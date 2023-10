Les joueurs suédois prennent un vol de nuit pour rentrer chez eux après une fusillade mortelle et un match suspendu en Belgique

Les joueurs suédois sont rentrés dans leurs clubs mardi après avoir pris un vol de nuit en provenance de Bruxelles suite à la suspension de leur match de qualification pour le Championnat d’Europe de football contre la Belgique à la mi-temps parce qu’un homme armé a tué deux ressortissants suédois avant le coup d’envoi.

L’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a déclaré qu’une minute de silence serait observée mardi lors de tous les matches de qualification pour l’Euro 2024 en hommage aux victimes bruxelloises.

On ne sait toujours pas si le match Belgique-Suède se terminera à une date ultérieure. L’UEFA a déclaré qu’il était trop tôt pour prendre une décision et que « d’autres communications seraient faites en temps utile ».

La Belgique et l’Autriche se sont qualifiées pour le tournoi de l’année prochaine en Allemagne, mais les deux équipes peuvent encore remporter le groupe F.

L’équipe suédoise s’est rendue directement à l’aéroport et est rentrée chez elle une fois autorisée à quitter le Stade Roi Baudouin, qui a été verrouillé pendant 2 heures et demie pour des raisons de sécurité avant que les autorités ne commencent un processus d’évacuation vers minuit.

Il était environ 4 heures du matin lorsque les derniers supporters suédois – au nombre d’environ 650, selon la fédération suédoise de football – ont quitté le stade sous surveillance policière, en compagnie de certains membres du personnel de la fédération.

Tous les hôtels où séjournaient les supporters suédois étaient également gardés par la police, a indiqué la fédération.

La fédération suédoise de football avait confirmé plus tôt à l’Associated Press que les joueurs de l’équipe nationale retournaient désormais dans leurs clubs.

L’équipe belge s’est dite « encore dévastée » par ce qui s’est passé dans un pays frappé par plusieurs attaques extrémistes ces dernières années, notamment des attentats suicides en 2016 qui ont tué 32 personnes et blessé des centaines d’autres dans le métro et l’aéroport de Bruxelles.

Alors que la Belgique se réveillait sous le choc, de nombreuses écoles sont restées fermées pour la journée alors que l’alerte terroriste pour Bruxelles a été portée du jour au lendemain à 4, l’échelle la plus élevée du pays, indiquant une menace extrêmement grave. Le niveau d’alerte dans la ville et dans le pays a été ramené à 3 après la neutralisation du suspect, a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo.

« Nous souhaitons remercier tous les supporters présents dans le stade pour leur compréhension et leur soutien dans ces circonstances difficiles », a déclaré l’équipe nationale belge sur les réseaux sociaux. « Nos pensées vont aux Suédois, nous espérons que tout le monde rentrera chez lui sain et sauf. »

Le suspect de la fusillade a été abattu par la police mardi matin, a indiqué la ministre belge de l’Intérieur, Annelies Verlinden, et l’arme qui aurait été utilisée par l’homme a été retrouvée.

Les responsables du football suédois ont déclaré que les informations sur la fusillade, qui a également conduit à un autre ressortissant suédois grièvement blessé et transporté à l’hôpital, leur étaient parvenues juste avant le début du match et que les autorités et la police belges considéraient que le match devait être joué parce que le stade était vu. comme l’endroit le plus sûr pour les fans en visite.

Il a été décidé d’arrêter le match à la mi-temps.

Martin Fredman, responsable de la sécurité de la fédération, a déclaré qu’environ 400 supporters suédois « ont reçu de l’aide pendant la soirée et la nuit ».

« La coopération entre les supporters, les fédérations et les autorités a très bien fonctionné dans une situation extrêmement stressante », a déclaré Fredman.

Plus de deux heures après la suspension du match, un message est apparu sur le grand écran du stade disant : « Fans, vous pouvez quitter le stade sereinement ». Les tribunes se sont vidées les unes après les autres dans des rues remplies de policiers alors que la recherche de l’agresseur se poursuivait.

« Frustrée, confuse, effrayée. Je pense que tout le monde avait très peur », a déclaré Caroline Lochs, une fan anversoise.

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, a déclaré à la radio La Première que le match n’était pas considéré comme un match à haut risque.

La Suède a élevé son niveau d’alerte terroriste au deuxième niveau le plus élevé en août après qu’une série d’autodafés publics du Coran par un réfugié irakien vivant en Suède ait suscité des menaces de la part de groupes militants islamistes.

« Nous étions [alerted] au contexte du Moyen-Orient, mais pas aux Corans brûlés », a déclaré Close. « Objectivement parlant, nous devons l’admettre. »

L’international belge Thomas Meunier, qui n’a pas joué lundi, a partagé son ressenti après le match.

« Prions pour les victimes et les personnes fortement influencées par le mauvais enseignement d’une religion. Que Dieu les aide à trouver le bon chemin », a écrit Meunier sur les réseaux sociaux.

L’équipe suédoise des moins de 18 ans, actuellement en Slovaquie, a décidé de ne pas disputer mardi le deuxième de ses deux matches internationaux pour des raisons de sécurité.

« Le match U18 en Slovaquie se jouerait dans une installation ouverte où le même niveau de contrôle n’est pas possible. Par conséquent, renoncer à ce match aujourd’hui semble être une décision facile », a déclaré la fédération suédoise de football.

Un match de qualification des moins de 21 ans pour le Championnat d’Europe en Géorgie sera toutefois joué, a indiqué la fédération.

« Le match des moins de 21 ans en Géorgie dispose d’un dispositif de sécurité étendu autour du match et d’un délégué de l’UEFA désigné », a indiqué la fédération. « Depuis les événements d’hier à Bruxelles, les hôtes géorgiens ont pris des mesures de sécurité supplémentaires, ce qui nous permet de nous sentir en sécurité face à la situation là-bas. »

Reportage de l’Associated Press.

