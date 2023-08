Les joueurs peuvent se procurer une nouvelle manette sans fil Xbox pour seulement 45 $

Si vous recherchez la meilleure manette Xbox pour les séries X et S, vous ne pouvez pas battre la manette de Microsoft. Il s’agit d’une manette sans fil standard solide qui couvre toutes les bases et peut durer pendant de longues sessions de jeu, afin que vous puissiez jouer confortablement et sans interruption. Normalement coté à 65 $ chez Target, vous pouvez récupérer le variante rouge de notre manette Xbox préférée pour seulement 45 $ en ce moment – ​​cela représente une économie de 20 $. Cette offre est disponible dès maintenant jusqu’à demain, le 25 août.

Cette manette utilise deux piles AA, qui vous offriront jusqu’à 40 heures de jeu. Il dispose également d’un port USB-C pour que vous puissiez le brancher si vous manquez de batterie. Et il existe une prise audio 3,5 mm que vous pouvez utiliser avec des casques compatibles. Vous pouvez également profiter du mappage des boutons et des profils personnalisables en utilisant l’application Accessoires Xbox. Outre les Xbox Series X et Series S, cette manette fonctionne également pour les Xbox One et One S, les PC et les téléphones et tablettes Apple et Android, c’est pourquoi c’est notre manette universelle préférée pour Mac et iPad pour Xbox Cloud Gaming.

