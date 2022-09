L’équipe nationale ukrainienne de basket-ball s’est réunie cet été, chargée de remonter le moral de ceux qui sont restés chez eux dans un pays déchiré par la guerre.

Il s’avère que c’était l’inverse.

Une longue liste de matchs d’été – des matchs d’exhibition et des matchs de qualification pour la Coupe du monde menant aux championnats d’Europe en cours – n’a pas bien commencé pour l’Ukraine. Les pertes s’accumulaient, la tension montait, la frustration était évidente. Quelque chose devait changer.

“C’est alors que nous avons pensé à nos fans à la maison”, a déclaré le centre ukrainien Alex Len, qui joue pour les Sacramento Kings de la NBA. « Et puis nous avons eu une réunion d’équipe. Nous avons décidé de nous regrouper en équipe. Il se passe beaucoup de choses chez nous, et nous nous sommes dit qu’il fallait jouer plus fort. Combattez. Battons-nous, par respect pour le pays.

Lutte. C’est la manière ukrainienne en ce moment.

Et l’approche, aussi simple que cela puisse paraître, a fonctionné. L’Ukraine est l’une des 16 dernières équipes restantes dans le tournoi EuroBasket, qui reprend avec le début de la phase à élimination directe à Berlin samedi. L’Ukraine est allée 3-2 en phase de groupes et ces matchs – l’espoir des joueurs – ont donné aux habitants de leur patrie, qui est sous le choc de l’invasion russe depuis février, un autre peu de fierté nationale.

“C’est une période vraiment difficile pour l’Ukraine, pour notre pays et aussi pour notre équipe”, a déclaré le meneur Denys Lukashov. “Ce n’est pas facile de se concentrer uniquement sur le basket-ball en sachant ce qui se passe actuellement dans notre pays. Nous allons tout faire pour montrer le meilleur match. Nous allons nous battre à chaque match. C’est ce que je peux promettre.

On a demandé à Lukashov si l’équipe ukrainienne avait un message pour le monde.

“Arrêtez simplement cette guerre”, a-t-il dit. “Arrêtez de tuer les gens.”

Tous les matchs de la phase à élimination directe se joueront à Berlin. C’est maintenant un tournoi à élimination directe, sauf pour les clubs qui se qualifient pour les demi-finales ; le perdant de ces demi-finales jouera dans un match pour la troisième place avant le match de championnat.

Samedi, c’est l’Allemagne contre le Monténégro, l’Espagne contre la Lituanie, la Slovénie contre la Belgique et la Turquie contre la France. Dimanche, c’est la Grèce contre la République tchèque, la Finlande contre la Croatie, l’Ukraine contre la Pologne, la Serbie contre l’Italie. Si l’Ukraine domine la Pologne, un match de quart de finale contre le vainqueur de la Slovénie-Belgique vous attend ; La Slovénie, dirigée par Luka Doncic, est le champion en titre de l’EuroBasket.

L’Ukraine, loin des coups entrant dans le tournoi, regorge désormais de confiance.

“Nous jouons extrêmement dur”, a déclaré Len. « Et ça se voit. Nous pensons que n’importe qui peut battre n’importe qui dans ce tournoi.

Les sports, en particulier sur la scène internationale, sont généralement un point de ralliement pour n’importe quel pays. Au cours des sept derniers mois, ils ont été particulièrement poignants, tant pour les Ukrainiens que pour ceux qui soutiennent les Ukrainiens.

Il y a eu d’innombrables exemples. Aux Jeux olympiques de Pékin l’hiver dernier, l’athlète de skeleton Vladyslav Heraskevych a brandi une pancarte indiquant « Pas de guerre en Ukraine » immédiatement après avoir terminé une course sur la piste. Aux championnats du monde d’athlétisme en salle ce printemps, l’Australienne Eleanor Patterson a terminé deuxième derrière l’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh au saut en hauteur – et a montré des ongles peints aux couleurs du drapeau ukrainien lors de la cérémonie de remise des médailles. Même la joueuse de tennis russe Daria Kasatkina, dans une interview enregistrée sur vidéo cet été, a appelé son pays natal à arrêter la guerre.

Cette semaine, le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu avec le président ukrainien Volodomyr Zelenskyy et ses principaux collaborateurs, promettant un soutien continu et notant qu’il reste « très confiant dans l’avenir de l’Ukraine parce que les Ukrainiens se battent pour leur patrie. C’est leur patrie, pas celle de la Russie.

“J’appelle chez moi tous les jours”, a déclaré le centre ukrainien Artem Pustovyi, qui a des parents vivant près de la capitale Kyiv. « Certains jours, je rejoins ma famille. Certains jours, je ne peux pas. Après un jour, peut-être deux, ils me font toujours savoir qu’ils vont bien.

Il est ironique que le premier match de l’Ukraine en phase à élimination directe ait lieu contre la Pologne. Les pays partagent une frontière qui s’étend sur environ 330 miles (environ 530 kilomètres) de long. Ils ont été des alliés, et peut-être jamais plus que maintenant, des liens renforcés par la guerre.

Les Nations Unies indiquent que près de 1,4 million d’Ukrainiens se sont inscrits pour une protection temporaire en Pologne depuis le début de la guerre avec la Russie et que près de 6 millions de passages frontaliers entre l’Ukraine et la Pologne ont eu lieu pendant cette période.

Les pays seront rivaux sur le terrain de basket dimanche pendant quelques heures. Ils seront des alliés avant, pendant et après. Des matchs ont été diffusés à la télévision ukrainienne et les fans du pays d’origine de l’équipe peuvent également regarder les services de streaming.

“Il y a de la pression sur nous”, a déclaré Len. « Mais aussi, nous ne savons pas ce qui va se passer dans quelques mois ou dans un an. Donc, il y a de la pression, mais la vraie pression est sur ces gars qui se battent pour notre liberté. Nous sommes juste ici en train de jouer au basket. C’est une situation folle. Nous ne savons pas si nous aurons un endroit où retourner.

Jusqu’à présent cet été, l’Ukraine a joué en Lettonie, au Portugal, en Islande, en Macédoine, en Italie et maintenant, elle est sur le point de terminer son parcours EuroBasket en Allemagne.

L’équipe n’est pas à la maison. Il ne sait pas quand la chance de jouer là-bas reviendra.

Jusque-là, comme les joueurs se sont promis que ce serait le cas lors de cette réunion d’équipe, ils se battent – ​​pour honorer ceux qui se battent vraiment.

“Je veux juste dire, arrêtez la guerre en Ukraine”, a déclaré le garde Issue Sanon. « Slava Ukraini. Slava Ukraini.

La traduction : Gloire à l’Ukraine.

