Les joueurs rappelés par PFA de ne pas célébrer les buts en groupe alors que les cas positifs se développent

L’Association des footballeurs professionnels (PFA) a rappelé aux joueurs de faire attention lorsqu’ils célèbrent des buts, car le nombre de cas de COVID-19 en Angleterre continue d’augmenter.

La Premier League, la Super League féminine, la Ligue anglaise de football et la FA Cup – hommes et femmes – ont toutes eu des matchs reportés cette saison en raison de la pandémie.

« Nous avons envoyé un message à tous nos membres en disant: » Vous avez fait un excellent travail, vous avez maintenu le jeu et vous méritez beaucoup de crédit, mais il est important que vous respectiez les protocoles « », a déclaré le directeur général de PFA Gordon Taylor a déclaré au Times.

«Respectez toujours ce que les médecins et le personnel médical vous disent en ce qui concerne les protocoles pour garder vos distances et l’hygiène requise.

«Je comprends qu’avec la célébration d’un but, il est difficile de simplement mettre le ballon au fond du filet et d’agir comme si de rien n’était.

« C’est cette poussée d’adrénaline … c’est tout le but du jeu, mais cela fait partie intégrante du processus, alors ils seront rappelés. »

Au début de la pandémie, les joueurs étaient encouragés à ne pas s’embrasser tout en célébrant des buts et à toucher les coudes ou à proposer des célébrations alternatives et distantes.

Un certain nombre de joueurs ont été critiqués pour avoir ignoré la pandémie en dehors du terrain, notamment Sergio Reguilon de Tottenham, Erik Lamela et Giovani Lo Celso aux côtés de Manuel Lanzini de West Ham United, photographiés en train de passer du temps ensemble à Noël.

Dans le WSL, deux matchs du week-end ont été reportés après qu’un certain nombre de joueurs de Manchester City et d’Arsenal se sont rendus à Dubaï pendant les vacances de Noël et ont contracté un coronavirus.

Alors que City a sanctionné le voyage de ses joueurs alors que Manchester était au niveau 3, les joueurs d’Arsenal n’ont pas informé le club de leur intention de voyager.