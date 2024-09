Les joueurs PlayStation sont invités à réclamer le téléchargement gratuit avant qu’il ne disparaisse dans 48 heures

Les utilisateurs de PlayStation inscrits à PlayStation Stars n’ont plus beaucoup de temps pour réclamer l’une de ses récompenses, il vous reste moins de deux jours.

Si vous n’êtes pas encore inscrit à PlayStation Stars, je vous le recommande vivement. C’est également un excellent moyen d’accumuler du crédit en magasin si vous avez l’habitude de faire quelques achats de temps en temps et de jouer à une grande variété de jeux.

Avez-vous déjà joué à la dernière aventure d’Astro ? Découvrez la bande-annonce de lancement de Astrobot ci-dessous

Cependant, en plus des points que vous pouvez échanger contre des cartes-cadeaux PlayStation, les utilisateurs peuvent également réclamer des objets de collection numériques.

Celui dont nous parlons aujourd’hui est le coussin Flower Power, qui est disponible depuis un certain temps mais qui devrait disparaître dans les prochaines 48 heures.

Si vous vous demandez ce que vous pouvez faire avec des objets de collection numériques comme ceux-ci, il n’y a pas grand-chose, ils traînent simplement dans votre application PlayStation sur une étagère et vous pouvez les regarder de temps en temps.

Mais si vous les aimez et avez envie d’en ajouter un autre à votre collection, récupérer les oreillers est assez simple.

Pour réclamer cette récompense, vous devrez jouer à l’un des nombreux jeux suivants : Planète de Lana, Mystic Pillars Remastered, Au revoir Volcano High, et Une histoire de papier.

Certains d’entre eux sont disponibles sur PlayStation Plus, mais si vous les possédez déjà, cela fonctionnera tout aussi bien.

Gardez à l’esprit que vous ne devez jouer qu’à un seul des jeux, et pas pendant une durée déterminée non plus, vous pouvez jouer pendant cinq minutes ou cinq heures, cela ne fait aucune différence.

Vous avez moins de 48 heures pour l’ajouter à votre collection si vous le souhaitez, mais personnellement, je garderais votre énergie pour des défis qui vous donnent des points PlayStation à la place.