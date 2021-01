Dire que l’Inde est folle de cricket est presque un euphémisme, étant donné le fan-base sauvage absolu du sport dans le pays. Qu’il s’agisse de soutenir les joueurs de cricket nationaux dans leurs tournois ou de faire de la série nationale un succès, les Indiens ont maintes fois prouvé leur amour pour le jeu.

L’émotion derrière le cricket n’est guère limitée aux jeux professionnels car les colonies et les établissements d’enseignement continuent d’organiser des matchs de cricket dans tous les coins et recoins. Mais un récent match organisé dans la capitale du Madhya Pradesh, Bhopal, a réussi à surprendre les internautes.

Le match organisé dimanche par le Maharishi Vedic Parivar, a vu tous les joueurs des deux côtés porter des dhotis sous des t-shirts. Alors que les t-shirts orange et blancs différenciaient les équipes, leurs dhotis similaires servaient d’image unificatrice. L’arbitre se tenait debout, enfilant un dhoti-kurta et un châle sur son épaule. De nombreux agents de terrain avaient du tilak sur le front et il semblait que tous les hommes s’étaient réunis pour une activité religieuse.

De plus, le commentaire du jeu n’était pas donné en hindi ou en anglais, mais en sanscrit.

Madhya Pradesh: lors d’un match de cricket organisé par Maharishi Vedic Parivar, tous les joueurs portaient du dhoti et du mundu et le commentaire a été fait en sanskrit à Bhopal hier. pic.twitter.com/VmXYrvpGtQ & mdash; ANI (@ANI) 10 janvier 2021

Selon un rapport par Zee News, l’événement a été organisé à l’occasion du 104e anniversaire de la naissance de Maharishi Mahesh Yogi à Ankur Maidan dans la ville.

La Coupe Maharishi a même vu les joueurs converser entre eux en sanskrit. De plus, selon le thème, les arbitres donnaient également leurs instructions en sanskrit. Les commentaires clairs et continus de Devendra Dubey, Ankur Pandey et Dr Raman Mishra dans la langue ancienne ont suscité de vifs applaudissements de la part des téléspectateurs.

Le rapport citait Pandit Kapil Sharma qui faisait partie des organisateurs du match de cricket pour déclarer que les gagnants du tournoi allaient être récompensés par des livres sur Veda. L’affiche arrachée du terrain a également révélé que l’équipe gagnante devait recevoir un prix en espèces de 5 100 roupies. La première équipe finaliste devait recevoir Rs 2 100 comme prix. Il y avait également un droit d’entrée de Rs 1100 pour le tournoi.

Aaj Tak rapporta cité un membre du Sanskriti Bachao Manch pour déclarer que le match avait pour but de rendre les gens plus conscients de la langue ancienne sanskrit. Il a également déclaré que beaucoup de joueurs pratiquaient des brahmanes et portaient donc des dhotis traditionnels à la place de pantalons.