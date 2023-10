L’ancien capitaine pakistanais Rashid Latif a fait une révélation choquante selon laquelle les responsables du Pakistan Cricket Board (PCB), y compris le président Zaka Ashraf, ont ignoré les SMS de l’actuel skipper de l’équipe nationale Babar Azam. Avec quatre défaites en six matchs, le Pakistan pourrait faire face à une élimination précoce de la Coupe du monde de cricket en cours en Inde. Vendredi, le Pakistan a perdu d’un guichet contre l’Afrique du Sud. Dans l’état actuel des choses, le Pakistan est actuellement sixième au classement des points de la Coupe du monde de cricket. Latif a révélé que les joueurs pakistanais n’avaient pas été payés par le conseil d’administration au cours des cinq derniers mois.

“Babar Azam a envoyé un message au président. Mais il ne répond pas. Il a même envoyé un SMS à Salman Naseer (PCB COO). Mais il n’a pas répondu non plus. Quelle est la raison pour laquelle il ne répond pas à son capitaine ? Alors, vous êtes ” Les joueurs n’ont pas reçu de salaire depuis cinq mois. Les joueurs doivent-ils vous écouter ? “, a déclaré Latif sur PTV Sports.

La remarque de Latif intervient après que des informations ont été publiées selon lesquelles les joueurs ne sont pas satisfaits du conseil d’administration en raison du manque de soutien.

Plus tôt cette semaine, PCB a également laissé entendre que le poste de capitaine de Babar pourrait être en jeu si la campagne de l’équipe lors de la Coupe du monde en cours échoue.

Babar a été sous le scanner avec le Pakistan sur une série de quatre défaites.

” Face à l’attention médiatique portée au capitaine Babar Azam et à la direction de l’équipe, la position du conseil d’administration, faisant écho à celle des anciens joueurs de cricket, est que les succès et les défaites font partie du jeu. Le capitaine Babar Azam et le sélectionneur en chef Inzamam-ul-Haq ont obtenu la liberté. et un soutien pour former l’équipe pour la Coupe du Monde ICC 2023″, avait déclaré PCB dans un communiqué.

“Pour l’avenir, le conseil d’administration prendra des décisions dans le meilleur intérêt du cricket pakistanais sur la base des performances de l’équipe lors de la Coupe du monde. À l’heure actuelle, le PCB encourage les fans, les anciens joueurs et les parties prenantes à se rallier derrière l’équipe alors qu’ils s’efforcent de faire un triomphe. retour dans le méga-événement.