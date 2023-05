Les joueurs tentent leur coup, et cela porte ses fruits en gagnant contre les étalons

Greg Auman Journaliste NFC Sud

BIRMINGHAM, Ala. – À la traîne sur la route alors que le quatrième quart commençait samedi après-midi et avec leur quart partant ratant le match en raison d’une blessure, le Joueurs de Houston a finalement vu une opportunité de lancer profondément sur la défense USFL champion Étalons de Birmingham . Le remplaçant QB Terry Wilson n’a pas perdu cette chance.

Wilson, qui avait lancé pour 48 verges au cours des trois premiers quarts, a couvert cela en une passe cruciale, lançant une passe de 50 verges au milieu que le receveur Anthony Ratliff-Williams a tirée pour un score de feu vert sur le chemin d’une clé Victoire 27-20 contre les Etalons.

« J’ai vu Anthony courir là-bas, et j’ai juste fait confiance à sa vitesse, et je l’ai laissé flotter », a déclaré Wilson, faisant son premier départ à l’USFL en deux saisons car Kenji Bahar ne pouvait pas y aller en raison d’une blessure à la cheville.

Wilson a donné l’avantage aux Gamblers et le porteur de ballon Mark Thompson a aidé à mettre le match de côté, se précipitant pour deux de ses trois touchés dans les quatre dernières minutes. Cela lui donne huit touchés en trois matchs cette saison, une grande partie de la raison pour laquelle Houston a remporté trois victoires consécutives pour égaliser avec les Stallions à 3-2 à la deuxième place de la division sud.

« La plus grande différence pour nous, ce sont les pénalités et les revirements », a déclaré l’entraîneur de Houston, Curtis Johnson, dont l’équipe n’a enregistré aucun revirement ni drapeau, tout en bénéficiant de 10 pénalités à Birmingham.

Faits saillants: Houston fait tomber Birmingham

Vers la fin de 27-13, Birmingham a obtenu un touché avec 10 secondes à jouer, les laissant avec un choix unique à l’USFL: prendre le coup de pied traditionnel ou essayer un quatrième et 12 jeu non chronométré à partir de leurs 33. Ils ont choisi le jeu offensif mais n’ont pas pu ‘ t convertir, permettant à Houston de manquer d’horloge.

Le chemin de Wilson vers Birmingham a été long. Il a commencé sa carrière universitaire dans l’Oregon, a rebondi d’un collège junior au Kentucky, où il a commencé 25 matchs avant de terminer avec une seule saison au Nouveau-Mexique en 2021. Samedi, il a joué au football sans erreur, lançant pour 117 verges et le touché. tout en se précipitant sur 42 verges.

« Cela a commencé par une semaine d’entraînement phénoménale », a déclaré Wilson. « Nous savions que ça allait être chaud, alors nous voulions juste être prêts à tout. Nous savions que nous allions jouer dur et que ça allait être une bataille. J’ai l’impression que nous l’avons apporté et obtenu le W. «

Avec Thompson mis à l’écart par une blessure, Houston a ouvert l’année 0-2, mais les Gamblers ont remporté trois matchs de suite avec leur porteur de ballon partant en bonne santé. Il s’est précipité pour un record de 80 verges et trois scores samedi, les deux scores tardifs étant cruciaux.

L’entraîneur de Birmingham, Skip Holtz, a vu son équipe aller 14-3 au cours des deux saisons de l’USFL, et deux des trois défaites sont survenues contre Houston. Une séquence résumait bien les difficultés de samedi – ayant besoin d’un touché pour égaliser le match au quatrième quart, les Stallions se sont convertis en quatrième et quatrième, pour voir cela annulé par une pénalité. Ils se sont ensuite convertis à nouveau sur les quatrième et 14, seulement pour voir la décision d’une prise annulée lors d’une révision pour une incomplétude et un chiffre d’affaires sur les downs.

« Une journée très frustrante », a déclaré Holtz. « Je donnerai énormément de crédit à l’entraîneur Johnson et à Houston … ça pue de perdre. Personne n’aime perdre. Nous avons certainement eu des opportunités aujourd’hui sur lesquelles nous aurions pu capitaliser. Nous avons fait notre part d’erreurs, et c’était frustrant. journée à bien des égards. »

Les deux équipes sont désormais à égalité 3-2, toutes deux derrière les New Orleans Breakers (4-0) dans le Sud, sachant que seules deux de ces trois équipes gagneront une place en séries éliminatoires. Cela met en place un match revanche entre les deux équipes à Memphis le 11 juin dans l’avant-dernière semaine de la saison régulière.

Houston a pris une autre pause grâce à une règle unique de l’USFL. Dans la NFL, si un joueur tâtonne dans la zone des buts, c’est un touchback pour l’équipe défensive, mais lorsque cela se produit dans l’USFL, le ballon est placé à l’endroit du tâtonnement avec l’équipe qui tâtonne en conservant la possession. Thompson a eu une course de 17 verges vers la ligne des 11 verges de Birmingham et un défenseur des Stallions a poussé le ballon à travers la zone des buts. Mais le ballon est revenu aux Gamblers, et trois jeux plus tard, Thompson a eu son premier touché et Houston une avance de 7-0.

« Je n’ai pas aimé ça aujourd’hui », a déclaré Holtz à propos du changement de règle, mis en œuvre cette saison. « Normalement, je pense que c’est une très bonne règle. »

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue de football des États-Unis Étalons de Birmingham Joueurs de Houston