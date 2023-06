Les joueurs revenant de LIV Golf font partie de l’accord des Saoudiens avec le PGA Tour

Le PGA Tour et la tournée européenne ont convenu de travailler avec les bailleurs de fonds saoudiens de LIV Golf pour décider comment les transfuges de la ligue rivale peuvent revenir et quel type de punition ils devraient subir, selon un accord-cadre obtenu par l’Associated Press.

L’accord stipule également que la société à but lucratif qui sera formée par le PGA Tour et les Saoudiens sera « l’entité du golf professionnel » et que les circuits coexisteront avec LIV Golf.

L’accord-cadre, signé le 30 mai, faisait partie des documents demandés par le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., pour une audience du 11 juillet à Washington. Blumenthal préside le sous-comité sénatorial permanent des enquêtes.

« Notre objectif est de découvrir les faits sur ce qui s’est passé dans l’accord du PGA Tour avec le Fonds d’investissement public saoudien et ce que la prise de contrôle saoudienne signifie pour l’avenir de cette institution américaine chérie et pour notre intérêt national », a déclaré Blumenthal la semaine dernière.

Le PGA Tour a déclaré qu’il participerait, bien qu’il ne soit pas clair si le commissaire Jay Monahan serait présent. Il s’est retiré le 13 juin – une semaine après l’annonce de l’accord époustouflant – pour une «situation médicale» et a confié les opérations quotidiennes à deux cadres.

LIV Golf revient cette semaine en Espagne et termine au moins la saison 2023, sinon au-delà. L’accord stipule que le PGA Tour et la tournée européenne « travailleront en coopération et de bonne foi pour établir un processus équitable et objectif pour tous les joueurs qui souhaitent présenter une nouvelle demande d’adhésion… et pour déterminer des critères et des conditions de réadmission équitables conformes à la discipline disciplinaire de chaque Tour. Stratégies. »

Le PGA Tour a suspendu les joueurs une fois qu’ils ont participé à un événement LIV parce qu’ils n’avaient pas de libérations requises en vertu de la politique du tour. On pense que les suspensions dureront au moins jusqu’à la saison 2024.

L’AP avait précédemment fait état des assurances contenues dans l’accord selon lesquelles la tournée conserverait une participation majoritaire dans la nouvelle entité commerciale – connue pour l’instant sous le nom de « NewCo » – quelle que soit la contribution du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite.

L’accord-cadre envoyé à Blumenthal manque de détails que les trois parties tentent encore de régler, comme l’avenir de LIV Golf.

NewCo doit mener une « évaluation objective et empirique basée sur les données de LIV, de ses perspectives et de son potentiel » et évaluer les avantages du golf d’équipe, puis décider « de la meilleure façon d’intégrer le golf d’équipe dans les événements du PGA Tour et du DP World Tour à l’avenir ». l’accord dit.

Monahan, en tant que PDG de la nouvelle entité, déterminerait le plan et la stratégie des opérations de NewCo, qui incluraient LIV.

Le PIF, en plus d’investir dans la nouvelle entité commerciale, ferait un investissement financier en tant que « premier sponsor corporatif » du PGA Tour ou de la tournée européenne, investirait pour devenir un sponsor en titre sur l’une des tournées et contribuerait à un programme axé sur faire grandir le jeu.

Le PIF parraine le Saudi International, qui faisait auparavant partie de la tournée européenne.

L’accord a également établi un calendrier pour parvenir à un accord définitif d’ici le 31 décembre. Si ce n’est pas fait d’ici là, les parties peuvent convenir de prolonger le délai ou de reprendre les affaires comme d’habitude.

Un élément clé de l’accord était de rejeter tous les litiges – le procès antitrust contre le PGA Tour et le contre-poursuite du tour contre LIV Golf dans lequel le PIF était co-accusé. Un juge fédéral de Californie a rejeté ces poursuites la semaine dernière.

Doug Ferguson, Associated Press