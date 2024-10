Les joueurs Steam ont averti qu’il leur restait 48 heures pour réclamer des centaines de téléchargements gratuits – Playstation

Vous savez que je déteste vous éloigner de votre arriéré gémissant de jeux, mais il se passe actuellement quelque chose de merveilleux dans lequel vous n’avez plus longtemps pour vous impliquer.

Sur Steam, vous pouvez actuellement télécharger et jouer à des centaines (et je veux bien dire à des centaines) de jeux inédits, le tout gratuitement.

De quelle sorte de sorcellerie s’agit-il ? Comment pouvez-vous vous éloigner de certains des jeux absolus auxquels vous jouez actuellement pour pouvoir même commencer à faire une brèche sur certains de ces jeux ?

Je ne peux répondre à aucune des deux questions. Je peux seulement vous dire que vous avez jusqu’au 21 octobre pour mettre la main sur cette multitude de téléchargements, tous disponibles dans le cadre de Festival Steam Next 2024.

Steam Next Fest est, si vous êtes nouveau dans l’ensemble, une merveilleuse semaine de jeu au cours de laquelle divers développeurs et éditeurs publient des démos gratuites pour leurs prochains jeux, vous donnant une bonne chance de vous y plonger correctement et de voir ce qui se passera. votre grande obsession du jeu en 2025.

Les démos incluent L’Axe invisibleun énorme jeu de chasse aux monstres de style Elder Scrolls, et Pergélisolqui se situe quelque part entre Le dernier d’entre nous et Tomber avec une touche de survie.

En réalité, ce n’est que la pointe de l’iceberg. Il existe des jeux en monde ouvert, des jeux indépendants, des jeux d’aventure, des RPG, des horreurs, des simulations de course et bien plus encore. Mon conseil serait de télécharger tout ce que vous pouvez et d’élaborer un plan pour vous frayer un chemin à travers tout cela dès que vous le pouvez.

Il y a tellement de jeux qu’il est peu probable de les voir tous de manière réaliste, alors laissez simplement votre algorithme Steam faire l’essentiel du travail et vérifiez les choses dont vous aimez l’apparence. Et rappelez-vous : il se termine le 21 octobre, date à laquelle il ne sera plus possible de télécharger la plupart, sinon la totalité, des démos.