a-t-elle ajouté. “Bien que ces sensations puissent disparaître en quelques jours à mesure que les cellules sensorielles se rétablissent, une exposition régulière ou prolongée au bruit peut s’accumuler et entraîner une perte auditive permanente au fil du temps.”

Les limites d’exposition au bruit sur lesquelles s’est concentrée l’étude ont été publiées par l’Union internationale des télécommunications en collaboration avec l’OMS, qui a considéré 80 décibels – la mesure de l’intensité sonore – sur 40 heures par semaine comme l’exposition maximale sûre. Cela ressemble au trafic urbain que vous entendez lorsque vous conduisez, ou aux tondeuses à gazon et aux souffleurs de feuilles à essence, selon le Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

L’intensité sonore a un « compromis intensité-temps, connu sous le nom de taux de change, pour les niveaux admissibles et la durée d’exposition », ont écrit les auteurs. « Par conséquent, les niveaux admissibles d’exposition au bruit changent considérablement en fonction du niveau sonore. »

Cela signifie que plus le son est fort, plus la durée pendant laquelle vous pouvez l’écouter est courte. Par exemple, pour chaque tranche de 3 décibels au-dessus de la limite de sécurité de 80 décibels pendant 40 heures par semaine, la durée d’exposition autorisée est réduite de moitié. Ainsi, si le niveau sonore est de 83 décibels, la durée d’exposition autorisée serait de 20 heures par semaine.

Pour les enfants, cependant, les niveaux autorisés sont plus bas, à 75 décibels pendant 40 heures par semaine. « Selon cette définition », ajoutent les auteurs, « les enfants peuvent écouter en toute sécurité… un son de 83 dB pendant environ 6,5 heures, un son de 86 dB pendant environ 3,25 heures, un son de 92 dB pendant 45 minutes et un son de 98 dB pendant seulement 12 minutes par semaine. »

Un son de 98 décibels équivaut au bruit d’une moto, d’un klaxon de voiture à une distance de 16 pieds (5 mètres) ou d’une rame de métro qui approche.

Pour de nombreuses personnes, le jeu peut être un passe-temps ou une source amusante de soulagement du stress ou de communauté. Mais les dommages auditifs sont permanentset l’exposition à des sons de haute intensité lorsqu’ils sont jeunes pourraient rendre les enfants plus vulnérables au développement ultérieur d’une perte auditive liée à l’âge. Les auteurs ont donc insisté sur l’importance de la prévention.

« Dans la mesure du possible, surveillez la quantité de son à laquelle (vous êtes) exposé », a déclaré Dillard.

Certains smartphones disposent désormais de fonctionnalités qui affichent le nombre de décibels émis par leurs haut-parleurs ou leurs écouteurs, a déclaré le Dr Janet Choi, professeur adjoint d’oto-rhino-laryngologie clinique et de chirurgie de la tête et du cou à la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud. Choi n’était pas impliqué dans l’étude.

Il existe également des applications permettant de mesurer l’intensité sonore de l’environnement.

Si vous ne disposez pas d’un moyen de mesurer des niveaux spécifiques, “maintenez le volume du jeu à un niveau confortable, ne dépassant pas 60 % du maximum”, a déclaré Swanepoel. “Si vous utilisez des écouteurs, procurez-vous une paire qui s’ajuste bien et bloque les bruits de fond, afin de ne pas être tenté de les augmenter.”

N’oubliez pas de faire des pauses pour laisser vos oreilles se reposer, disent les experts.

Assurez-vous également de prêter attention aux changements dans votre audition. “Les principaux signes avant-coureurs de la perte auditive comprennent des acouphènes, des difficultés à entendre des sons aigus ou des difficultés à suivre des conversations”, a déclaré Dillard.

Si vous présentez des symptômes, contactez votre médecin ou un audiologiste, disent les experts.

Si vous n’avez pas accès à un professionnel de l’audition, il existe des « applications validées, telles que entendreQUIqui peut vous aider à vérifier et surveiller votre audition », a ajouté Dillard.

Il est crucial d’adopter dès le début des habitudes d’écoute sûres, a déclaré Swanepoel.

“Ce faisant, vous pourrez profiter de tous les sons merveilleux que la vie a à offrir pendant de nombreuses années”, a-t-il ajouté. « Il ne s’agit pas seulement de prévenir les pertes ; il s’agit de préserver la richesse du son dans notre vie quotidienne.