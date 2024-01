Les joueurs risquent de souffrir de perte auditive irréversible et d’acouphènes, selon une étude

Par Imran Rahman-Jones

Getty Images

Selon une étude, les personnes qui jouent à des jeux vidéo risquent d’endommager leur audition en raison de niveaux sonores potentiellement dangereux.

La nouvelle revue suggère que les joueurs jouent pendant de longues périodes avec le volume augmenté, au-delà des limites de sécurité.

Cela pourrait contribuer à une perte auditive irréversible ou à des acouphènes, un bourdonnement constant dans les oreilles.

Le papierpublié dans BMJ Public Health, a examiné 14 études portant au total sur plus de 50 000 personnes.

Les chercheurs appellent à davantage d’efforts de santé publique pour sensibiliser aux problèmes rencontrés par les joueurs, de la même manière que cela a été fait pour la musique live et écouteurs.

Bien sûr, les joueurs pourraient baisser le volume pendant qu’ils jouent pour minimiser les risques, mais l’étude suggère qu’une partie du problème réside dans le temps que les gens passent à être exposés à des volumes élevés.

Toutefois, au-dessus de ce niveau, le niveau d’exposition au bruit sans danger diminue rapidement.

Les adultes ne devraient écouter que 85 dB pendant quatre heures par semaine et 90 dB pendant une heure et 15 minutes par semaine, selon les directives de l’OMS. Pour les enfants, les seuils sont encore plus bas.

L’une des études évaluées par les chercheurs a révélé que les niveaux de bruit moyens des écouteurs dans quatre jeux de tir se situaient entre 88,5 et 91,2 dB.

Une autre étude a révélé que les sons impulsionnels – de courtes rafales fortes telles que des bruits de tir – atteignaient 119 dB.

L’article a également révélé que dans trois études distinctes, les garçons jouaient à des jeux vidéo plus souvent que les filles, pendant des périodes plus longues et à des volumes plus élevés.

Certaines études ont trouvé des corrélations entre le jeu et la perte auditive, tandis que d’autres ont établi un lien entre l’activité et les acouphènes. Ceux-ci ont utilisé une combinaison de données autodéclarées et de tests auditifs pour évaluer l’audition.

Les auteurs reconnaissent que davantage de recherches devraient être menées pour établir un lien plus fort entre le jeu et la perte auditive.

Ils ajoutent que l’impact des sports électroniques, de la région géographique, du sexe et de l’âge devrait être examiné de plus près.

Certaines des études examinées remontaient aux années 1990, lorsque le monde du jeu vidéo était très différent de celui d’aujourd’hui.

Seuls deux articles publiés au cours des dix dernières années ont mesuré objectivement les niveaux sonores des jeux vidéo ou des centres de jeux, qui ressemblent à des salles de jeux vidéo et sont populaires en Asie.

Mais les auteurs concluent que « les preuves limitées disponibles suggèrent que les jeux peuvent être une source courante d’écoute dangereuse ».

Ils déclarent : « Les résultats suggèrent qu’il pourrait être nécessaire de prioriser les interventions, telles que les initiatives axées sur l’éducation et la sensibilisation aux risques potentiels du jeu, qui peuvent aider à promouvoir une écoute sécurisée parmi les joueurs. »