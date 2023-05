Les joueurs toulousains virés alors que la Ligue 1 s’oppose à l’homophobie

Plusieurs joueurs toulousains ont été écartés du groupe pour leur rencontre de Ligue 1 contre Nantes dimanche.

On pense que les joueurs ont refusé que leurs noms soient associés à un geste contre l’homophobie à l’échelle de la ligue.

Couleurs arc-en-ciel pour soutenir la campagne

Tous les rendez-vous de ce week-end étaient consacrés à la campagne de lutte contre l’homophobie de la Ligue 1 avec des numéros au dos des maillots des joueurs marqués aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Il s’agissait d’un geste de soutien à la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie mercredi.

Le Daily Mail a rapporté que cinq joueurs toulousains à savoir Zakaria Aboukhlal, Moussa Diarra, Fares Chaibi, Logan Costa et Said Hamulic ont exprimé leur désapprobation contre la campagne au manager Phillpe Montanier et n’ont pas voulu participer au match.

Les joueurs refusent de porter des maillots

Le rapport indique également qu’Aboukhlal et Hamulic ont catégoriquement refusé de porter les chemises.

Une déclaration du club disait: « Certains joueurs de l’équipe professionnelle ont exprimé leur désaccord avec l’association de leur image avec les couleurs arc-en-ciel représentant le mouvement LGBT. Dans le respect des choix individuels de ses joueurs, et après de nombreux échanges, le Toulouse Football Club a choisi de laisser lesdits joueurs hors du match.

Le match s’est terminé 0-0 alors que les deux équipes se partageaient le butin.

Aboukhlal s’est rendu sur son compte Twitter pour exprimer clairement ses intentions : « J’ai pris la décision de ne pas participer au match d’aujourd’hui. Le respect est une valeur que je tiens en grande estime. Elle s’étend aux autres, mais elle englobe aussi le respect de mes convictions personnelles. Par conséquent, je ne pense pas être la personne la plus apte à participer à cette campagne. »

Ce n’est pas la première fois qu’un joueur refuse de participer à un match de championnat. L’année dernière, Idrissa Gueye a refusé de participer à une rencontre au PSG afin d’éviter de porter le maillot anti-homophobe.

L’entraîneur du Stade Brest, Eric Roy, a également désapprouvé la campagne, affirmant que la non-participation de certains joueurs pourrait jouer un rôle décisif dans la fortune du club alors que nous entrons dans les affaires en fin de saison.

Il a déclaré : « La programmation de cette journée contre l’homophobie est catastrophique.

« Vous pouvez voir qu’il y a des joueurs qui ont un problème avec ça. Chacun est libre d’exprimer ses opinions. Personnellement, je n’ai aucun problème avec ça. Mais il y a des joueurs qui peuvent avoir un problème avec ça. Ensuite, vous ne devriez pas programmer cette campagne à ce moment-là alors que vous savez que certains joueurs se battent pour éviter la relégation. Vous pourriez le faire en décembre, septembre.

Crédit photo : IMAGO / PanoramiC