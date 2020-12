Cela fait des mois que la populaire application de jeu PlayerUnknown’s Battlegrounds, mieux connue sous le nom de PUBG, a été interdite en Inde, ce qui a laissé de nombreux fans du jeu navrés. Alors que de nombreux joueurs attendent avec impatience son retour, certains fans se mettent en quatre pour montrer leur amour pour le jeu. C’est ce qui s’est passé lorsque récemment, trois gars ont recréé le célèbre jeu dans la vraie vie et qu’ils ont fait du bon travail.

Les gars se sont tous déguisés en personnages de PUBG et ont poursuivi leur mission. Ils ont joué certaines des scènes emblématiques du jeu avec les dialogues familiers, les effets sonores et la musique de fond. Ils ont utilisé des pistolets jouets et d’autres accessoires pour le rendre très similaire au jeu.

La vidéo montrant l’acte a été publiée sur une page Facebook nommée Smilo, qui publie fréquemment du contenu lié à certains des jeux les plus populaires, notamment Grand Theft Auto V, League of Legends, Counter Strike, entre autres. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et a été appréciée par plus de 16 000 utilisateurs sur Facebook et partagée plus de 1 800 fois.

Découvrez le clip ici:

La vidéo de 50 secondes commence par un paquet de munitions largué du ciel autour duquel les joueurs se rassemblent pour récupérer leurs armes. On peut les voir s’engager dans une fusillade avec les ennemis. La dernière partie du clip est assez hilarante quand l’un des joueurs donne un coup de pied à son partenaire devant l’ennemi à tirer. Le blessé demande de l’aide tandis que son partenaire, de façon typique, comme on le voit dans le jeu, le fait attendre. À la fin, le gars est trop content de se ravitailler. La similitude entre l’acte et le jeu est étrange.

PUBG a été interdit par le gouvernement indien avec des centaines d’autres applications dans le cadre d’une répression contre les applications chinoises. De nombreuses autres applications populaires telles que ShareIT, Camscanner, TikTok, We Chat, Helo, Alibaba Workbench et UC Browser, etc. ont également été interdites dans le pays.

Selon le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information, ces applications se livraient à des activités préjudiciables à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde, à la défense du pays, à la sécurité de l’État et à l’ordre public.

PUBG appartient à une société sud-coréenne Bluehole qui avait des liens avec la société chinoise Tencent. À la suite de l’interdiction, qui s’est produite non seulement en Inde, mais également dans plusieurs autres pays, Bluehole a rompu ses liens avec Tencent. Le mois dernier, PUBG Mobile India avait annoncé que le jeu serait relancé en Inde et avait également publié quelques teasers pour le même. Mais il n’a pas obtenu l’approbation du gouvernement. Selon certains médias, le jeu pourrait être de retour en mars 2021.