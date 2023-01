Les joueurs peuvent participer à l’Open d’Australie 2023 s’ils sont positifs à Covid

Les joueurs de l’Open d’Australie 2023 ne seront pas tenus de passer des tests Covid-19, ont confirmé les officiels du tournoi. Mais a recommandé à ceux qui ne se sentaient pas bien de rester à la maison.

“Nous l’avons dit clairement à nos joueurs, ainsi qu’à nos plus de 12 000 employés. Nous demandons… si quelqu’un ne se sent pas bien, restez à la maison”, a déclaré le directeur du tournoi, Craig Tiley, cité par News.com.au lundi.

Tiley a également souligné le frappeur australien Matt Renshaw, qui a disputé le dernier test contre l’Afrique du Sud après un test positif. “C’est un environnement normalisé pour nous et, pas très différent du cricket, il y aura potentiellement des joueurs qui rivaliseront avec Covid”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes allés plus loin en faisant une recommandation sur le fait de rester à l’écart lorsque vous êtes malade, et que notre personnel médical – le Dr Karen Holzer est le meilleur du secteur – elle continuera à surveiller cela, avec les joueurs individuellement également, ” il ajouta.

L’année dernière, en raison de la politique stricte du gouvernement australien en matière de Covid, la star serbe Novak Djokovic a été expulsée du pays en raison de son statut anti-vaccination.

Janvier trop tôt ?

Le directeur du tournoi, Craig Tiley, a qualifié d’appels “ridicules” et “bizarres” la modification du calendrier de l’Open d’Australie pour permettre aux joueurs une saison morte plus longue.

Tiley répondait à un rapport des médias australiens qui suggérait que le premier Grand Chelem de la saison pourrait être éloigné de janvier et du pic de l’été australien.

“J’ai lu ça. Je pensais que c’était absolument ridicule – une affirmation bizarre », a déclaré Tiley. “Vous parlez à chaque joueur, c’est la saison. Cela commence en janvier. Cela commence ici en Australie.

Tiley s’exprimait lors d’un événement à Melbourne Park lundi qui marquait le début du tournoi de qualification de l’Open d’Australie. Le joueur australien Alex de Minaur, qui a également assisté à l’événement, a déclaré que ce n’était “pas un secret” que la saison professionnelle était longue mais a déclaré qu’il savourait le début de janvier.

“Alex a un bon point sur la durée de la saison”, a déclaré Tiley. «Le sport a besoin de se rassembler et de regarder la longueur de celui-ci.

“Cela se termine avec la Coupe Davis tard chez les hommes et pas aussi tard chez les femmes, mais je pense que c’est une longue saison. Nous en parlons depuis longtemps.

“Mais l’Australie c’est l’été, l’Australie c’est janvier et cet événement est, du point de vue des joueurs, l’un de leurs endroits préférés pour jouer.”

Certains commentateurs ont lié le retrait de joueurs de premier plan, dont le n ° 1 masculin Carlos Alcaraz, de l’Open de cette année à la courte intersaison. Alacaraz et la vétéran Venus Williams manqueront toutes deux le tournoi en raison de blessures. De nombreux joueurs sont également confrontés au défi de s’adapter de l’hiver de l’hémisphère nord à l’été australien.

Tiley a déclaré que les joueurs avaient suffisamment de temps pour se préparer et s’acclimater.

“Ils viennent ici plus tôt, nous voyons maintenant des joueurs ici pendant six semaines, pendant sept semaines et la préparation pour l’été australien est très normalisée”, a-t-il déclaré. “Ils savent ce qu’ils doivent faire.”

De Minaur a déclaré que la durée de la saison devait être revue.

“Ce n’est un secret pour personne que l’année est une très longue année”, a déclaré de Minaur. « Vous jouez des tournois tout au long de l’année, vous finissez assez tard. Cela dépend de votre emploi du temps et de tout.

“S’il y avait un peu plus de temps pour une saison morte, je suis sûr que beaucoup de joueurs aimeraient ça. Mais en même temps, nous y sommes un peu habitués. “Je l’ai fait pendant quelques années où vous finissez assez tard et ensuite vous entrez directement au milieu des choses.”

