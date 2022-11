Les joueurs néerlandais de la Coupe du monde vont rencontrer des travailleurs migrants au Qatar

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – L’équipe néerlandaise de la Coupe du monde rencontrera un groupe de travailleurs migrants au Qatar après une séance d’entraînement là-bas avant le premier match de l’équipe dans le cadre des efforts de la fédération néerlandaise de football pour promouvoir les droits de l’homme lors du tournoi.

La Royal Dutch Soccer Association a annoncé le plan jeudi soir, à la veille de l’annonce par l’entraîneur Louis van Gaal de son équipe finale vendredi.

“Tout d’abord, nous allons au Qatar pour devenir champions du monde, mais bien sûr, nous regardons au-delà du football”, a déclaré Van Gaal dans un communiqué.

Il a déclaré qu’en tant qu’équipe, « nous trouvons important de rencontrer les personnes impliquées. Nous les invitons donc à notre formation pour leur laisser un beau souvenir également.

L’annonce est intervenue quelques jours après que la FIFA a exhorté les équipes à se concentrer sur le football lors de la Coupe du monde, malgré les inquiétudes concernant les attitudes envers les fans LGBTQ et le traitement des travailleurs migrants. La fédération néerlandaise a déclaré avoir organisé la réunion avec 20 travailleurs en collaboration avec la FIFA et un syndicat.

Les travailleurs migrants qui ont construit les stades de la Coupe du monde au Qatar ont souvent travaillé de longues heures dans des conditions difficiles et ont été victimes de discrimination, de vol de salaire et d’autres abus alors que leurs employeurs échappaient à leurs responsabilités, a déclaré le groupe de défense des droits basé à Londres Equidem dans un rapport de 75 pages publié jeudi.

Soumis à un examen minutieux de la part de la communauté internationale, le Qatar a adopté ces dernières années un certain nombre de réformes du travail qui ont été saluées par Equidem et d’autres groupes de défense des droits. Mais les défenseurs affirment que les abus sont encore répandus et que les travailleurs ont peu de voies de recours.

Les responsables qatariens accusent les critiques d’ignorer les réformes et d’appliquer un double standard au premier pays arabe ou musulman à accueillir le tournoi.

Ambet E. Yuson, secrétaire général de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois, a déclaré que les travailleurs migrants impliqués dans des projets de construction liés à la Coupe du monde bénéficient d’une meilleure protection, mais qu’il n’en va pas de même pour les autres travailleurs au Qatar.

« Les employeurs, souvent en toute impunité, continuent de défier la loi et de violer les droits humains des travailleurs migrants. À l’approche du tournoi, il est devenu urgent de progresser sur la norme universelle des droits de l’homme », a déclaré Yuson.

Les Pays-Bas, trois fois finalistes de la Coupe du monde, ouvrent leur campagne au Qatar contre le Sénégal le 21 novembre. L’équipe de Van Gaal affronte également l’Équateur et le pays hôte en phase de groupes.

___

Couverture de la Coupe du monde AP : https://apnews.com/hub/world-cup et https://twitter.com/AP_Sports

Mike Corder, Associated Press