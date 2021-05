Les joueurs noirs pour le changement de la MLS s’associent à la NBPA pour faire adopter George Floyd Justice In Policing Act

À l’occasion du premier anniversaire du meurtre de George Floyd, les Black Players for Change (BPC) de la MLS ont annoncé qu’ils s’associaient à la National Basketball Players Association (NBPA) pour faire pression pour l’adoption de la George Floyd Justice In Policing Act.

La législation a été adoptée par la Chambre des représentants le 4 mars par un vote de 220-212. Il n’a pas encore été adopté au Sénat, où les négociations sont en cours. La NBPA s’est déjà tournée vers les médias sociaux pour sensibiliser le public, notamment des sessions Instagram Live avec des sénateurs sélectionnés. À l’occasion de l’anniversaire de mardi, le BPC se joint à nous.

« [The NBPA] en nous communiquant cela, j’ai senti que c’était l’occasion idéale pour nous de collaborer parce que je pense simplement que c’est la chose la plus significative que nous puissions faire à la mémoire de George Floyd », a déclaré Justin Morrow, directeur exécutif du BPC et défenseur du Toronto FC. une vraie réforme qui va changer [things]. «

Parmi les éléments du projet de loi figurent l’interdiction des forces de l’ordre fédérales, étatiques et locales du profilage racial, religieux et discriminatoire, et exige une formation sur le profilage racial, religieux et discriminatoire pour toutes les forces de l’ordre. Il y a aussi une interdiction des étranglements, des prises carotidiennes et des mandats d’interdiction au niveau fédéral. Le projet de loi impose l’utilisation de caméras de tableau de bord et de caméras corporelles pour les agents fédéraux et établit un registre national des inconduites de la police pour empêcher les agents problématiques licenciés ou démissionnaires de déménager dans une autre juridiction. La politique d’immunité qualifiée serait réformée afin que les individus ne soient pas empêchés de recouvrer des dommages-intérêts lorsque la police viole leurs droits constitutionnels.

« Le plus important est l’immunité qualifiée », a déclaré Morrow. « C’est quelque chose que nous devons absolument changer. C’est quelque chose qui est une grande partie du projet de loi, mais il y a d’autres parties de la réforme de la police là-dedans. »

Morrow a rappelé comment la collaboration entre la NBPA et le BPC avait commencé l’année dernière, lorsque la NBA et la MLS reprenaient leurs saisons à Orlando dans leurs bulles respectives. Compte tenu des protocoles COVID-19 en place, les réunions en face à face n’étaient pas possibles, mais les deux organisations ont diffusé une vidéo appelant au changement et à l’engagement civique. Cela a ouvert la voie à une collaboration future, culminant avec les efforts de mardi.

« Nous nous consultons sur les choses qu’ils proposent à la ligue et nous aidons à faire avancer les choses que nous pouvons proposer à notre ligue », a déclaré Morrow. « Donc, nous partageons juste beaucoup d’idées comme ça. »

Le 20 avril, l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire au deuxième degré par un jury pour son rôle dans le meurtre de Floyd en mai dernier à l’extérieur d’un dépanneur local. La mort de Floyd, un homme noir, et la vidéo qui montrait Chauvin, qui est blanc, agenouillé sur le cou de Floyd pendant environ neuf minutes, sont devenues un catalyseur pour le mouvement de justice raciale et sociale du monde du sport l’été dernier et ont conduit à la formation du Coalition nationale pour la justice sociale de basket-ball et joueurs noirs de la MLS pour le changement.