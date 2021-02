Ivan Toney de Brentford a déclaré qu’il pensait que les joueurs étaient «utilisés comme des marionnettes» en prenant un genou et que le geste permettait aux «personnes au sommet» de se reposer sur le sujet.

L’équipe du championnat a annoncé dans un communiqué le 13 février qu’elle ne prendrait plus le genou avant le début des matchs après une longue discussion de groupe.

Ses commentaires sont similaires à ceux de l’ailier de Crystal Palace Wilfried Zaha qui a déclaré que se prendre un genou avant chaque match est « dégradant » et a appelé à un changement tangible au lieu d’être utilisé pour « cocher des cases ».

« Nous avons eu une longue discussion à ce sujet; pourquoi nous ne prenons pas un genou », a déclaré Toney à Sky Sports. « Tout le monde a son mot à dire, et tout le monde est d’accord [that] nous prenons le genou depuis aussi longtemps maintenant et rien n’a encore changé.

«Nous sommes en quelque sorte utilisés comme des marionnettes, à mes yeux; prenez le genou et les gens au sommet peuvent se reposer un moment maintenant, ce qui est assez idiot et assez inutile. Rien ne change.

Toney, qui est le meilleur buteur du championnat avec 24 buts, a déclaré que les sanctions devaient être plus sévères et que l’éducation était cruciale pour la lutte contre le racisme.

« Les punitions doivent être plus fortes. Vous allez faire tellement de choses et, d’une certaine manière, vous devez obtenir ce coup de main, mais il ne semble pas que cela arrive pour le moment. Vous devez donc faire pression pour cela. et j’espère que les choses changent », a-t-il ajouté.

« Vous devez essayer d’éduquer davantage les gens, mais la question est: est-ce que les gens veulent être éduqués? C’est un autre sujet. Vous ne pouvez pas faire beaucoup, vous pouvez seulement essayer d’aider certaines personnes. Vous pouvez conduire un cheval à l’eau mais vous ne peut pas le forcer à boire.

« Le club travaille très dur dans les coulisses pour essayer d’avoir un impact supplémentaire. Je pense que c’est important parce que la diversité de notre équipe est énorme. Vous avez des gens d’horizons différents et nous travaillons tous ensemble vers le même objectif. C’est la clé. avoir vraiment.

« Nous nous concentrons sur les choses dans les coulisses pour le moment. Mais samedi, nous ne prendrons pas le genou. Si nous trouvons autre chose à faire à l’avenir, nous savons que nous allons le faire. »

Toney a signalé des abus qu’il avait reçus en ligne à la police en janvier et a déclaré qu’il était d’accord avec les appels croissants demandant aux médias sociaux d’exiger une identification pour créer un compte.

« Vous devriez avoir votre identification avant de vous inscrire à un réseau comme Twitter ou Facebook », a-t-il ajouté. « Les gens seront responsables de leurs propres actions. Si quelque chose se passe, vous savez que cette personne l’a fait, sachez où les localiser, bref et précis.

« Désormais, quelqu’un peut dire quelque chose en ligne, le compte sera bloqué pendant un moment, lui accordera 24 heures et il sera de nouveau en ligne. J’ai l’impression qu’il n’apprendra pas. Ou en quelques secondes, ils peuvent simplement faire un autre compte. Il est donc très facile pour les gens de faire quelque chose comme ça.

« Les gens peuvent se cacher derrière un écran. Personne ne va le faire lors d’un match, devant vous, comme lancer une banane sur un joueur noir ou quelque chose comme ça. Ils sont très heureux de se cacher derrière un écran et d’être à l’aise. »

Brentford a déclaré dans sa déclaration qu’ils continueraient à lutter contre les inégalités raciales «par d’autres moyens».

« En tant que groupe, nous sommes entièrement derrière et fiers du désir de Brentford de devenir le club le plus inclusif du pays et de la volonté d’égalité sous la bannière #BeeTogether », a déclaré le club.

« Nous avons été directement victimes d’abus racistes et avons également vu des commentaires épouvantables adressés à d’autres joueurs d’hier et d’aujourd’hui. Il est clairement nécessaire de continuer à faire pression pour mettre fin à toute discrimination et, en tant que joueurs, nous en ferons partie à Brentford FC, dans le football en général et dans la communauté au sens large. «