Les joueurs russes se sont vu refuser un prix de 200 000 $ — RT Games & Culture

Les joueurs professionnels russes d’esports Daniil « Putrick » Abdrakhmanov et Egor « Swizzy » Licko ont accusé Epic Games de discrimination après s’être vu refuser le prix en argent pour avoir remporté un championnat Fortnite le mois dernier en raison de leur nationalité.

Les deux ressortissants russes ont remporté le Major 3 de la Fortnite Champion Series (FNCS) : Chapitre 4 Saison 3 et étaient censés recevoir un prix en espèces de 200 000 $. Cependant, Epic Games – les créateurs du jeu et organisateurs du championnat – ont refusé de payer et ont même disqualifié Putrick d’un prochain événement FNCS Copenhague.

Le joueur a depuis partagé ses échanges de courriers électroniques avec Epic Games, dans lesquels des représentants de l’entreprise lui ont dit que l’argent avait été retenu parce que lui et Swizzy étaient originaires d’une « région à prix restreint » – une désignation donnée à la Russie après le lancement de son opération militaire en Ukraine l’année dernière.

Selon les règles de la FNCS citées par Epic Games, les joueurs résidant dans ces pays ne sont pas éligibles pour recevoir des prix lors d’événements et sont effectivement disqualifiés. Notamment, les règles ne font aucune mention de la citoyenneté d’un participant, seulement de sa « résidence. »















Putrick a souligné qu’il ne jouait pas depuis la Russie ou toute autre « région à prix restreint » pendant le championnat. Lui et Swizzy vivent et jouent depuis la Biélorussie, où Epic Games n’a pas officiellement introduit de restrictions.

De plus, Putrick a révélé dans une interview que son compte bancaire est basé au Kazakhstan, qui n’est pas non plus répertorié comme une région restreinte, ce qui signifie que le transfert du prix de 200 000 $ n’aurait pas dû être un problème.

Néanmoins, Epic Games a refusé de revenir sur sa décision et a continué à envoyer des réponses identiques au joueur professionnel, insistant sur le fait que les résidents russes n’ont pas droit aux paiements.

Alors que certains ont noté que Putrick et Swizzy n’avaient peut-être pas encore obtenu le statut de résident en Biélorussie, expliquant la décision d’Epic Games, d’autres ont fait valoir que la société aurait dû avertir les joueurs et ne pas leur permettre d’accéder au championnat en premier lieu.

L’année dernière, le joueur professionnel russe Ivan « Pure » Moskalenko, âgé de 18 ans, s’est vu refuser un visa américain pour participer à un tournoi majeur de Dota 2 après avoir été impliqué dans un scandale pour avoir dessiné un symbole « Z » lors d’une compétition. Moskalenko a déclaré qu’il avait « accidentellement » a dessiné la lettre utilisée par l’armée russe sur une mini-carte du jeu, après quoi lui et son équipe ont été expulsés de la compétition.