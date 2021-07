Les joueurs recréent le Taj Mahal sur Minecraft dans un rapport 1: 1, l’image devient virale

Mettant à profit sa créativité au milieu de covid-19, un YouTuber devient viral pour avoir construit une réplique du Taj Mahal sur le jeu vidéo populaire Minecraft. L’image a été téléchargée sur Reddit dans un rapport 1: 1 et le créateur, Youtuber PippenFTS est en mission pour tracer la planète entière sur le jeu sous le chef du projet Construire la Terre (BTE). L’initiative a été lancée par le blogueur l’année dernière en mars pour laisser les gens tuer le blues pandémique et les encourager à construire des dizaines et des centaines de belles villes, monuments, émissions populaires comme Game of Thrones et ainsi de suite, sur le jeu. Cependant, la tâche ultime de reproduire la Terre entière pourrait être une tâche gigantesque

Cependant, s’adressant aux journalistes, le YouTuber a déclaré que la tâche n’était pas vraiment impossible car la superficie de la Terre est d’environ 500 millions de kilomètres carrés, tandis que la superficie de Minecraft est de 4 milliards de kilomètres carrés. Par conséquent, quelqu’un pourrait en fait mettre huit planètes entières sur le jeu s’il essayait, rapporte Indian Express.

Expliquant les détails de la construction du monument, le constructeur Minecraft du Taj, Daniel Tan a déclaré que puisque la septième merveille du monde n’avait pas été recréée dans le jeu, il l’avait prise comme l’un de ses projets phares. Le monument de 42 acres n’a pas été une tâche facile pour Tan à recréer car le monument n’est pas parfaitement représenté sur Google Maps et présente plusieurs distorsions. « J’ai dû tout mesurer par moi-même pour découvrir la taille du complexe et des bâtiments », explique l’architecte malaisien qui n’a jamais vu le Taj dans la vraie vie mais n’a obtenu les idées dimensionnelles que via Google map, Google images et d’autres sources. Il Il a fallu trois mois à Tan pour le recréer, qu’il a terminé en décembre de l’année dernière.

Outre le Taj Mahal, d’autres régions de l’Inde, notamment Mumbai, Bangalore et Varanasi, ont également été reproduites dans le jeu et les fabricants ont révélé qu’ils avaient effectivement des projets plus ambitieux pour Mumbai, rapporte IE.

La communauté a rassemblé plus de 200 000 membres au cours de la dernière année.

Minecraft, rendu public pour la première fois en mai 2009, est un jeu vidéo Sandbox virtuellement infini organisé par le développeur de jeux vidéo suédois Mojang Studios. Il est maintenant devenu le jeu vidéo le plus vendu avec plus de 200 millions d’exemplaires vendus, où les joueurs explorent un monde 3D généré pour construire leurs propres terrassements, structures et sites.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici